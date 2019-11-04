Как в Санкт-Петербурге хотят реформировать избирательную систему

Спустя два месяца после муниципальных выборов в Санкт-Петербурге суды города рассматривают около 200 исков об отмене результатов голосования. По его завершению ЦИК насчитал рекордное число жалоб - 1333 - на нарушения законодательства. Усовершенствовать избирательную систему должна реформа, на проведение которой горизбирком попросил из бюджета почти полмиллиарда рублей.

Какие именно нарушения оспаривают в судебном порядке, кто стал депутатом в этих округах, а также чего ждать от продолжающихся разбирательств и от запланированной реформы избирательного законодательства - у DW.

Избрались в Петербурге те, кого не выбирали?

Прошедшие в единый день голосования 8 сентября в Петербурге муниципальные выборы наблюдатели называют удачными для местной оппозиции. Доля в муниципалитетах депутатов от "Единой России" (ЕР) снизилась с 77,8% (результат 2014 года) до 61,5%, при этом партия "Яблоко" завоевала большинство в двух советах в Центральном районе. Даже в округе, где находится правительство города, 16 из 20 депутатских мандатов получили оппозиционеры.

Итог мог быть еще хуже для партии власти, если бы не пересчет голосов, который стал символом прошедших выборов. Его механизм очевидцы описывают так: члены участковой избирательной комиссии (УИК) после закрытия участка подсчитывали голоса и видели, что кандидаты от ЕР проигрывают своим оппонентам. Дальше либо сами единороссы, либо члены УИК просили провести пересчет, ссылаясь на те или иные нарушения. Вышестоящие избирательные комиссии муниципальных образований (ИКМО) пересчитывали бюллетени и отдавали победу кандидатам от ЕР.

Акция протеста в Петербурге против фальсификации итогов местных выборов, 17 сентября 2019 года

Так произошло, например, в "Дворцовом округе". При пересчете в ИКМО у директора школы с уклоном на изучение немецкого языка "Петришуле" Анны Поляковой (ЕР) стало на 70 голосов больше, у ректора Международного банковского института Марии Сиговой (ЕР) - на 102 голоса, у единоросса Дмитрия Ситниковв - на 108 голосов. При этом оппозиционные кандидаты потеряли после этой процедуры до 50 голосов каждый.

Пересчет голосов и его последствия

Результаты пересчета сейчас оспариваются в Куйбышевском районном суде. Координатор общественной организации "Наблюдатели Петербурга" Дмитрий Наумов присутствовал при пересчете голосов в ИКМО и в суде выступает свидетелем. В интервью DW он заявил, что к началу пересчета избирательные бюллетени, скорее всего, подменили.

Символом прошедших муниципальных выборов в Петербурге стал пересчет голосов

"Они выглядели как новые, а это невозможно, если с ними работал избиратель, и они побывали в урне", - убежден Наумов. Аналогичный процесс по делу о пересчете голосов в округе "Остров декабристов" сейчас идет в Василеостровском райсуде. По округу "Морские ворота" суды отклонили уже несколько исков об отмене результатов местных выборов.

Избранные после пересчета голосов единороссы уже вставляют палки в колеса своим независимым коллегам-депутатам. На это DW пожаловалась бывший пресс-секретарь "Открытой России" Наталья Грязневич, которая избралась в Дворцовом округе. "Они отменили регламент, согласно которому для принятия решений советом требовалось две трети голосов, - говорит Грязневич. - Мы обжалуем это решение в суде".

"Голос" находит все новых "карусельщиков"

На сайте движения в защиту прав избирателей "Голос" едва ли не ежедневно публикуются видео, на которых запечатлены одни и те же люди, голосующие на разных участках 8 сентября. Координатор движения в Петербурге Наталия Менькова пояснила DW, что точно можно говорить как минимум о 33 "карусельщиках" - все они работали на территории округа "Введенский".

Глава ЦИК Элла Памфилова недовольна тем, как проводятся выборы в Петербурге

Работа по анализу видео с участков началась с попытки установить личность мужчины, который в день голосования ударил в живот члена УИК №1619 Василия Дьяченко. В итоге СМИ раскрыли имя нападавшего и назвали его предполагаемым куратором "карусели" на том участке. Как и в других случаях нападений на независимых наблюдателей и членов комиссий, полиция не стала искать нападавшего.

"Кто-то бросил пластиковую бутылку (в росгвардейца. - Ред.) и сидит со страшными обвинениями, - сетует член горизбиркома Ольга Покровская. - А тут избили человека, который исполнял публичные полномочия, - и ничего". Как ни странно, жалобу на бездействие председателя УИК на том участке, где избили Дьяченко, будет рассматривать сама УИК, рассказал DW член этой избирательной комиссии Георгий Медвинский. Такое решение принял горизбирком.

Между тем жалобы по поводу зафиксированных "каруселей" пока не поданы ни в суд, ни в избирательные комиссии, сообщила Наталия Минькова. Волонтеры продолжают отсматривать видео и готовить документы для подачи жалоб.

Реформа избирательной системы за полмиллиарда рублей

Видеоконференции Центризбиркома с горизбиркомом Петербурга всегда эмоциональны. Глава ЦИК Элла Памфилова раз за разом отчитывает петербургского коллегу Виктора Миненко за недостаточные усилия по борьбе с фальсификаторами выборов. В ходе последней видеоконференции 30 октября Памфилова в очередной раз заявила, что избирательная система Петербурга "заражена и поражена".

"Вылечить" ее должна реформа, на проведение которой Виктор Миненко попросил выделить из бюджета города 490 млн рублей. Они пойдут на расформирование бесконтрольных ИКМО и создание вместо них дополнительных территориальных избирательных комиссий (ТИК), подотчетных горизбиркому и ЦИК.

По словам Памфиловой, губернатор Петербурга Александр Беглов поддержал реформу. А сама глава ЦИК предостерегла Миненко от формального подхода: "Я боюсь, что появятся ТИКи-оборотни, в которых окажутся те же фальсификаторы, которые сидели в ИКМО. ТИКи не самоцель, но возможность провести кадровую и системную реформу".

Дмитрий Наумов из "Наблюдателей Петербурга" рассказал DW, как надо выполнить поручение Памфиловой. "Нужно всех нарушителей привлекать к административной ответственности. Все комиссии, замеченные в фальсификациях, должны быть расформированы. Члены таких комиссий пять лет не должны работать в избирательной системе", - резюмировал Наумов.

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