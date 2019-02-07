 Как в Украине не допустили масштабных нарушений на выборах | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 12.04.2019

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Украина

Как в Украине не допустили масштабных нарушений на выборах

Несмотря на опасения кандидатов в президенты и наблюдателей, первый тур выборов в Украине прошел без системных нарушений. DW - о том, удастся ли применить этот рецепт для второго тура.

Wahlen Wahlzettel Kartons Auszählung Ukraine (picture-alliance/dpa/P. Quaranta)

Накануне первого тура президентских выборов в Украине основные кандидаты на пост главы государства предупреждали о возможности масштабных нарушений. Однако в итоге зафиксированные недочеты не носили системного характера, отмечают правоохранители и независимые наблюдатели.

Даже Юлия Тимошенко, возложившая ответственность за свой проигрыш в первом туре на фальсификации со стороны команды Петра Порошенко, не стала оспаривать результаты голосования в суде. "Мы имели очень хороший день голосования, очень спокойный и очень четкий, без каких-либо вопиющих нарушений", - подвел итоги выборов министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

Нарушения не повлияли на исход украинских выборов

По словам советника главы МВД Ивана Варченко, за три месяца предвыборной кампании полиция приняла более 7700 обращений от граждан, по которым открыла более 300 уголовных производств, в том числе 60 - в день голосования.

В отчетах двух крупнейших общественных организаций, которые проводили независимое наблюдение за избирательным процессом, значительную долю нарушений связывают с ошибками в работе участковых комиссий.

избирательный участок в Украине

Большинство нарушений сязано с ошибками в работе УИКов

Так, Комитет избирателей Украины (КИУ) приводит пример с участками в Херсонской области, где члены комиссии проставили штамп "выбыл" в бюллетенях напротив фамилии Александра Мороза без соответствующего решения ЦИК. За несколько дней до голосования Мороз заявил, что снимает свою кандидатуру, но сделал он это уже после законодательно установленного срока, поэтому его фамилия осталась в бюллетенях.

А в общественной сети "Опора" называют распространенной ошибкой попытки выдачи бюллетеней без предъявления избирателями паспорта. "Впрочем, эти нарушения не носили системного характера и не оказали существенного влияния на результаты", - уверяет председатель организации Ольга Айвазовская.

Наблюдатели, связанные со штабами Порошенко и Зеленского

Еще в феврале Айвазовская в беседе с DW прогнозировала злоупотребления рекордного количества наблюдателей от якобы независимых общественных организаций, на самом деле связанных с кандидатами. Однако сейчас она признает, что ее прогноз не оправдался: "Мы фиксировали определенное распространение искаженной информации наблюдателями, но в целом они обеспечили законность избирательного процесса".

В то же время две общественные организации, от которых во время первого тура было зарегистрировано больше всего наблюдателей, действительно могли быть связаны с главными кандидатами в президенты. Так, ОО "Украинский центр демократического общества" (почти 32 тысяч наблюдателей), по данным расследования журналистов Bihus.info, связан с организацией, которая проводила соцопросы для Петра Порошенко. А ОО "Команда ЗЕ" (более 15 тысяч наблюдателей) приближена к штабу Владимира Зеленского. Последнюю организацию упрекали даже в незаконной агитации в день голосования за ношение бейджиков ярко зеленого цвета на участках. Этот цвет использовала в своей кампании команда Зеленского.

Избирательный участок на востоке Украины, 30 марта 2019 года

Избирательный участок на востоке Украины

Кроме того, в КИУ сообщают о случаях подвоза избирателей к участкам в Луганской области, что трактуется наблюдателями как использование административного ресурса местными властями. В "Опоре" же заподозрили фальсификации в Донецкой области - там выявлено существенное различие между данными о подсчете голосов на избирательном участке и данными, обнародованными позднее ЦИК. По заявлению наблюдателей открыто уголовное производство.

Был ли подкуп избирателей со стороны Порошенко и Тимошенко?

Еще месяц назад самые громкие обвинения со стороны основных кандидатов в президенты касались вероятного подкупа избирателей конкурентами. Следствие в отношении штабов Юлии Тимошенко и Петра Порошенко в феврале почти одновременно начали Служба безопасности и Нацполиция соответственно. Сейчас ход этих дел правоохранители не комментируют, ссылаясь на тайну следствия.

"Результаты этих расследований мы, надеюсь, увидим ближе к осени, поэтому на избирательный процесс они уже не повлияют", - считает председатель КИУ Алексей Кошель. Впрочем, по его мнению, учитывая уже разглашенные сведения, в делах о "сети" Порошенко и "пирамиде" Тимошенко речь идет скорее не о непосредственной покупке голосов избирателей, а об оплате труда агитаторов.

Контекст

Нынешний политический триумф Зеленского - вотум недоверия украинцев действующим политикам. Власть и оппозиция в первом туре проиграли комику, а в итоге - проигрывает вся страна, считает Сергей Руденко. (01.04.2019)

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В оценке того, как прошли выборы президента Украины, единодушны и Еврокомиссия, и евродепутаты. Что же касается результатов голосования, то тут мнения разошлись. (01.04.2019)

Опрошенные DW депутаты бундестага и эксперты называют первый тур выборов президента Украины протестным голосованием. Чего ждать от Владимира Зеленского, если он станет президентом, они не знают. (01.04.2019)

С 2014 года платить предвыборным агитаторам в Украине нельзя - распространять информацию о кандидатах они должны исключительно на общественных началах. Впрочем, уже в феврале ситуацию несколько изменило разъяснение ЦИК: штабам позволили заключать безвозмездные сделки с гражданами и возмещать им расходы на проезд, проживание в другом городе или связь. Это решение пытался обжаловать в суде кандидат в президенты Анатолий Гриценко, но Верховный суд Украины оставил его в силе. "Я сам противник платной агитации, но в нынешних условиях трудно представить, что все эти люди в агитационных палатках будут днями сидеть в них бесплатно, - рассуждает Алексей Кошель. - По крайней мере, таким образом удалось вывести часть выплат агитаторам из тени".

Профилактика нарушений или запугивание избирателей?

В МВД и Нацполиции надеются, что превентивные меры помогут предотвратить нарушения и фальсификации и во втором туре. По словам Ивана Варченко, в преддверии повторного голосования 21 апреля правоохранители обращают внимание на "аномальные участки", результаты голосования на которых в первом туре существенно отличаются от соседних.

Ольга Айвазовская убеждена, что большинство нарушений удается предотвратить благодаря информационным кампаниям и усиленному вниманию наблюдателей и полиции. "Когда ту или иную схему начинают обсуждать в СМИ, когда к агитаторам приковано особое внимание, желание прибегать к манипуляциям куда-то исчезает, - рассуждает она. - К тому же вряд ли кто-либо из кандидатов во втором туре захочет рисковать, организуя масштабные фальсификации".

А вот Алексей Кошель говорит о "запугивании" избирателей возможными нарушениями: "Разные политические силы с начала года вбрасывают "страшилки", пытаясь изобразить выборы "грязными": то скупка голосов, то использование радикальных групп, то фальсификации. Все это, чтобы держать граждан в постоянном эмоциональном напряжении", - считает Кошель.

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