Как в Петербурге выселяют огородников из-за Константиновского дворца

Огородничества "Витамин" и "Унисто" находятся в черте Петербурга: недалеко от Санкт-Петербургского шоссе на въезде в Стрельну. С одной стороны от участков располагается Университет МВД и монастырь Свято-Троицкая Сергиева пустынь, с другой - Константиновский дворец (или комплекс "Дворец конгрессов"). В 2006 году там проходил саммит "большой восьмерки", а в 2013-м - G20.

На небольших участках стоят парники и невысокие домики - для хранения инвентаря и отдыха огородников. Практически у всех земля аккуратно засажена разнообразными растениями: от картошки, кабачков и капусты до слив, яблонь и груш.

В мае этого года огородникам, которые находятся здесь уже больше 30 лет, велели покинуть участки до октября, так как земля передана "Дворцу конгрессов".

"Мы оказались самозахватчиками, - рассказывает Инна Васильевна Макарова. Вместе с мужем Борисом Егоровичем, председателем "Витамина", она проводит здесь практически круглый год. - Пришла какая-то делегация и сказала: "1 октября мы вас снесем". У одной женщины сразу же случился инсульт, у моего мужа ноги отнялись".

Оба огородничества создали в 1980-е годы: в "Витамине" участки давали сотрудникам специальной средней школы милиции, которая находилась по соседству, а в "Унисто" - работникам тогдашнего УНР-22 треста № 18.

Григорий Николаевич Резниченко, загорелый и в соломенной шляпе с полями, показывает свой участок, на котором работает вместе с женой: "Это подспорье для пенсионера. Картошку мы не покупаем; лук, свекла, морковка - всем на целый год себя обеспечиваем". Резниченко - подполковник МВД в отставке и раньше преподавал в школе милиции. Он был одним из людей, организовавших огородничество "Витамин" в 1984 году. "Нас вызвали и сказали выполнять продовольственную программу: вот вам выделяется 13 гектаров - разделите среди своего персонала, комиссия будет осенью проверять", - вспоминает Григорий Николаевич.

Землю огородникам передали "в постоянное пользование" решением Петродворцового районного совета народных депутатов. Сейчас в "Унисто" и "Витамине" около 300 участков. Большинство огородников - пенсионеры, среди которых есть инвалиды и блокадники. Многие живут поблизости - в Красносельском или Кировском районах Петербурга.

В решении советского времени обнаружены нарушения

Территория дачных участков, которая до этого относилась к Петродворцовому району, перешла в федеральную собственность в 2006 году. Однако тогда, рассказывают огородники, им пообещали, что участки трогать не будут. Но в 2010 году Арбитражный суд постановил, что решение, по которому в советское время выделили участки, было принято с нарушениями.

Константиновский дворец в Стрельне

"Когда мы были в муниципальной собственности, было все нормально. А потом в федеральную собственность перетащили, но получилось так, что здесь не должно было оставаться участков - должно было быть чистое место", - рассказывает председатель "Витамина" Борис Егорович Макаров, перебирая квитанции об оплате: огородники продолжали платить взносы до 2008 года - пока в Петродворцовом районе их не перестали принимать.

Макаровы живут в дальнем конце огородничества: с участка виден высокий забор, отделяющий садоводство от территории Константиновского дворца. Во время саммитов, вспоминают пенсионеры, по периметру усиливали охрану, а огородников пускали к участкам по документам. Но в остальном неудобств "Дворец конгрессов" не создавал.

Официальных документов о выселении нет

Борис Егорович показывает листок A4, на котором распечатано объявление о том, что до 1 октября люди обязаны покинуть свои участки. За все это время, утверждают огородники, никаких официальных документов - ни о том, что участки находятся здесь незаконно, ни о самом выселении - они не получали: все было только на словах.

В начале сентября садоводы написали письмо Владимиру Путину - с просьбой сохранить участки. Они не рассчитывают на компенсации, а только надеются, что им разрешат остаться здесь дольше. "За этот срок нам никак не переехать, - говорит Макаров, - надо же разобрать домики, кому-то - найти другое место".

Садоводы могут подать кассационную жалобу

По словам руководителя практики по недвижимости и инвестициям "Качкин и Партнеры" Дмитрия Некрестьянова, в законе нет ограничений по передаче такой земли из региональной собственности в федеральную: даже если огородников об этом не уведомили, это не делает решение недействительным. "Если отменено основание владения землей, то ни о какой компенсации речи идти не может, так как с точки зрения закона эти огородники самовольно занимают землю, то есть сами являются нарушителями, а выселяющие их лица действуют правомерно", - объясняет юрист.

За самозахват, по его словам, может последовать требование о выплате неосновательного обогащения в размере арендной платы за последние три года. В сложившейся ситуации, считает Некрестьянов, огородники могут подать кассационную жалобу о восстановлении срока в дело об оспоренном постановлении Совета народных депутатов. Если жалобу удовлетворят, то решение, лишающее их права на участки, юридически не будет иметь силы.

На территории огородов планируются места отдыха населения

Как следует из ответов, которые огородники получали от администрации Петродворцового района и Управления делами президента, территория "Витамина" и "Унисто" теперь предназначена "для рекреационных целей и организации мест отдыха населения". "После утверждения финансирования начнутся работы по благоустройству территории", - говорится в одном из писем.

При этом, замечает Борис Макаров, чтобы разбить здесь, например, парк, "землю нужно поднимать метра на 1,5", так как огородничества регулярно затапливает. Участки возводили на болотистой местности, где раньше из-за близости Финского залива часто случались наводнения. Сейчас территорию время от времени также затапливает канализация, которая пролегает под землей: вода под напором периодически выходит на поверхность.

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