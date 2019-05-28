Как в Казахстане прошла президентская кампания без Назарбаева

В воскресенье, 9 июня, в Казахстане пройдут внеочередные президентские выборы. Поскольку в субботу будет так называемый "день тишины", избирательная кампания завершилась 7 июня. Наблюдатели единодушно говорят об определенных отличиях ее от предыдущих кампаний, указывая на возросшую активность избирателей. О других особенностях - DW.

Впервые в отсутствии Назарбаева

Впервые с 1991 года в выборах президента Казахстана не участвует Нурсултан Назарбаев. Ранее, получив статус елбасы - лидера нации, 19 марта года он ушел в отставку с поста глава государства, но сохранил за собой руководство курирующим все силовые структуры Советом безопасности.

Выдвижение Касыма-Жомарта Такаева кандидатом в президенты на съезде партии "Нур-Отан"

Кроме того, Назарбаев продолжает возглавлять крупнейшую в стране политическую партию "Нур-Отан", которая контролирует обе палаты парламента. 23 апреля внеочередной съезд "Нур-Отана" единогласно поддержал предложение елбасы выдвинуть кандидатом в президенты от партии Касым-Жомарта Токаева, который стал преемником Назарбаева и с 20 марта является действующим главой государства.

Кроме Токаева за президентское кресло борются еще шесть кандидатов. Это Дания Еспаева - первая в стране женщина-кандидат в президенты, оппозиционный политик Амиржан Косанов, коммунист Жамбыл Ахметбеков, представитель профсоюзов Амангельды Таспихов, писатель Садыбек Тугел и выдвиженец от аграрной партии "Ауыл" Толеутай Рахимбеков.

Отсутствие Назарбаева наложило отпечаток на ход завершившейся предвыборной кампании. Чисто визуально она мало отличалась от предыдущих - на улицах казахстанских городов и сел билбордов с призывами голосовать за кандидата от партии власти по-прежнему в разы больше, чем агитационных плакатов других претендентов. Наблюдатели объясняют это тем, что нередко акимы областей и городов (губернаторы и мэры. - Ред.) одновременно являются и руководителями местных отделений "Нур-Отана".

Карикатура Сергея Ёлкина на тему отставки Назарбаева с поста президента Казахстана

Между тем в эфире казахстанских государственных телеканалов отличия бросались в глаза. И в рекламных блоках, посвященным выборам, и в выпусках новостей явного доминирования кого-либо из кандидатов не наблюдалось. Хотя нюансы есть и тут. Например, у Токаева был не один, а несколько агитационных роликов с разными оригинальными сценариями. Да и по качеству исполнения они выглядели намного современнее, чему других кандиадатов.

Возросшая активность населения

Об отличиях завершающейся президентской кампании говорят и опрошенные DW эксперты. По оценке Казбека Бейсебаева, в прошлом высокопоставленного сотрудника казахстанского МИДа, отсутствие в списках кандидатов Назарбаева стало причиной активизации гражданского общества.

"Сейчас наблюдается заметная поддержка оппозиционного кандидата (Амиржана Касанова. - Ред.) в пику представителю партии власти. В то же время другая часть оппозиционно настроенных граждан, будучи уверенными, что все, что имело место, было имитацией борьбы, а сами выборы пройдут по заранее составленному сценарию, призывают население их бойкотировать", - отметил в беседе с DW Бейсебаев, сам придерживающийся умеренно оппозиционных взглядов.

О резко возросшей активности казахстанцев в связи с выборами президента рассказала DW и известный продюсер Баян Максаткызы. Спустя 20 лет она вернулась из шоу-бизнеса в журналистику, записав интервью с несколькими кандидатами на пост главы государства. "Предстоящие выборы - главная тема для населения страны. Все вокруг спорят, дискутируют. Единого мнения нет! Особенно это заметно в соцсетях. Ничего подобного я ранее не наблюдала", - поделилась своими наблюдениями с DW Максаткызы.

В свою очередь, руководитель "Центра актуальных исследований "Альтернатива", политолог Андрей Чеботарев отметил, что предвыборная борьба обнажила ряд проблем, присущих казахстанскому обществу.

"Из постсоветских стран Казахстан стал последней, где смена главы государства происходит впервые (после развала СССР. - Ред.). Естественно, что при отсутствии опыта смены руководства и влиятельных политических институтов, включая партии, оппозицию и органы местного самоуправления, этот процесс идет не так, как, наверное, хотелось бы многим", - полагает Андрей Чеботарев.

Явка избирателей обещает быть высокой

Выяснить, насколько высокой будет явка избирателей, а также кому из семи кандидатов они отдают предпочтение, на этот раз довольно затруднительно. Центризбирком Казахстана, сославшись на измененный в 2018 году закон "О выборах", разрешил проводить предвыборные соцопросы лишь двум организациям - институту "Общественное мнение" и Научно-исследовательскому центру "Молодежь".

Свои результаты опубликовал лишь последний. Согласно им, 9 июня к избирательным урнам придут более 73 % казахских граждан, имеющих право голоса. При этом, по данным НИЦ "Молодежь", в настоящий момент казахстанцы отдают явное предпочтение Токаеву - за него собираются проголосовать около 73% опрошенных. За идущего вторым Косанова - лишь 8%. Рейтинг остальных кандидатов в президенты еще ниже.

Оппозиционно настроенные граждане Казахстана этим данным не доверяют. Через соцсети они объявили о том, что 9 июня будут внимательно следить за голосованием, чтобы не допустить нарушений избирательного законодательства.

Подавляющее большинство аналитиков признает, что настоящей борьбы в ходе этой президентской кампании не было - слишком неравны были силы явного фаворита, действующего президента Токаева, и всех его соперников, которых иногда даже называли статистами.

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