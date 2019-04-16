Как Германия может помочь в восстановлении Нотр-Дама

3D-модели, сделанные учеными Бамбергского университета, - сверхточная копия легендарного парижского собора. Но не только она может помочь реставраторам.
Фрагмент южного портала поперечного нефа Нотр-Дама. Модель создана с помощью системы автоматизированного проектирования
В Бамбергском университете есть детализированные трехмерные модели парижского собора Нотр-Дам, которые могут помочь восстановить здание храма, пострадавшего во время недавнего масштабного пожара. В течение многих лет ученые этого немецкого вуза занимались всесторонним изучением знаменитого сооружения, делали обмер, и теперь они готовы предоставить имеющиеся у них данные в распоряжение реставраторов. Французская сторона уже поставлена об этом в известность. Вопрос о сотрудничестве решается сейчас на уровне министерств иностранных дел. О возможностях реконструкции Нотр-Дама DW поговорила с немецким искусствоведом, специалистом по истории искусства Средневековья, профессором Бамбергского университета Штефаном Альбрехтом (Stephan Albrecht).
Незаменимое подспорье в работе реставраторов
Трехмерные сканы собора Парижской Богоматери сделаны немецкими учеными как изнутри, так и снаружи, а также с самых разных позиций. И потому они с большой точностью отображают легендарный готический храм. В частности, на основе трехмерной графики создана высокоточная трехмерная копия трансепта - поперечного нефа.
Когда немецкие ученые занимались его детальным анализом с помощью 3D-сканирования, они даже не представляли себе, в сколь печальной ситуации будут востребованы плоды их труда. "Изначально целью нашего исследовательского проекта было выяснить, по какому принципу построен поперечный неф и как над его возведением трудились отдельные мастера - скульпторы, архитекторы, ремесленники. Мы отсканировали множество деталей, которые в совокупности образуют высокоточную трехмерную модель храма. Сегодня наш скан также ценен тем, что он отображает и другие архитектурные элементы, уничтоженные во время пожара, в частности, соборный купол. И мы будем очень рады, если при восстановлении Нотр-Дама наши голограммы пригодятся", - рассказывает в беседе с DW Штефан Альбрехт.
Как генерируется трехмерная модель
Но каким же образом осуществляется трехмерное лазерное сканирование и построение на его основе 3D-моделей зданий и сооружений? Как поясняет профессор Альбрехт, размещенный перед строением лазерный сканер снимает его с разных позиций, в результате чего создается так называемое облако точек сканируемого объекта. Из этого "облака" и генерируется трехмерная модель, представляющая собой реальную копию сооружения.
По словам ученого, в настоящее время его французские коллеги ведут обмеры и сканирование Нотр-Дама с высоты - с помощью дронов. Когда актуальная трехмерная модель храма будет готова, ее можно будет сопоставить со сканом, сделанным немецкими исследователями, и отметить все элементы и древние камни, получившие повреждения, поясняет Штефан Альбрехт.
Планы Макрона - утопия?
Профессор из Бамберга возлагает большие надежды на то, что в деле по восстановлению собора Парижской Богоматери ученые разных стран будут действовать сообща и предоставят реставраторам все имеющиеся у них данные, касающиеся особенностей архитектурного сооружения на острове Сите. Это значительно облегчит работы по реставрации Нотр-Дама, оригинальные планы строительства которого по большей части безвозвратно утрачены, подчеркивает Штефан Альбрехт. В то же время, планы президента Франции Эмманюэля Макрона восстановить знаменитый готический храм и представить его во всей красе через пять лет немецкий ученый считает слишком амбициозными.
"Конечно, было бы прекрасно, если бы это осуществилось. Но в деле восстановления Нотр-Дама спешка абсолютно ни к чему. Она может только навредить. Сначала нужно провести глубокое экспертное исследование и дать точную оценку нанесенному ущербу. А эта работа займет не меньше 1,5 - 2 лет. И лишь по ее окончании можно будет принимать решение по поводу того, как конкретно осуществлять реконструкцию. Так что назначенный президентом срок в пять лет - это нереально мало", - полагает профессор из Бамберга.
Говоря о восстановлении сгоревших во время пожара деревянных стропилах, Штефан Альбрехт категорически против того, чтобы их заменять на стальные, как предлагают некоторые ученые. Он убежден, что стропильная система Нотр-Дама должна оставаться деревянной. Между прочим, высококачественную дубовую древесину для этого тоже готова предоставить Германия. Об этом на днях в Париже заявила уполномоченная правительства ФРГ по делам культуры и СМИ Моника Грюттерс (Monika Grütters).
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