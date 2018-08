Как Германия показана в компьютерных играх

Если бы люди знали Германию только по видеоиграм, то картина этой страны в их воображении была бы такой: разрушенные и безлюдные города, горящие танки на улицах, бесчисленные солдаты в мундирах вермахта и СС. В видеоиграх Вторая мировая война не закончилась и даже не намерена приближаться к концу. "Стрелялки о Второй мировой войне - это очень популярный жанр, - говорит Андреас Ланге (Andreas Lange), директор Музея компьютерных игр в Берлине, - потому что люди во всем мире имеют какое-то представление о том, что такое войны". Игры, действие в которых происходит в воображаемой Германии, по его словам, "главным образом показывают картины мировой войны".

Немецкая история и культура в игровых мирах

В настоящее время успехом пользуется целый ряд игр, построенных по принципу открытого мира, действие в которых происходит в городах США (серия "Grand Theft Auto"), в Лондоне, Париже (серия "Assassin's Creed") или Токио (серия "Yakuza"). В такого типа играх геймер свободно перемещается и в любой момент самостоятельно выбирает, куда и когда ему отправиться. До сих пор такой игры с немецким городом не существует. "Игры распространяются по всему миру и, видимо, зарубежные производители не могут представить себе, что игра, действие в которой происходит в Германии, может быть успешной на глобальном рынке", - объясняет Андреас Ланге. Кроме того, важную роль играют ожидания игроков. Если на обложке значится "Германия", то внутри, по словам Ланге, многие геймеры ожидают найти игровые сценарии из мировой войны. А фантастические сценарии или сценарии из будущего дают разработчикам гораздо больше творческой свободы.

Вот почему в большинстве игр действие происходит в далеких от реальности мирах. "В этом увлекательная сторона игр - в них нет пределов для фантазии", - говорит Феликс Фальк (Felix Falk), председатель отраслевого объединения game в Германии.

Феликс Фальк на открытии международной ярмарки видеоигр Gamescom-2018 в Кельне

Как немецкая культура отражается в фантастических мирах? Компьютерная игра в жанре шутера от третьего лица "Spec Ops: The Line" немецкого разработчика Yager Development переносит игрока в зону бедствия после серии масштабных песчаных бурь. Действие происходит не в Германии, но сюжет основан на показе ужасов войны и внутренних конфликтов в душе солдата. По словам Феликса Фалька, это очень немецкий стиль повествования. Такой подход был новым для жанра - "Spec Ops: The Line" стала первой в мире антивоенной компьютерной игрой.

По объему продаж, Германия является пятым по величине рынком видеоигр в мире после США, Китая, Японии и Южной Кореи. Тем не менее, наиболее успешные игры являются продуктами иностранного производства. "Другие страны раньше увидели потенциал игровой индустрии", - поясняет Феликс Фальк. Технологии VR, искусственный интеллект или трехмерные технологии теперь используются в самых разных областях. "Игровая отрасль пользуется поддержкой в Канаде, Англии или Франции, где производство игр на 30 процентов дешевле, чем в Германии". Федеральное правительство Германии тоже признало потенциал этого сегмента рынка и намерено - так записано в коалиционном договоре - теперь также поддерживать разработчиков игр. Размер государственного финансирования этой программы будет определен осенью.

Необычные ландшафты: немецкая провинция

Но не только нацисты населяют компьютерные игры с акцентом на Германию. В игре "Trüberbrook" действие происходит в фиктивной деревушке Трюбербрук в глухой немецкой провинции 1960-х годов. В деревушку приезжает Ханс Таннхаузер. Американец изучает квантовую физику и выиграл поездку, не совсем, правда, осознавая, когда и при каких обстоятельствах он вообще участвовал в лотерее. Геймер неспешно следует за Таннхаузером по уровням, решает головоломки, вступает в диалоги со всевозможными чудаками и, в конце концов, разумеется, в одиночку спасает весь мир.

Игра нашпигована многочисленными аллюзиями на немецкую историю и культуру: Танхаузер (аллюзия на оперу Рихарда Вагнера (Richard Wagner) "Тангейзер") встречает Гретхен (известный персонаж из трагедии Гёте "Фауст"), беседует с компьютером под названием Барбаросса (король Германии, позже император Священной Римской империи). Такие шутки для внимательных игроков - на жаргоне геймеров "пасхальные яйца" - обогащают игровой мир, указывает разработчик игры Флориан Кёне (Florian Köhne).

Игра рассчитана на международный рынок и озвучена на английском и немецком языках. Персонажи говорят, правда, по-английски, но (за исключением Танхаузера) с немецким акцентом. Это тоже не случайно. "Мы хотели создать экзотический мир для людей, которые родом не из Германии". "Trüberbrook" появится в продаже в начале 2019 года.

Сопротивление без оружия

Менее спокойна, но очень сильна по воздействию игра "Through the Darkest of Times" берлинской студии Paintbucket Games. Хотя выход ее ожидается в 2019 году, игра уже получила общенациональную известность. Это первая игра в Германии, разрешенная для продаж с 12 лет, в которой фигурирует свастика.

Впрочем, сама игра гораздо интереснее, чем дискуссия о допустимости появления в ней нацистских символов. Геймер становится в игре руководителем группы сопротивления в Берлине во времена "третьего рейха". Несмотря на минимализм черно-белой эстетики с отдельными красными акцентами и множество текстовых полей, игра, охватывающая исторический период с 1933 по 1945 годы, не отпускает подсевшего на нее игрока. "Мы тоже немало удивляемся тому, как интенсивно переживают люди погружение в эту игру", - признается Себастьян Шульц (Sebastian Schulz), один из двух разработчиков. "Through the Darkest of Times" - это антифашистская игра, которая показывает также повседневную жизнь в нацистской Германии, террор СС и Холокост. "Политика для нас стоит во главе угла, даже если мы разработчики игр, мы хотим делать политические заявления", - говорит Шульц.

"Реальные истории из жизни"

"Похоже, что сейчас наступил подходящий момент для такой игры, и мы просто хотели рассказать какую-то другую историю, - продолжает Шульц. После выполнения заданий - персонажи игры должны, например, печатать и раздавать листовки, вербовать единомышленников, собирать денежные пожертвования - все собираются за большим столом. Если кого-то нет, то это означает, что его арестовали и посадили в тюрьму.

Видеоигры с местом действия в Германии Through the Darkest of Times (2019) Берлин, 1933 год. Подпольная группа борцов сопротивления ведет свою тайную войну с нацистским режимом. Несмотря на визуальную простоту, стратегическая игра "Through the Darkest of Times" держит в постоянном напряжении игрока, который своими решениями может влиять на ход истории. Игра основана на реальных событиях времен "третьего рейха".

Видеоигры с местом действия в Германии Emergency 2017 (2016) Серия существует с 1998 года. В различных "чрезвычайных ситуациях", требующих экстренной помощи, игрок отправляет пожарных, "скорую помощь" и полицию в места происшествий в Кельне, Мюнхене, Берлине и Гамбурге.

Видеоигры с местом действия в Германии No One Lives Forever (2000) "No One Lives Forever" - это шутер от первого лица в духе бондианы. Игрок оказывается в 1960-х годах и берет на себя роль британского секретного агента Кейт Арчер, задача которой - ликвидировать террористическую группу. С этой целью она отправляется в Германию, в том числе в Восточный Берлин, Гамбург, на Северное море и в Альпы.

Видеоигры с местом действия в Германии Call of Duty: WWII (2017) Военные шутеры - это самостоятельный жанр, и особенно популярны как сюжеты для игр - Первая и Вторая мировые войны. В игре "Сall of Duty: WWII" геймеры передвигаются, в частности, по городу Ахену и сражаются с нацистами. Холокост обычно не упоминается в шутерах. Главное в таких играх - быстрота действия и четкая схема "друг-враг".

Видеоигры с местом действия в Германии Gabriel Knight 2: The Beast Within (1995) Баварское сельское население пребывает в смятении, потому что в округе появились оборотни и происходят таинственные убийства. Писатель-оккультист Габриэль Найт призван на помощь и расследует, в частности, в Мюнхене и замке Нойшванштайн. Игру разработала американская студия Sierra On-Line.

Видеоигры с местом действия в Германии All Walls Must Fall (2018) Действие в этой игре-триллере из студии inbetweengames происходит в Берлине будущего. На дворе 2089 год, но холодная война так и не закончилась. В амплуа шпиона играющий передвигается под техно по берлинским клубам, чтобы предотвратить ядерный удар. Геймерам, однако, игра не понравилась. Студии пришлось закрыться.

Видеоигры с местом действия в Германии Trüberbrook (2019) Действие в игре "Trüberbrook", разработанной студией btf из Кельна, происходит в немецкой провинции. Студент из США Танхаузер приезжает в деревню Трюбербрук в 1960-х годах и попадает там во всевозможные мистические ситуации. Разработчики не скупятся на аллюзии на немецкую культуру и историю. Автор: Кристина Райман-Шнайдер, Элла Володина



"Мы стараемся делать сюжеты на основе реальных событий. При этом становится очевидно, как часто реальная жизнь в прошлом имела шанс свернуть в другую сторону. В игре ход истории зависит от геймера, который получает возможность принимать решение", - уточняет Шульц.

Поскольку в игре очень много текста, разработчики намерены сделать дублированные версии для международной аудитории. Игра будет доступна на английском, немецком, испанском, французском языках и, в долгосрочной перспективе, также на итальянском, польском и русском.

Смотрите также:

Made in Germany для геймеров Лучшая игра 2017 года: Portal Knights Выпущенная на рынок в 2016 году видеоигра Portal Knights создана разработчиками из Франкфурта Keen Games. Жюри Немецкой премии в области компьютерных игр (победитель объявлен 26 апреля) импонировала многогранность: ролевая игра в жанре песочницы с элементами симулятора выживания и открытым миром является своего рода гибридом Minecraft и Dark Souls. Все актуальные геймерские тренды в одном пакете.

Made in Germany для геймеров 1990: Turrican Фантастические приключения и феноменальная по тем временам графика - первая игра в жанре "беги и стреляй" из популярной серии была разработана практически в одиночку Манфредом Трензом для компьютера Commodore 64. Turrican ввела новые стандарты видеоигр на молодом еще домашнем компьютере. В восторге были и игроки, и профессиональные критики. Культовым стал также саундтрек Криса Хюльсбека (фото).

Made in Germany для геймеров 1993: Die Siedler Стартовавшая в 1993 году серия фирмы Blue Byte из Дюссельдорфа, разработчика Battle Isle, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Die Siedler, как и большинство стратегий в реальном времени, преследует целью построение работоспособной экономики и ее экспансию на новые территории. От конкурентов игру отличал высокий фактор "суеты": "поселенцам" приходилось много бегать и транспортировать грузы.

Made in Germany для геймеров 1993: Anstoss Одна из самых долгоиграющих немецких серий: фирма Ascon/Ascaron из Гютерсло выпускала популярный симулятор футбольного менеджмента с 1993 по 2006 годы. Anstoss также долго лидировал в игровых рейтингах в Германии. Переработанный с учетом российских реалий немецкий Anstoss превратился в "Спартак" - реальный футбольный клуб предоставил для виртуального менеджера полную информацию о своих игроках.

Made in Germany для геймеров 1995: Biing! - Sex, Intrigen und Skalpelle Гротескная стратегия в режиме реального времени вызвала ажиотаж в 1995 году. Разработчик Reline Software из Ганновера перепоручил геймерам в Biing! руководство больницей, в которой правят деньги, секс и черный юмор. Игрокам понравились и скальпели, и интриги, а вот блюстители морали забили тревогу: вскоре на рынок вышла менее неприличная версия этого экономического симулятора.

Made in Germany для геймеров 1999: Moorhuhn На бесплатную мини-игру, выпущенную разработчиком из Бохума в качестве рекламы для шотландского виски, подсела вся Германия, а за ней и остальной мир. Принцип игры банален: за 90 секунд подстрелить как можно больше пролетающих мимо куриц. В последующие годы, вплоть до 2010-го, компания Phenomedia выпустила под "пернатым" брендом бесконечное множество стрелялок, гонок и игр для мобильных телефонов.

Made in Germany для геймеров 2004: Far Cry Братья Йерли турецкого происхождения основали во Франкфурте успешную компанию по производству игр Crytek: научно-фантастический шутер от первого лица Far Cry, кровавый даже для взрослых, из-за чего получил строгие возрастные ограничения, он импонирует красочными, особенно водными, пейзажами. В шутере Crysis, тоже от Crytek, впечатляет нанокостюм, придающий определенные способности своему носителю.

Made in Germany для геймеров 2008: Edna bricht aus Эдна бежит из психушки. Задача геймера - помочь девушке и ее плюшевому кролику. Изданная в России под названием "Эдна и Харви: взрыв мозга" приключенческая игра с оригинальными ребусами, забавными персонажами и интерфейсом point-and-click получила отличные оценки, а разработчик из Гамбурга Daedalic Entertainment массу наград, в том числе и премию "Лучшая немецкая игра для юношества за 2008 год".

Made in Germany для геймеров 2010: 1378 (km) Шутер, разработанный Йенсом Штобером, студентом Высшей школы дизайна в Карлсруэ (HfG), предлагает в 1976 году преодолеть немецко-немецкую границу и при этом не оказаться убитым пограничниками или же не допустить нелегального пересечения границы. На момент своего релиза игра с ее явными историческими аллюзиями вызвала в СМИ огромный переполох. Выигрывает, впрочем, тот, кто не стреляет…

Made in Germany для геймеров 2011: Tiny Wings Миниатюрные крылышки, синий окрас и не такой злобный характер: немецкий аналог финских Angry Birds придумал Андреас Иллигер из Киля сначала для iPhone und iPod touch, а потом для iPad - даже для нескольких пользователей. Простая и наимилейшая игра разошлась среди миллионов пользователей и лидировала в десятках рейтингов по всему миру.

Made in Germany для геймеров 2012: Spec Ops - The Line Типичная стрелялка? А вот и нет. Это антивоенный блокбастер, своего рода "Апокалипсис сегодня" в игровом формате. Шутер от третьего лица, действие в котором происходит в Дубае, превратившемся в зону бедствия в результате песчаных бурь и вооруженных столкновений, создан фирмой Yager Development из Берлина. Игра получила премию Inside Gaming Awards 2012 за лучший сюжет.

Made in Germany для геймеров 2012: Deponia Приключенческий point-and-click квест, разработанный компанией Daedalic Entertainment, повествует о приключениях неудачливого изобретателя Руфуса, мечтающего покинуть свою родную планету-свалку Депонию. Сиквел трилогии Chaos on Deponia удостоился в 2013 году Немецкой премии в области компьютерных игр и был признан журналом "Игромания" квестом года.

Made in Germany для геймеров 2013: Ryse - Son of Rome Crytek в сандалиях: созданный фирмой из Франкфурта приключенческий боевик, помещенный во времена Римской империи, вышел сначала для Xbox One, а потом и для Windows. Игра получила высокие оценки, в частности, за отличную графику. Фил Спенсер, глава Microsoft Games Studios, похвалил разработчиков: "В вопросах графики они могут противостоять кому угодно в игровой индустрии".

Made in Germany для геймеров 2014: Lords of the Fallen Приключенческий ролевой боевик разработан студией Deck 13 из Франкфурта в сотрудничестве с польской CI Games. Действие игры разворачивается в выдуманном мире, где боги подвели человечество. Принимаемые игроками решения меняют как игровой мир, так и самого персонажа. Lords of the Fallen получил в 2015 году Немецкую премию в области компьютерных игр.

Made in Germany для геймеров 2015: Anno 2025 Шестая игра - от Blue Byte в Майнце - из серии Anno. Градостроительную стратегию в реальном времени придумали в 1998 году австрийские и немецкие разработчики. Геймплей заключается в построении колоний на неисследованных территориях, причем статус игрока зависит от удовлетворенности колонистов. Важнее всего в игре экономическая составляющая. Лучшая немецкая игра 2016 года. Автор: Элла Володина