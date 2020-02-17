Как в Петербурге судили девушку с подозрением на коронавирус

Несмотря на подозрения на наличие у Аллы Ильиной коронавируса, суд, постановивший ее госпитализировать, был открытым. Истцы из Роспотребнадзора сидели рядом с Ильиной. Репортаж DW.
В понедельник, 17 февраля, Петроградский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск главного санитарного врача города к Алле Ильиной. Ее госпитализировали в принудительном порядке сразу после вынесения решения.
31 января девушка, вернувшись в Петербург из отпуска с китайского острова Хайнань, почувствовала недомогание. Через неделю, после суточного нахождения в стационаре, Ильина сбежала из инфекционной больницы имени Боткина, не дождавшись результатов анализов на коронавирус. После вынесения судебного решения Ильина сама села в карету "скорой помощи", которая увезла ее в боткинскую больницу, где девушка пробудет, как минимум, до 19 февраля.
Заседания суда просили закрыть "в целях госбезопасности"
В девятом часу утра у входа в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга уже стояла очередь из журналистов. "А вам не говорили, что нужно маски надеть, что я вообще-то опасна", - со смехом спросила журналистов прибывшая к началу заседания Алла Ильина. На самом заседании из средств защиты была замечена только дезинфицирующая лампа, большую часть процесса простоявшая выключенной. Только один человек прихватил с собой медицинскую маску.
В зал сначала запустили всех, кроме видеооператоров с камерами - для видеосъемки требуется разрешение судьи, которое может быть получено после выслушивания мнений сторон. Ильина была не против присутствия публики.
А вот представители истца - Роспотребнадзора - попросили закрыть процесс, чтобы, по их словам, избежать публичного обсуждения "вопросов госбезопасности" и не вызывать панических настроений в обществе. Судью такие аргументы не убедили, и она пригласила в зал операторов с камерами.
Результатов тестирования Ильиной до сих пор нет
В начале заседания защитник Аллы Ильиной Виталий Черкасов попросил приобщить к материалам дела договор с Детским научно-техническим центром инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства. В этом заведении Ильина прошла обследование, которое не выявило наличия у нее РНК метапневмо- и коронавирусов, парагриппа и других виды вирусов.
Истцы указали, что полученные в указанном агентстве результаты не имеют никакого значения. В Петербурге, по их словам, только инфекционная больница имени Боткина может брать анализы для их исследования на новый коронавирус из Китая. Ильина и ее защитник не спорили с этим. Но отметили, что девушка сдавла анализы в боткинской больнице 6 февраля, однако на 17 февраля их результаты так и не были готовы.
Адвокат Виталий Черкасов напомнил, что существует три варианта наблюдения за пациентом с симптомами ОРВИ: на дому, амбулаторно и в стационарных условиях. "По закону стационарные условия применимы, только если человек опасен для общества, - заявил юрист. - Истец явно не считает, что моя доверительница опасна. Ведь после ее ухода из больницы ее не искали несколько дней, пока не проявила внимание пресса". В связи с этим Черкасов попросил, чтобы в случае удовлетворения требований истца Ильину не отправляли в больницу, а позволили наблюдаться дома.
Возможно, Ильина больна, но истцы масок не надели
В ходе процесса Черкасов поинтересовался у истцов, почему те не приняли меры защиты в зале суда, если считают его доверительницу опасной. Действительно, представители истца, с одной стороны, утверждали, что Ильина может быть больна, а с другой - сидели прямо напротив нее без всяких средств индивидуальной защиты.
Судья Ольга Тарасова отклонила этот вопрос как, по ее мнению, не относящийся к делу. Корреспондент DW повторил его представительнице Роспотребнадзора после заседания. "Мы просили суд закрыть заседание, но нам отказали, - пояснила та. - Конечно, у нее (Ильиной. - Ред.) нет ярко выраженных признаков заболевания, но в целом это вопрос личной ответственности".
Медики в спецодежде
Само заседание продлилось около трех часов. Чтобы вынести решение, судья Ольга Тарасова на полчаса удалилась в совещательную комнату. Журналисты толпились в душном коридоре. Из-за духоты Ильина и ее защитник вышли на лестницу и по этой причине не попали на оглашение решения - сами не заметили, как заседание началось, приставы их не пригласили, а судья ждать не стала.
В итоге решение суда Алле Ильиной передали журналисты: требования истца удовлетворить, а Ильину немедленно в принудительном порядке госпитализировать, как минимум, до 19 февраля. По словам представителей Роспотребнадзора, если два из трех взятых у девушки анализов на новый коронавирус дадут отрицательный результат, то она может быть свободна.
Алла Ильина спокойно восприняла решение суда и сама зашла в поданную к его зданию карету "скорой помощи". Медики с головы до ног были в специальной защитной форме: в масках, шапочках и халатах.
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