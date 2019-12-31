Как в РФ искажают информацию об экологии: юрист о громких делах

Шиес. Волоколамск. Екатеринбург. Экологические протесты превратились в России в символ гражданского сопротивления. Коричневая вода из крана, неприятный запах в воздухе и мусорный полигон по соседству - не норма, а нарушение законодательства. Как законно бороться за экологические права и почему в России нет понятия "экологическая информация" - рассказал в интервью DW юрист экологического правового центра "Беллона" Павел Моисеев.

DW: Прошел год со старта "мусорной" реформы, которая проваливается. Теперь сжигание мусора приравняли к утилизации. Как изменения в этой сфере повлияют на жизнь россиян?

Павел Моисеев: В связи с новым законом о приравнивании сжигания отходов с попутной выработкой электроэнергии к утилизации, о развитии раздельного сбора отходов и переработке можно забыть. Чиновники смогут осваивать бюджет под прикрытием того, что сжигание будет трактоваться как "переработка". Не будет ни интереса в развитии, ни инвестиций в новые проекты по раздельному сбору.

С "мусорной реформой" все сложно. Тарифы выросли, а качество услуг или ухудшилось, или никак не изменилось. Региональные операторы по вывозу твердых бытовых отходов (ТКО) оказались не готовы к новым обязательствам. Экономическая обоснованность тарифов - под вопросом. Продолжается строительство новых полигонов и мусоросжигательных комплексов. Они "продавливаются" сверху, а не согласуются с мнением населения.

- Тем не менее "проталкивать" такое строительство все труднее. Местные жители активнее заявляют о нарушениях экологических прав. Как они отражены в законодательстве?

Павел Моисеев

- В Конституции РФ прописано право на благоприятную окружающую среду. Оно касается состояния земли, почв, недр, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, растительного, животного мира, а также озонового слоя атмосферы и даже околоземного космического пространства.

Еще конституция закрепляет право на информацию о состоянии окружающей среды. Экологические права и обязанности отдельно прописаны в Водном кодексе РФ, Лесном кодексе РФ, Земельном кодексе РФ, Федеральном законе "О животном мире". Законов очень много, но они размыты. Это позволяет их трактовать в зависимости от ситуации. Или вовсе игнорировать.

- Воздух имеет неприятный запах, из крана течет коричневая вода, а во дворе дома возводят завод на месте парка - экологические права нарушаются?

- Загрязненные вода и воздух - бытовые нарушения экологических прав. Более масштабные - строительство промышленных предприятий. Угольный порт, полигон бытовых отходов, нефтеперерабатывающий завод. Здесь не все так однозначно. Местные жители не всегда оперативно узнают о строительстве. Отсутствует достоверная и полная информация. Нет строительной документации, экспертиз - только результат. Кроме того, как я уже сказал, нет реальных механизмов по учету мнения граждан. Общественные слушания носят рекомендательный характер, а проведение референдума - дорогая процедура, в которой компании и чиновники не заинтересованы.

- Куда идти в случае подобных нарушений?

- В России существует множество законных методов, но мало эффективных. Граждане имеют право обратиться в Росприроднадзор: он выдает лицензии предприятиям первого класса опасности, контролирует промышленные выбросы, контролирует ОВОС (оценку воздействия на окружающую среду). Можно пойти в Роспотребнадзор - там следят за санитарными нормами в жилых районах. Качество воздуха, воды и почвы - в их ведомстве.

Не стоит забывать о прокуратуре и ее специальных природоохранных подразделениях. Их компетенция - экологические преступления и правонарушения, привлечение виновников и соблюдение законодательства в области охраны окружающей среды. Можно обратиться к уполномоченному по правам человека, который в том числе занимается и экологическими правами. А также в федеральные министерства (Минприроды), региональные министерства и комитеты.

- Как в случае с экологическими проблемами работает право на судебную защиту?

- Судебная система в России воспринимает только конкретный интерес отдельного человека. Иск об изменении климата никто не примет, а заявление о строительстве под вашими окнами завода на месте парка, где вы раньше гуляли, суд рассмотрит. В этом случае доказать причинно-следственную связь реально.

Если же житель Республики Коми подаст иск против мусорного полигона в Шиесе, дело сначала отправят по месту нахождения ответчика - в Архангельскую область. А там вас, скорее всего, развернут: "Вы житель Республики Коми, строительство в другом регионе. Вам какое дело?" Такая логика у системы. Достаточной информации для доказательств негативного воздействия на жителя Коми не найдется. Ему скажут: есть государственная экспертиза, объект безопасен. Дело развалится как карточный домик.

- Вы несколько раз упомянули экологическую информацию. Она может быть коммерческой или государственной тайной?

- Вопросы, касающиеся окружающей среды, не подпадают под коммерческую или государственную тайну. Везде прописано: граждане имеют право на доступ к экологической информации. Главный вопрос - что такое экологическая информация? У нас нет определения. Законопроект об экологической информации не могут принять с 2016 года.

Вся система рассчитана на искажение этой информации. В этом погрязли все - начиная от нефтяных компаний и заканчивая чиновниками. Не заинтересованы в сокрытии данных разве что простые жители. Если нет информации, как вы вообще можете узнать, нарушили ваши экологические права или нет?

Приведу пример с мониторингом воздуха в Санкт-Петербурге. На экологическом сайте Комитета по природопользованию показано состояние воздуха. Звучит здорово, только по нормативам СанПиН в городской среде должны мониториться 233 элемента. На сайте только шесть. Что с другими 227? Неизвестно.

- Если Россия подпишет Орхусскую конвенцию, доступ к экологической информации изменится?

- Орхусская конвенция 1998 года гарантирует право на доступ общественности к информации, участию в процессе принятия решений и на доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. Россия была одной из активных составителей конвенции, но ее не подписала. Из постсоветского пространства документ подписали все республики, кроме нас и Узбекистана.

На самом деле все просто: Россия не хочет подписывать конвенцию, так как мы будем обязаны собирать и делать публичной экологическую информацию. Придется по ней отчитываться. А это правительству совсем не нужно.

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