Как в Испании судят каталонских сепаратистов

Верховный суд Испании провел первое заседание суда по делу сепаратистов, пытавшихся провозгласить независимость Каталонии в 2017 году. DW о том, кто находится на скамье подсудимых, и как проходит громкий процесс.
Первый судебный процесс по делу каталонских сепаратистов начался во вторник, 18 декабря, в Верховном суде (ВС) Испании в Мадриде. По оценкам экспертов, суд продлится 4-5 месяцев, а приговор будет вынесен в конце июля. Коллегию из 7 судей, которым предстоит решить судьбу обвиняемых каталонцев, возглавляет доктор права Мануэль Марчена. Среди 18 подсудимых - бывшие высокопоставленные чиновники, политики и общественные деятели Каталонии.
Они обвиняются в организации 1 октября 2017 года так называемого "референдума о суверенитете Каталонии" и провозглашении по его итогам независимости этого региона от Испании. И референдум, и его итоги были признаны Конституционным судом Испании незаконными. Большинству обвиняемых грозят тюремные сроки по статьям об участии в мятеже и нецелевом использовании бюджетных средств.
Первое заседание - в закрытом режиме
В повестку дня первого заседания суда, проходившего в закрытом режиме, были включены лишь процедурные вопросы, рассказали DW в пресс-службе ВС. В частности, обсуждалось предложение защиты передать дело в каталонский региональный суд, поскольку подсудимые действовали именно в Каталонии.
Это предложение оспаривается обвинением - прокуратурой и государственной адвокатурой, защищающей на суде интересы правительства Испании. По данным пресс-службы, основной тезис обвинения - подсудимые совершили тяжкие деяния, которые наносят ущерб не только Каталонии, но и государству в целом. Поэтому юридическая инстанция, где должен проходить процесс, - это Верховный суд Испании. Что касается самого суда, то его решение в отношении места дальнейшего рассмотрения дела будет оглашено в ближайшие дни, отметил представитель пресс-службы ВС.
Чего требует обвинение
В материалах обвинения, экземпляр которого имеется у DW, прокуратура требует для бывшего замглавы каталонской администрации Ориола Жункераса 25 лет тюрьмы, 17 лет - для экс-спикера парламента Карме Форкаделл и столько же для двух общественных активистов - Жорди Куйшара и Жорди Санчеса. Все они обвиняются в "насильственных действиях, направленных на подрыв государства".
По этой же статье, а также за нецелевое использование почти 2 млн. евро на организацию незаконного референдума обвиняются 5 бывших региональных министров. Им грозит по 16 лет тюремного заключения. Еще троим министрам - по 7 лет тюрьмы. Начальника каталонской полиции может ожидать наказание в виде 11 лет лишения свободы.
Остальным подсудимым - членам президиума каталонского парламента - наказанием по статье за "неподчинение властям" может стать лишь временный запрет занимать госдолжности. Что касается бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и еще 6 проходящих по этому делу политиков, то они пока не могут предстать перед судом, поскольку скрываются за пределами Испании. Тем не менее, если они появятся на территории страны, их ждет неминуемый арест и суд, говорится в материалах прокуратуры.
Сложность процесса по делу каталонских сепаратистов
К началу процесса по делу каталонских сепаратистов приковано большое внимание испанской общественности. При этом точки зрения на него порой диаметрально противоположны. Как заявил в беседе с DW Хулио Гонсалес Гальярдо, представитель испанской консервативной партии Vox ("Голос"), которая аккредитовалась на процессе в качестве "народного обвинителя", приговоры должны быть строгими, поскольку "деяния сепаратистов были чреваты гражданским конфликтом и большим числом человеческих жертв". Vox намерен потребовать от суда увеличить сроки наказания, предложенные прокуратурой.
По мнению профессора права Мадридского университета Антонио Сабала Риера, процесс "не представляется легким": из-за начавшихся жестких дебатов не только между обвинением и защитой, но и между представителями обвинения. Так, государственная адвокатура, в отличие от прокуратуры, вменяет в вину каталонцам не мятеж, а бунт, то есть "сопротивление закону ненасильственным путем", что предусматривает значительно меньшее наказание.
Подобная позиция адвокатуры, считает профессор, диктуется желанием правительства Испании "пойти на уступки действующим каталонским политикам", которые сочувствуют подсудимым. Правительство, не обладающее поддержкой большинства депутатов парламента, рассчитывает, что в ответ каталонские парламентарии помогут ему принять ряд законов и госбюджет на 2019 год, отметил собеседник DW.
Со своей стороны активистка каталонской партии "Левые республиканцы" Монтсеррат Претел заявила, что ее однопартийцы считают выдвинутые на процессе обвинения несправедливыми, поскольку "каталонцы, как любой народ, имеют право высказывать мнение о своем будущем на референдуме и добиваться свободы".
Накануне процесса сторонники независимости Каталонии организовали у здания Верховного суда митинг, требуя освободить подсудимых. Они обещают устраивать акции протеста в течение всего времени, пока будут продолжаться судебные заседания.
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