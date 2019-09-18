Как Германия будет бороться с изменением климата (фотогалерея)

Программа правительства ФРГ рассчитана до 2030 года и предусматривает многочисленные меры по сокращению выбросов в атмосферу парникового газа CO2 в самых разных сферах.
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