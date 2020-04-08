Как города Ленобласти переживают локдаун

На этой неделе глава Ленинградской области Александр Дрозденко собирается в качестве эксперимента ввести режим чрезвычайной ситуации в одном из населенных пунктов своего региона. До этого он объявил об ограничении на въезд и выезд в нескольких городах и поселках, где появились заболевшие COVID-19. В этом решении он опередил даже Рамзана Кадырова, который с 5 апреля закрыл границы с Чечней. Как изменилась жизнь людей в условиях локдауна?

Ограничения на въезд и выезд

Главной неожиданностью стала "блокировка" города Мурино, где зафиксированы шесть случаев заражения. Формально Мурино - территория Ленобласти, но абсолютное большинство его жителей работает в Санкт-Петербурге и считают себя петербуржцами. Это единственный населенный пункт области, до которого дотягивается ветка петербургского метро: муринцы добираются до центра Петербурга меньше, чем за полчаса.

На конечной станции метро в Мурино

В начале апреля Александр Дрозденко своим постановлением запретил жителям этого и еще десятка других городов покидать территорию муниципалитета. Правда, командировки, поездки на работу (кому это необходимо даже в условиях карантина) и визиты к врачу прописаны в качестве исключений.

Сразу после распоряжения на границе Петербурга и Мурина появились посты ДПС. Избирательно у въезжающих и выезжающих проверяли документы. Очевидцы рассказывали, что для пересечения границы достаточно было сказать, что живешь в Мурине. Прописка большой роли не играла. После этого отметки о пунктах пропуска на съезде с КАД появлялись также на "Яндекс-картах", пользователи которых писали, что "проверяют документы на въезд".

Власти других карантинных муниципалитетов патрули не выставили, но предупредили об особом режиме на своей территории иначе. Например, на границе Тихвина, где известно о четырех случаях заражения, установили желтые таблички "Выезд ограничен. Карантин". На прошедших выходных непривычно выглядел и въезд в Сосновый бор. Местные СМИ растиражировали фотографию якобы с границы района с лежащими на обочине черно-желтыми бетонными блоками. Впрочем, местные жители сказали DW, что это может быть старая фотография.

Автомобилистам негде парковаться

Корреспондент DW прибыл в Мурино на метро - до станции Девяткино. Как только пассажиры освободили вагон на конечной станции, в него зашел работник метрополитена, который тряпочкой протер все поручни. На выходе со станции никто не интересовался пропиской прибывших и целью визита. Сразу бросилось в глаза, что защитные маски здесь носят чаще, чем в самом Петербурге.

Опустевшая Александровская улица во Всеволжске

Территория вокруг станции оказалась непривычно пустой. Обычно здесь собираются тысячи людей, ведь Мурино - это и метро, и железнодорожная станция, и автовокзал, откуда поезда и автобусы уходят в отдаленные уголки Ленинградской области. Теперь больше всего людей - в очередях на маршрутки, и у отделения "Почты России". Руководители отделения решили пускать внутрь ограниченное число людей, остальные ждут на улице.

В муринских дворах в разгар рабочего дня припаркованы сотни автомобилей. Водитель Дмитрий рассказал корреспонденту DW, что найти свободное место сейчас трудно, парковки забиты. "Кое-как машину тоже не бросишь, - жалуется он. - Не успеешь на свой этаж подняться, как ее эвакуируют". Он говорит, что его жизнь сильно не изменилась: сам работает, жена дома с ребенком. Правда, теперь ребенка будит от дневного сна громкоговоритель, установленный на всех этажах их жилого комплекса. "Через каждый час трубят, что в Мурине режим самоизоляции. Ребенок просыпается. Ну это же невозможно!", - сетует Дмитрий.

Сотни электричек в Ленобласть отменили

Как и в Мурине, жизнь в закрытом на карантин Всеволожске мало чем отличается от карантинного быта Петербурга: закрыты кафе и торговые центры, но горожане продолжают толпиться в "Пятерочках" и очередях к овощным ларькам. Вот только добраться до Всеволожска теперь затруднительно.

Станция Всеволжская

Поездка на электричке с Финляндского вокзала во Всеволожск занимает около 40 минут. В вагоне объявляют об опасности заразиться новой инфекцией и перечисляют ее симптомы. Контролеры не ставят, как обычно, штампик на билете, а только просят показать его из рук пассажира. Между собой контролеры обсуждают грядущие отмены маршрутов и незапланированные каникулы. Кто-то вспоминает одну из самых обсуждаемых новостей прошлой недели: у большинства россиян нет накоплений, чтобы пересидеть продолжительный карантин.

Внезапность изменений в расписании корреспондент DW ощутил на себе. Оказалось, что электричка на Петербург выпала, а немногочисленных пассажиров об этом предупреждали охранники у входа на станцию. На прошлой нерабочей неделе "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" отменила более ста электричек.

Временно прекращен раздельный сбор мусора

Остановить работу из-за карантина во Всеволожске и Мурине пришлось и героям публикации DW о рециклинговой компании "Ультрикс". Ее владельцы установили во дворах Ленобласти сотни контейнеров для пластиковых отходов.

"Во-первых, считается, что на пластике вирус долго сохраняется, - объяснил DW основатель "Ультрикса" Антон Гаврилович. - Во-вторых, мы просто не можем себе позволить выплачивать штраф за работу во время карантина". Гаврилович уточнил, что "Ультрикс" не зарегистрирован как компания по вывозу мусору, поэтому на нее распространяются те же запреты, что и на рестораны.

В понедельник, 6 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что регионы не имеют права перекрывать свои границы. В связи с этим Александру Дрозденко, видимо, придется отказаться от планов ввести режим ЧС в одном из районов. Впрочем, коллега Дрозденко в Чеченской республике Рамзан Кадыров уже заявил, что даже после замечания Мишустина не допустит, чтобы в Чечню приезжали россияне без местной прописки.

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