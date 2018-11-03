 Как деревня стала отелем (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 08.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Как деревня стала отелем (видео)

Чтобы сохранить жизнь этой итальянской деревни, сами жители превратили ее в отель для туристов. Хитрый ход сработал.

Смотреть видео 05:11

Деревня-отель

Смотрите также:
Русская деревня в Потсдаме

  • Александровка, дом номер 6

    Александровка - русская колония в Потсдаме. Часть II

    ЧАСТЬ II. Колония Александровка в Потсдаме - уникальный памятник деревянного зодчества, истории германо-российских отношений и родственных связей между династиями Гогенцоллернов и Романовых. Поселение было создано в 1826 году. О том, какие события предшествовали появлению русской деревни по соседству с дворцами прусской королевской семьи, мы рассказали в первой части нашего репортажа.

  • Александровка

    Александровка - русская колония в Потсдаме. Часть II

    Пришло время прогуляться по здешним аллеям, заглянуть в музей, зайти в православный храм, посмотреть на старые яблони. Некоторые из них были посажены еще в позапрошлом веке, а всего в Александровке насчитывается более пятисот сортов разных фруктовых деревьев - яблони, груши, сливы, вишни… За план застройки и закладки садов отвечал выдающийся ландшафтный архитектор Петер Йозеф Ленне (1789-1866).

  • План Александровки

    Александровка - русская колония в Потсдаме. Часть II

    Ленне руководствовался идеями прусского короля Фридриха Вильгельма III. Как видно на этом плане, две главные улицы русской колонии образуют Андреевский крест. Такое их символическое расположение служит напоминанием о святом покровителе России - Андрее Первозванном. Рядом на холме находится православная церковь Александра Невского - старейший русский православный храм Западной Европы.

  • Смерть Александра I в Таганроге

    Александровка - русская колония в Потсдаме. Часть II

    Эта русская колония должна была увековечить память об Александре I. Царь умер в ноябре 1825 года во время поездки в Таганрог. Когда весть об этом дошла до Потсдама, при дворе был объявлен трехнедельный траур. Александр I был верным союзником Пруссии и ближайшим другом Фридриха Вильгельма III. Столь долгие и тесные связи требовали особого проявления благодарности и скорби по такой горькой утрате.

  • Александровка

    Александровка - русская колония в Потсдаме. Часть II

    Как мы уже упоминали в первой части, еще со времен наполеоновских войн на службе у Фридриха Вильгельма III находились русские певчие солдаты. Именно для них он и решил создать это поселение - "вечный памятник", назвав его именем своего скончавшегося друга и родственника. Выполнять приказ короля было поручено лучшим прусским мастерам и строителям. В новые дома колонисты въехали уже в 1827 году.

  • Александровка

    Александровка - русская колония в Потсдаме. Часть II

    В 1812 году, за пятнадцать лет до этих новоселий, на службу в хор был принят двадцать один певец. К моменту кончины императора Александра I численность действующего состава этого хора сократилась до двенадцати человек. Некоторые умерли, кто-то вернулся в Россию, другие покинули службу по болезни. Почти все певцы были женаты на немках и проживали на квартирах в Потсдаме.

  • Музей Александровки. Табличка с фамилией одного из первых поселенцев - Николая Яблокова

    Александровка - русская колония в Потсдаме. Часть II

    Каждый из двенадцати теперь должен был получить отдельный дом в Александровке, построенный на манер русских изб, вернее - целое подворье. Фридрих Вильгельм III надеялся также, что эти семьи, проживая рядом, смогут лучше сохранить русскую культуру. Однако большинство потомков уже во втором поколении плохо владели языком - не в последнюю очередь из-за того, что здесь не было русской школы.

  • Бывший королевский дом в Александровке

    Александровка - русская колония в Потсдаме. Часть II

    Еще один дом возвели на холме около храма. Он был более просторным и предназначался для самого Фридриха Вильгельма III. Здесь для монарха обустроили чайную с настоящим тульским самоваром. Смотрителем был назначен верный королевский слуга из России Кондратий Тарновский. Этот дом остался единственным в Александровке, находящимся в собственности города. Сейчас в нем живет приходской священник.

  • Дом старосты в Александровке, ныне - ресторан русской кухни

    Александровка - русская колония в Потсдаме. Часть II

    Во время основания колонии певцы еще находились на службе в Первом гвардейском полку. Такой военной деревне, как сочли прусские власти, был необходим старшина. Для него предназначался этот отдельный дом, построенный в центре Александровки на пересечении улиц. Все четырнадцать домов дошли до наших дней. Лишь один из них в 1856 году пострадал от пожара, но был восстановлен.

  • Двухэтажный дом номер 3 в Александровке

    Александровка - русская колония в Потсдаме. Часть II

    Унтер-офицерам полагались двухэтажные дома, рядовым - одноэтажные. Король утвердил устав колонии, в том числе, правила передачи подворий в пользование наследникам - исключительно сыновьям, а если таковых не имелось - новым жителям из числа прусских отставных солдат или военных инвалидов. Последний королевский певец умер в 1891 году. Потомки первых поселенцев сейчас живут только в двух из них.

  • Табличка Русская колония на одном из домов в Александровке

    Александровка - русская колония в Потсдаме. Часть II

    Правила, установленные Фридрихом Вильгельмом III, действовали до 1945 года. Затем до 1949 года дома находились в распоряжении советского гарнизона. Сами поселенцы в это время жили в хозяйственных пристройках. В частную собственность подворья продали в ходе земельной реформы 1990-х годов после воссоединения Германии. В 2003 году здесь поселился бургомистр Потсдама Ян Якобс.

  • Александровские подсолнухи

    Александровка - русская колония в Потсдаме. Часть II

    В 1827 году все новые подворья за счет казны обставили мебелью, оснастили домашней утварью и инвентарем для ведения сельского хозяйства. Как и сами дома, все эти вещи оставались королевской собственностью и в будущем подлежали передаче новым жильцам. Каждому дому выделялся земельный участок - от 1/2 до 3/4 гектара, на котором были посажены фруктовые деревья - согласно планам Петера Йозефа Ленне.

  • Александровские яблоки

    Александровка - русская колония в Потсдаме. Часть II

    Как родилась идея Александровки? В 1818 году Фридрих Вильгельм III посетил Россию по случаю рождения своего внука - будущего императора Александра II. Впечатления, полученные во время поездки, позже сыграют решающую роль при создании потсдамской колонии. Во-первых, в России прусскому королю показали военные деревни, строившиеся тогда под руководством министра Алексея Аракчеева.

  • Резные украшения крыши в Александровке

    Александровка - русская колония в Потсдаме. Часть II

    В такие военные деревни при Александре I направляли семейных солдат, чтобы в мирные времена они могли заниматься крестьянским трудом, уменьшая расходы на армию. В год смерти этого императора в них насчитывалось 750 тысяч человек. Александр I сильно идеализировал такую жизнь, считал военные деревни благом для солдат, что не соответствовало действительности. При Николае I они постепенно исчезли.

  • Дом номер 5 в Александровке

    Александровка - русская колония в Потсдаме. Часть II

    Во-вторых, Фридрих Вильгельм III интересовался искусством и архитектурой. В 1818 году в России ему для коллекции преподнесли эскизы домов декоративной парковой деревни Глазово, построенной на окраине Павловского парка под Санкт-Петербургом. Их создал архитектор Карло Росси по заказу императрицы Марии Федоровны (1759-1828) - матери Александра I и Николая I.

  • Украшения фасада одного из домов в Александровке

    Александровка - русская колония в Потсдаме. Часть II

    Когда Фридрих Вильгельм III решил основать Александровку, именно они послужили образцом для здешних домов, украшенных балконами, верандами, шпилем и ажурной резьбой. Наличие эскизов Карло Росси ускорило выполнение задачи, поставленной королем. Прусские военные строители возвели их традиционным немецким фахверковым способом, затем облицевав под избы.

  • Украшения фасада одного из домов в Александровке

    Александровка - русская колония в Потсдаме. Часть II

    Деревня Глазово считается первым примером использования мотивов русского народного зодчества в архитектуре XIX века, но до наших дней она не дошла - сгорела во время Второй мировой войны. Александровка уцелела и с точки зрения истории архитектуры имеет для России даже более важное значение, чем для Германии. В заключительной части нашего репортажа из Потсдама мы посетим здешний музей и храм.

    Автор: Максим Нелюбин


____________________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"

Контекст

Как развивать отстающие регионы? У Германии есть 12 идей

Разрыв между городом и деревней - острая проблема ФРГ. В Берлине разработали план обеспечения "равноценных условий жизни" для всего населения. Подошел бы он и для России? (15.07.2019)  

Немецкие экстремалы нашли в джунглях Перу затерянную деревню

Два экстрим-туриста из Кельна наткнулись в непроходимых джунглях Перу на поселение доколумбовой культуры. О ценности находки можно будет судить после проведения раскопок. (13.03.2019)  

Баварское барокко в октябрьском тумане (фото)

Этот барочный храм, утопающий в живописном октябрьском тумане, находится в баварской деревушке Виденцхаузен. (21.10.2018)  

Чем примечательна немецкая деревня Зизебю (видео)

Эта живописная деревушка на берегу фьордообразной бухты Шлей находится под охраной государства как памятник архитектуры. Полетаем над ней на нашем дроне - #DailyDrone. (31.10.2016)  

Назад, к природе: бюргеры едут на дачу

Свежий воздух, пение птиц, овощи с грядки: чем еще привлекает горожан деревенская жизнь в Германии? (19.05.2016)  

Остатки железного занавеса в деревне Мёдларойт (видео)

После раздела Германии жители этой деревни оказались по разные стороны границы - в Баварии и Тюрингии. Полетаем над остатками заграждений на дроне - #DailyDrone. (07.02.2017)  

Немецкие памятники ЮНЕСКО

В Германии насчитывается 46 объектов Всемирного наследия. (26.09.2018)  

Александровка - русская колония в Потсдаме. Часть II

Во второй части нашего репортажа мы расскажем о том, как строили эту русскую деревню в Потсдаме, а также покажем, как она выглядит сегодня.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Деревня-отель  

Культура на колесах  

Деревня Зизебю - #DailyDrone  

Также по теме

Welterbe Wieskirche

Всемирное наследие: Паломническая церковь Вискирхе - шедевр стиля рококо 03.11.2018

Здание этого храма является уникальным памятником барочного стиля, а его внутреннее убранство - непревзойденным образцом баварского рококо.

Farbencode - Buchenwald im Fruehling

Старые буковые леса - памятник Всемирного наследия 25.04.2018

Старые буковые леса расположены в Германии на территории четырех федеральных земель.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера