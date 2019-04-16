 Как Германия может помочь в восстановлении Нотр-Дама | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 10.05.2019

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Культура и стиль жизни

Как Германия может помочь в восстановлении Нотр-Дама

3D-модели, сделанные учеными Бамбергского университета, - сверхточная копия легендарного парижского собора. Но не только она может помочь реставраторам.

Фрагмент южного портала поперечного нефа Нотр-Дама. Модель создана с помощью системы автоматизированного проектирования

Фрагмент южного портала поперечного нефа Нотр-Дама. Модель создана с помощью системы автоматизированного проектирования

В Бамбергском университете есть детализированные трехмерные модели парижского собора Нотр-Дам, которые могут помочь восстановить здание храма, пострадавшего во время недавнего масштабного пожара. В течение многих лет ученые этого немецкого вуза занимались всесторонним изучением знаменитого сооружения, делали обмер, и теперь они готовы предоставить имеющиеся у них данные в распоряжение реставраторов. Французская сторона уже поставлена об этом в известность. Вопрос о сотрудничестве решается сейчас на уровне министерств иностранных дел. О возможностях реконструкции Нотр-Дама DW поговорила с немецким искусствоведом, специалистом по истории искусства Средневековья, профессором Бамбергского университета Штефаном Альбрехтом (Stephan Albrecht).

Незаменимое подспорье в работе реставраторов

Трехмерные сканы собора Парижской Богоматери сделаны немецкими учеными как изнутри, так и снаружи, а также с самых разных позиций. И потому они с большой точностью отображают легендарный готический храм. В частности, на основе трехмерной графики создана высокоточная трехмерная копия трансепта - поперечного нефа.

Нотр-Дам после пожара

Нотр-Дам после пожара

Когда немецкие ученые занимались его детальным анализом с помощью 3D-сканирования, они даже не представляли себе, в сколь печальной ситуации будут востребованы плоды их труда. "Изначально целью нашего исследовательского проекта было выяснить, по какому принципу построен поперечный неф и как над его возведением трудились отдельные мастера - скульпторы, архитекторы, ремесленники. Мы отсканировали множество деталей, которые в совокупности образуют высокоточную трехмерную модель храма. Сегодня наш скан также ценен тем, что он отображает и другие архитектурные элементы, уничтоженные во время пожара, в частности, соборный купол. И мы будем очень рады, если при восстановлении Нотр-Дама наши голограммы пригодятся", - рассказывает в беседе с DW Штефан Альбрехт.

Как генерируется трехмерная модель

Но каким же образом осуществляется трехмерное лазерное сканирование и построение на его основе 3D-моделей зданий и сооружений? Как поясняет профессор Альбрехт, размещенный перед строением лазерный сканер снимает его с разных позиций, в результате чего создается так называемое облако точек сканируемого объекта. Из этого "облака" и генерируется трехмерная модель, представляющая собой реальную копию сооружения.

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По словам ученого, в настоящее время его французские коллеги ведут обмеры и сканирование Нотр-Дама с высоты - с помощью дронов. Когда актуальная трехмерная модель храма будет готова, ее можно будет сопоставить со сканом, сделанным немецкими исследователями, и отметить все элементы и древние камни, получившие повреждения, поясняет Штефан Альбрехт.

Планы Макрона - утопия?

Профессор из Бамберга возлагает большие надежды на то, что в деле по восстановлению собора Парижской Богоматери ученые разных стран будут действовать сообща и предоставят реставраторам все имеющиеся у них данные, касающиеся особенностей архитектурного сооружения на острове Сите. Это значительно облегчит работы по реставрации Нотр-Дама, оригинальные планы строительства которого по большей части безвозвратно утрачены, подчеркивает Штефан Альбрехт. В то же время, планы президента Франции Эмманюэля Макрона восстановить знаменитый готический храм и представить его во всей красе через пять лет немецкий ученый считает слишком амбициозными.

"Конечно, было бы прекрасно, если бы это осуществилось. Но в деле восстановления Нотр-Дама спешка абсолютно ни к чему. Она может только навредить. Сначала нужно провести глубокое экспертное исследование и дать точную оценку нанесенному ущербу. А эта работа займет не меньше 1,5 - 2 лет. И лишь по ее окончании можно будет принимать решение по поводу того, как конкретно осуществлять реконструкцию. Так что назначенный президентом срок в пять лет - это нереально мало", - полагает профессор из Бамберга.

Говоря о восстановлении сгоревших во время пожара деревянных стропилах, Штефан Альбрехт категорически против того, чтобы их заменять на стальные, как предлагают некоторые ученые. Он убежден, что стропильная система Нотр-Дама должна оставаться деревянной. Между прочим, высококачественную дубовую древесину для этого тоже готова предоставить Германия. Об этом на днях в Париже заявила уполномоченная правительства ФРГ по делам культуры и СМИ Моника Грюттерс (Monika Grütters).

Смотрите также:
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  • Поль Синьяк, Вид на остров Сите, 1912 г.

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    Поль Синьяк, "Вид на остров Сите", 1912 г.

  • Арман Гийомен, Набережная Сены в Париже. Вид на Нотр-Дам (около 1880 г.)

    Нотр-Дам в живописи

    Арман Гийомен, "Набережная Сены в Париже. Вид на Нотр-Дам" (около 1880 г.)

  • Альбер Марке, Нотр-Дам в снегу, 1905 г.

    Нотр-Дам в живописи

    Альбер Марке, "Нотр-Дам в снегу", 1905 г.

  • Пабло Пикассо, Нотр-Дам де Пари, 1954 г.

    Нотр-Дам в живописи

    Пабло Пикассо, "Нотр-Дам де Пари", 1954 г.

  • Анри Руссо, Вид на остров Сен-Луи, 1909 г.

    Нотр-Дам в живописи

    Анри Руссо, "Вид на остров Сен-Луи", 1909 г.

  • Максимильен Люс, Нотр-Дам, вид с набережной Сен-Мишель (1901 - 1904 гг.)

    Нотр-Дам в живописи

    Максимильен Люс, "Нотр-Дам, вид с набережной Сен-Мишель" (1901 - 1904 гг.)

  • Эдуард Гертнер, Париж, улица Neuve-Notre-Dame, 1826 г.

    Нотр-Дам в живописи

    Эдуард Гертнер, "Париж, улица Neuve-Notre-Dame", 1826 г.

    Автор: Дарья Брянцева


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