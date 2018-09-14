Как в Петербурге судят протестовавших против пенсионной реформы

В Санкт-Петербурге проходят суды над участниками несанкционированной акции протеста 9 сентября. Тогда у Финляндского вокзала собрались несколько тысяч петербуржцев, чтобы выразить несогласие с повышением пенсионного возраста .

Точное число задержанных сотрудниками полиции и бойцами Росгвардии установить невозможно, поскольку данные разнятся. В Группе помощи задержанным корреспонденту DW сказали, что им известно о 638 случаях, когда задержанные были доставлены в полицию. А в петербургском офисе благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям "Русь сидящая" заметили, что можно говорить о 600-700 задержанных. Такой разнобой объясняется тем, что несколько человек смогли сбежать из полицейского автобуса, а кого-то отпустили без составления протокола, поскольку полицейские участки в воскресенье были переполнены.

Юристы "Руси сидящей" добавили, что в районных судах Санкт-Петербурга сейчас находятся 347 дел об "участии в несанкционированном мероприятии" 9 сентября. Часть судебных заседаний уже прошла в понедельник и вторник, несколько дел были рассмотрены в пятницу, 14 сентября. На одном из таких заседаний побывал корреспондент DW.

Кто оказался на скамье подсудимых

К половине двенадцатого перед входом в Куйбышевский районный суд собрались шесть участников акции у Финляндского вокзала. Все они были задержаны Росгвардией на Пироговской набережной и провели в полицейских участках почти двое суток, после чего им были вручены повестки в суд.

Яна Иванова и Полина Михайлова

Две девушки, представившиеся, как Яна Иванова и Полина Михайлова, рассказали, что они не состоят в каких-либо политических организациях. "Нас можно просто назвать неравнодушными петербурженками", - пояснила Яна. На вопрос о причинах протеста против повышения пенсионного возраста Полина ответила, что для нее самой этот вопрос сейчас не столь актуален, и добавила: "Но для моих родителей, и тем более, для моих бабушек он более чем актуален".

Когда же девушка после двухдневного отсутствия появилась дома, родители сказали, что рады наличию у дочери гражданской позиции, но рекомендовали в дальнейшем посещать только согласованные акции. "Я не знаю, пойду ли я на акцию 16 сентября, и даже не знаю, буду ли я в этот день на воле. Но, конечно, внутреннее несогласие с некоторыми вещами в нашей стране у меня осталось и даже усугубилось", - призналась Яна.

Обвинения под копирку

Студент второго курса философского факультета СПбГУ Александр Сергеев отметил, что все обвинения задержанным были словно написаны под копирку. "Там везде утверждается, что мы выходили на проезжую часть и мешали проезду транспорта, а также скандировали лозунги", - рассказал он. На уточняющий вопрос, какие именно лозунги, молодой человек достал свой протокол и процитировал: "Здесь сказано, что мы кричали: Нет пенсионной реформе, Путин - лыжи - Магадан, Четвертый срок - тюремный, Позор!, Мы не боимся, Мы здесь власть, Путина под суд!".

Александр Сергеев

По словам Александра, он этих лозунгов не скандировал, а некоторых из них даже не слышал. "Особенно забавно было наблюдать, как зачитывая протокол, эти лозунги цитировали сами офицеры полиции", - смеясь, отметил студент СпбГУ. И уже серьезно добавил, что один из полицейских встретил его в отделении словами: "Если бы нам, как в Москве, разрешили вас бить, вы бы уже в реанимации оказались". Александр Сергеев добавил, что он записал имя и фамилию этого сотрудника полиции и обязательно подаст на него жалобу.

Отказ в ходатайствах защиты

Александр Передрук из коллегии адвокатов СПб, представлявший интересы задержанных, договорился с судьей по уголовным делам Куйбышевского райсуда Артемом Королевым о том, что из всех вызванных в суд повестками, лично на заседании будет присутствовать только Яна Иванова, а рассмотрение дел остальных обвиняемых будет происходить заочно с присутствием их защитника.

В начале заседания Александр Передрук подал ходатайства о вызове в суд свидетелей задержания Яны Ивановой - трех сотрудников полиции, а также прокурора. Эти ходатайства были немедленно отвергнуты судьей, "чтобы не затягивать рассмотрение дела", пояснил Королев.

Александр Передрук

Далее Передрук заявил, что его подзащитная с обвинениями не согласна, лозунгов она не скандировала и на проезжую часть не выходила, а свободное выражение своей позиции ей гарантирует соответствующая статья Конституции РФ. "Прошу освободить Яну Иванову от уголовной ответственности и признать ее невиновной", - закончил он свою речь.

Судья Королев на несколько минут удалился в совещательную комнату, а вернувшись, зачитал вердикт. В нем повторились все обвинения из протокола и отвергались все доводы защиты. В результате, девушка была признана виновной по статье 20.2, часть 6.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ ("Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации…"). Но, учитывая ее возраст, а также то, что ранее она не привлекалась к уголовной и административной ответственности, суд счел возможным ограничиться штрафом в размере 10 000 рублей, который должна выплатить Яна Иванова.

"Необходимо защищать права граждан на свободу собраний"

"Не думала, что когда-нибудь буду радоваться штрафу, но сейчас я рада", - призналась девушка, выйдя из зала заседания. Александр Передрук в свою очередь заметил, что Куйбышевский суд в среде адвокатов города считается "относительно либеральным", и в данном случае это, видимо, отразилось на приговоре: Яне Ивановой был присужден штраф, а не обязательные работы или административный арест.

Между тем, по данным Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова, в спецприемнике ГУ МВД на Захарьевской, 6 в настоящее время находятся 77 человек, задержанных на воскресной акции протеста. Районными судами им назначен арест от 4 до 15 суток.

Однако, несмотря на решение судьи Королева, Александр Передрук намерен в десятидневный срок обжаловать в Городском суде Санкт-Петербурга присуждение административного штрафа его подзащитной. "Мы еще раз отметим, что необходимо защищать права граждан на свободу собраний, а если городской суд с нами не согласится, то жалобы будут адресованы в Европейский суд по правам человека, который находится в Страсбурге", - заключил он.

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