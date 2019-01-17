Как в Украине регулируется переход общин между церквями

Парламент Украины узаконил переход религиозных общин из подчинения одной церкви к другой. Это было встречено критикой со стороны УПЦ МП и оппозиции. Какие новшества вызвали несогласие?
Верховная рада Украины приняла закон, регулирующий внесение изменений в некоторые законы Украины (о подчиненности религиозных организаций и процедуре государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица). Это произошло после создания независимой Православной церкви Украины (ПЦУ) и принятии закона об изменении названия Украинской православной церкви (УПЦ) в каноническом единстве с Русской православной церковью (РПЦ).
Что предусматривает закон и как его принимали?
Закон, принятый 17 января, устанавливает новый порядок в процедуре изменения подчиненности религиозных организаций. Его поддержали 229 депутатов, преимущественно от "Блока Петра Порошенко", при необходимом простом большинстве в 226 голосов. Достичь минимально необходимого преимущества удалось не сразу, а со второй попытки.
Представители парламентской оппозиции резко раскритиковали не только процедуру принятия нового закона, но и назвали его "вмешательством государства в дела церкви". По их мнению, это противоречит закрепленному в украинской конституции принципу отделения церкви от государства.
Как общины смогут поменять подчиненность
В тексте закона говорится, что государство признает право религиозных общин подчиняться любым действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам, а также право на свободное изменение этой подчиненности. Решение об изменении подчиненности принимается не менее чем двумя третями от количества членов религиозной общины, необходимого для признания полномочным общего собрания религиозной общины в соответствии с ее уставом. Это решение удостоверяется подписями членов общины, поддержавшими его.
Несогласным членам общины гарантируется право образовать новую организацию. Уведомлять государство о создании новой религиозной общины необязательно. Однако это необходимо тем общинам, которые действуют как юридические лица.
Кто будет решать вопрос изменения подчиненности
Собрания об изменении подчиненности религиозных общин могут созываться ее членами, сказано в принятом Верховной радой документе. Однако в нем не описан механизм определения, кто именно может считаться членами религиозной общины. По словам одного из авторов законопроекта, Николая Княжицкого, такая норма должна быть прописана самими общинами в их уставах.
Священники УПЦ считают это "разжиганием властями религиозной вражды". Так, протоиерей Нежинской епархии УПЦ Иоанн Олинчук заявил, что один из его приходов вопреки мнению приходского собрания был "рейдерски захвачен" по решению "проведенного при поддержке районной власти собрания одного из сел перейти в иную конфессию".
В свою очередь, протоиерей и юрист УПЦ Александр Бахов считает принятый парламентом закон "излишним администрированием и усложнением процедуры регистрации уставов религиозных организаций", а также "попыткой ввести массовую перерегистрацию уставов религиозных общин под видом упрощения процедуры регистрации их уставов".
Как решается вопрос церковного имущества
В период становления украинских церковных организаций в начале 90-х годов прошлого века, самые большие конфликты разгорались вокруг имущественных споров между представителями различных конфессий.
Чтобы предотвратить такого рода инциденты, нынешний закон запрещает отчуждение имущества религиозной организации (продажа, обмен, залог, установление ипотеки, бесплатная передача в собственность и управление другим лицам) до завершения процедуры изменения подчиненности в канонических и организационных вопросах.
Изменение подчиненности религиозной общины не повлияет на ее права собственности на культовые сооружения и другое имущество, сказано в новом законе. В случае образования несогласной частью членов религиозной общины новой организации, они могут заключить договор о порядке совместного пользования культовым зданием и имуществом с его владельцем.
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