Как в России отреагировали на решение КС по вопросу Ингушетии

В четверг, 6 декабря, Конституционный суд России (КС РФ) признал законным соглашение о новой границе Ингушетии и Чечни. Ранее это вызвало массовые протесты в Ингушетии - жители недовольны не только передачей земель Чечне, но и тем, с какими нарушениями было проведено голосование местных депутатов. Кроме того, КС Ингушетии также признал подписанное соглашение недействительным.

Чтобы разрешить спор, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров обратился в КС России с просьбой проверить законность соглашения. Судьи не нашли нарушений конституции, а решение КС Ингушетии признали недействительным.

"Справедливость восторжествовала", - прокомментировал решение КС РФ в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, новая граница не станет "линией размежевания между народами". Кадыров также пообещал, что будет развивать территории и привлекать туда инвестиции. Тех, кто выступал против соглашения, он назвал "провокаторами, которые хотят внести раздор между двумя народами".

Сам Евкуров, который инициировал обращение в КС РФ, поблагодарил суд за принятое решение. Он подчеркнул, что очерченная граница - номинальная.

Позиция оппонентов: решение КС РФ несправедливое

Решение КС РФ вряд ли можно назвать справедливым, считает адвокат Рамиль Ахметгалиев, которые представлял в суде интересы митингующих. "Суд не учел главного - нельзя так с народом, нельзя так игнорировать его мнение", - сказал он.

Заседание Конституционного суда России, 27 ноября 2018 года

Его коллега, адвокат Андрей Сабинин подчеркивает, что КС Ингушетии действовал в пределах своих полномочий и принял законное решение: "Слушание же в Конституционном суде РФ по своей сути явилось формой его пересмотра вышестоящим судом. На мой взгляд, в ходе заседания КС РФ 27 ноября представители президента и Совета Федерации представили готовую формулу для сегодняшнего решения, чего нельзя сказать о позиции заявителя запроса - главы республики". Адвокат также назвал очень спорным тот факт, что суд назвал необязательным проведение референдума по этому вопросу (ранее митингующие подали заявку, чтобы рассмотреть вопрос границ на народном голосовании).

"Чуда не произошло. Постановление КС РФ - однозначное. Теперь они могут делать все, что угодно, с этой республикой, - сказал DW председатель общественного движения "Опора Ингушетии", один из лидеров протестов в Ингушетии против передачи земель Чечне. - В суде мы перечислили нарушения, которые допустили органы исполнительной власти республики Ингушетии, когда готовили и подписывали договор. Однако все наши восемь возражений суд отклонил". Все это говорит о предвзятости суда, убежден активист, а в республике это вызовет только уныние среди ее жителей.

Выходить с новыми митингами участники протеста пока не планируют. Утром 6 декабря, во время оглашения решения КС РФ, организаторов митингов вызвали в центр по борьбе с экстремизмом Ингушетии. "Там ясно дали понять, что все митинги будут жестко пресекаться. Какие бы законные действия мы не делали, будь то референдум или митинг, теперь все это будет противоречить КС", - резюмировал Барах Чемурзиев.

И хотя решение КС РФ не подлежит обжалованию, адвокаты оппозиции намерены изучить, можно ли оспорить соглашение о границах в ЕСПЧ.

Территориальные споры в будущем

По мнению оппозиционера Дмитрия Гудкова, КС своим решением фактически "отписал земли" Чечне. "И проблема ведь не в том, чьи на самом деле это земли, вопрос вряд ли имеет ответ в принципе. Проблема в другом: власть распоряжается землей и людьми как своей собственностью. Население - крепостное. Надо Кадырову денег - бери. Надо людей - бери".

С ним согласен глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. "Конституционный суд России признал, что двое глав субъектов (Кадыров и Евкуров) могут как угодно менять границы своих республик, полностью "забив" на любые законы, мнения и настроения людей", - написал он в "Твиттере".

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