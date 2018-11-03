Как деревня стала отелем (видео)

Александровка - русская колония в Потсдаме. Часть II

В 1812 году, за пятнадцать лет до этих новоселий, на службу в хор был принят двадцать один певец. К моменту кончины императора Александра I численность действующего состава этого хора сократилась до двенадцати человек. Некоторые умерли, кто-то вернулся в Россию, другие покинули службу по болезни. Почти все певцы были женаты на немках и проживали на квартирах в Потсдаме.