Как долго Ангела Меркель продержится на посту канцлера

Меркель не хочет уходить с должности канцлера до окончания легислатурного периода. Но не все одобряют ее желание. За политическими кулисами внимание приковано к ее преемнице на посту главы ХДС.
В начале апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) сняла со стен в своем рабочем кабинете две картины немецкого художника-экспрессиониста Эмиля Нольде и отправила их в один из берлинских музеев. Картины находятся в собственности Фонда прусского культурного наследия и до сентября представлены в качестве экспонатов на выставке, темой которой стала близость политических взглядов Нольде к идеологии национал-социалистов. По этой причине Меркель не хочет, чтобы в сентябре картины вернулись в ее кабинет. Но и новых картин на их месте не появится. Очевидно, что думать об интерьере рабочего кабинета для Ангелы Меркель больше не имеет смысла.
Меркель начинает прощаться
После 14 лет на посту канцлера Ангела Меркель вышла на финишную прямую. С поста лидера входящего в правящую коалицию Христианско-демократического союза (ХДС) она уже ушла. Ее преемницей на этом посту стала Аннегрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer), и ни для кого не секрет, что именно ее Меркель хотела бы видеть в роли главы правительства. Но когда это произойдет? Эта тема звучит в Берлине все громче с тех пор, как Меркель практически отстранилась от избирательной кампании по выборам в Европарламент. Она предоставила Крамп-Карренбауер возможность проявить себя и собрать политические очки.
ХДС снова "поправела"
Аннегрет Крамп-Карренбауер, чью имя и фамилию в стране традиционно сокращают до АКК, идет своим путем и, очевидно, хочет существенно скорректировать курс партии. Речь не идет о больших реформах. Но невозможно не заметить, что новый председатель партии проводит гораздо более консервативную политику, будь то вопросы миграции, однополых браков или европейской интеграции. Крамп-Карренбауер думает менее либерально, чем ее предшественница. И это очень радует консервативное крыло ХДС и Фридриха Мерца (Friedrich Merz), который осенью прошлого года также боролся за пост председателя партии. Сейчас он часто выступает на стороне своей бывшей конкурентки, и, похоже, оба политика очень доверяют друг другу.
В избирательной кампании в Европарламент Крамп-Карренбауер участвует совместно с Мерцем, а не с Меркель. И он не скрывает, что охотно занял бы министерское кресло в правительстве Крамп-Карренбауер. Но для этого сама она должна сначала стать канцлером.
СДПГ не принимает Крамп-Карренбауер
Официально Ангела Меркель четко следует своему курсу и намерена оставаться на посту канцлера до окончания срока своих законных полномочий, истекающих в 2021 году. Но за кулисами большой политики рассматриваются самые разные варианты, цель которых - предоставить Крамп-Карренбауэр максимально выгодные шансы в начале борьбы за пост канцлера. В политической истории Германии еще не было прецедента, когда бы до конца легислатурного периода в ведомстве канцлера полностью сменились сотрудники, и так просто это произойти не может.
Канцлера выбирают в бундестаге. Сейчас большинством в нем обладает блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), образующие правящую коалицию. Но социал-демократы уже заявили, что не хотят видеть Крамп-Карренбауер на посту канцлера. Они хотят предотвратить то, к чему стремится Меркель - дать AKK шанс заработать политический бонус и с ним пойти на парламентские выборы 2021 года.
У "большой коалиции" вновь большинства уже не будет
Социал-демократы не хотят рисковать на предстоящих выборах. Соцопросы уже в течение года показывают стабильно низкий рейтинг партии СДПГ. Она уже несколько месяцев не может перешагнуть показатель в 17 процентов, что на три процента меньше чем на прошлых парламентских выборах. Согласно соцопросам, уменьшились на три процента и показатели ХДС. А это значит, что по итогам следующих выборов две входящие сейчас в правящую коалицию партии могут лишиться большинства в парламенте.
Аннегрет Крамп-Карренбауер может попробовать создать так называемую коалицию "ямайка" с партиями "Сою-90/"зеленые" и либералами из Свободной демократической партии Германии (СвДП). В этом случае блоку ХДС/ХСС удалось бы получить большинство в парламенте. После парламентских выборов 2017 года попытка создать такую коалицию провалилась из-за позиции свободных либералов. На этот раз могут не согласиться "зеленые". Если два года назад им удалось набрать около 9 процентов голосов избирателей, сейчас этот показатель достигает 20 процентов. Маловероятно, что они откажутся от новых выборов и связанным с ними вероятным усилением политического влияния.
Все может решиться в декабре
Но в итоге может оказаться, что решать вопрос, как долго Меркель останется на своем посту, будет все же СдПГ. Сама Меркель собирается руководить правительством Германии до 2021 года. Но неизвестно, продержатся ли вместе до этого времени ХДС, ХСС и СДПГ, сформировавшие нынешний состав правящей коалиции. В коалиционном договоре значится, что к середине легислатурного периода должны быть подведены промежуточные итоги деятельности коалиционного правительства, которые и могут определить дальнейшую судьбу коалиции. СДПГ намерена сделать это в декабре нынешнего года на своем съезде.
Настроение участников политического съезда определят результаты предстоящих избирательных кампаний. В мае этого года пройдут не только выборы в Европарламент, но и в земельный парламент Бремена. На сентябрь намечены выборы в ландтаги Бранденбурга и Саксонии, а на октябрь - в земельный парламент Тюрингии.
СДПГ надеется на победу на коммунальных выборах. Слабые результаты сыграют на руку тем членам партии, которые всегда выступали против большой коалиции с ХДС/ХСС. А их в рядах СДПГ довольно много. И если они составят большинство делегатов партийного съезда СДПГ, они могут настоять о разрыве коалиции с ХДС/ХСС даже вопреки желанию своего партийного руководства. В этом случае социал-демократы перешли бы в оппозицию, и этот вариант стал бы концом канцлерства Меркель. Теоретически она могла в таком случае попробовать еще раз создать коалицию "ямайка", но это маловероятно. И тогда занять ее место уже в 2020 году - с выборами или без них - могла бы Аннегрет Крамп-Карренбауер.
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