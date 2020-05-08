Как в Трептов-парке встречали 9 мая

8 мая в Германии с участием высших официальных лиц страны в условиях исключительнх мер предосторожности в связи с эпидемией прошли торжества, посвященные 75-летию окончания Второй мировой войны. При этом в воздухе повис вопрос неофициального празднования Дня победы, которое каждый год проходит в берлинском Трептов-парке на месте крупнейшего за пределами бывшего СССР советского военного мемориала. Ежегодно 9 мая его посещают десятки тысяч человек, главным образом русскоязычных жителей Берлина. В условиях пандемии коронавируса ни одна из известных корреспонденту DW организаций не призвала своих сторонников прийти в Трептов-парк, однако было ясно, что в юбилейный год желающих почтить память погибших на войне будет немало.

Ежегодный ритуал

В итоге городские власти Берлина, несмотря на эпидемию и запрет массовых мероприятий, не стали перекрывать вход на мемориал, позволив желающим возложить цветы к 12-метровой фигуре "Воина-освободителя", что стало ежегодным ритуалом для значительной части русскоязычной диаспоры. Очевидно власти решили не считать происходящее на мемориале массовым мероприятием, несмотря на то, что по оценкам корреспондента DW с 12 до 17 часов через мемориал прошло не менее 10 тысяч человек.

9 мая 2020 года в Трептов-парке

К чести посетителей следует сказать, что, в отличие от прошлых лет, большинство не испытывало терпение полиции и, возложив цветы, покидало мемориал. Этому способствовал и запрет продажи алкоголя и шашлыков, а также отсутствие сцен с шоу-программой - все это обычно сопровождает этот праздник в Трептов-парке. В прежние годы на территории мемориала корреспондент DW замечал стихийно возникающие вечеринки с танцами, алкоголем и закуской. В этом году таких групп было значительно меньше и вели себя они гораздо тише.

Под саундтрек из песен ГДР

Надо сказать, что единственной звукоусилительной установкой на мемориале обладала разрешенная демонстрация немецких левых, ностальгирующих по ГДР, состоящая из 50 человек. Так что весь праздник прошел под аккомпанемент революционных ГДР-овских песен. При этом полиция не разгоняла и довольно внушительные группы, собравшиеся послушать советские песни под акустическую гитару или аккордеон.

У памятника "Воину-овободителю"

Совершенно необъяснимым с точки зрения корреспондента DW являлось решение полиции оцепить часть мемориала и оставить для входа и выхода только одни узкие ворота. В результате люди не смогли как следует рассеяться по довольно обширному мемориалу. Происходившее же на лестнице, ведущей к "Воину-освободителю", и вовсе не подходило ни под какие требования о социальном дистанцировании в условиях пандемии. Очередь желающих возложить цветы порой достигала ста метров, социальную дистанцию соблюдали единицы, людей в масках почти не было видно.

Одно из крупнейших мероприятий в условиях карантина

Людей, приходящих 9 мая в Трептов-парк, непросто объединить в какую-то одну категорию: на лестнице корреспондента DW попросили сфотографировать их женщины в украинских национальных костюмах и с украинскими флажками, при этом метрах в тридцати от этой сцены стояли люди с флагами самопровозглашенной "ДНР". За годы, прошедшие с аннексии Россией Крыма страсти немного подутихли, и возник некий консенсус: к мемориалу просто не ходят люди, которым неприятен вид георгиевских ленточек или того, что изучающий феномен Трептов-парка социолог Михаил Габович из Эйнштейновского форума в Потсдаме называет милитари-маскарадом - например, советской военной формы времен войны, одетой на детях

Владимир из Тольятти

Перед камерами немногочисленных корреспондентов охотно позирует человек лет пятидесяти, возвращающийся на автомобиле из Франции в родной Тольятти, но застрявший в Берлине, поскольку польские пограничники вот уже два раза не пустили его на территорию страны. "Владимир, как Путина", - отвечает он на вопрос, как его зовут.

С плакатом с призывом освободить правозащитника Юрия Дмитриева стоят писатель Николай Кононов и его жена. Проходит солист сверхпопулярной некогда в ГДР группы Jessica Тино Айсбреннер (Tino Eisbrenner). Вообще среди посетителей мемориала существенное число, по ощущениям до трети, составляли носители немецкого языка: как те, кто приходил сюда еще во времена ГДР, так и молодые левые и антифашисты и, наоборот, поклонники Путина правых взглядов.

Легкомысленное отношение к карантину свойственно было в эти теплые выходные не только посетителям Трептов-парка: берлинцы подустали от ограничений, и на улицах города это ощущается очень сильно. Вопрос только в том, не возникнет ли после такого празднования "второй волны" заражений, о которой предупреждают специалисты. Русскоязычным берлинцам удалось собрать едва ли не крупнейшее в Берлине за все время карантина массовое мероприятие. И хорошо бы оно не переросло в трагедию.



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