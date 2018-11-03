Как деревня стала отелем (видео)

Чтобы сохранить жизнь этой итальянской деревни, сами жители превратили ее в отель для туристов. Хитрый ход сработал.
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Русская деревня в Потсдаме
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