Как в ЕС планируют снимать ограничения, введенные из-за COVID-19

В Евросоюзе все громче дискуссия о том, когда и как снимать ограничения, введенные из-за борьбы с пандемией COVID-19. Некоторые страны-члены ЕС уже начали выходить из карантина. В Брюсселе же подчеркивают, что возвращение к нормальной жизни возможно только в случае, если все государства ЕС будут координировать такого рода шаги.

Для этого в среду, 15 апреля, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и глава Европейского совета Шарль Мишель представили дорожную карту снятия мер сдерживания пандемии.

Решение о выходе из карантина - за государствами ЕС

Все 27 стран ЕС из-за пандемии коронавируса запретили массовые мероприятия, частично или полностью закрыли школы и ограничили путешествия. По данным Еврокомиссии, эти меры уже спасли десятки тысяч человек и одновременно радикально изменили повседневную жизнь миллионов, став шоком для экономики. "Хотя возвращение к нормальной жизни будет очень долгим, ясно, что чрезвычайные ограничительные меры не могут длиться бесконечно", - отмечается в дорожной карте.

Так сейчас выглядит чешско-германская граница, на которой из-за пандемии застряли автоперевозчики

Поскольку решение о введении или снятии ограничений - в руках самих государств ЕС, то дорожная карта предлагает лишь рекомендации. "Не существует единого для всех подхода. Он должен быть уникальным для каждого государства-члена", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она также предостерегла от повторения ситуации, имевшей место в начале пандемии, когда каждая страна вводила меры, не консультируясь с другими странами и не информируя их. "Когда государства ЕС медленно, шаг за шагом начнут отменять меры, то чрезвычайно важно, чтобы они об этом сообщали Еврокомиссии и соседям. Иначе будут нежелательные последствия", - предупредила глава ЕК и привела пример открытия магазинов с одной стороны границы. По словам фон дер Ляйен, никто не хочет вследствие этого наплыва покупателей с другой стороны границы: "Хорошие соседи разговаривают друг с другом".

Когда снимать ограничения?

Дорожная карта содержит три группы критериев, после выполнения которых можно начинать ослаблять карантин. Во-первых, распространение COVID-19 должно быть замедлено. Увидеть это можно будет по снижению числа новых инфицированных и госпитализаций больных на протяжении определенного времени.

Больница в Мадриде

Во-вторых, необходимо достаточное количество свободных больничных коек и реанимационных мест, а также медицинского оборудования и лекарств. При этом стоит принимать во внимание то, что множество несрочных операций и видов терапии отложили из-за пандемии. Следовательно, системы здравоохранения должны быть в состоянии принять и этих пациентов.

В-третьих, государствам нужно создать масштабные системы тестирования на коронавирус и отслеживания тех, кто контактировал с больными. Нужны и возможности для изоляции инфицированных в случае повторного всплеска заболеваний.

Как в ЕС рекомендуют выходить из карантина

В Брюсселе подчеркивают, что снятие ограничений может быть лишь постепенным. Между шагами в этом направлении должно проходить достаточно времени, например месяц, чтобы оценить их последствия. При этом государствам надо быть готовыми вновь ввести жесткие меры, если будет новая волна заражений.

Дорожная карта рекомендует меры, направленные на отдельные группы, в частности на пожилых людей

Дорожная карта рекомендует заменять общие ограничения мерами, направленными на отдельные группы, в частности пожилых людей и тех, у кого есть серьезные заболевания. Также предлагается искать более безопасные альтернативы для нынешних запретов, например вместо остановки общественного транспорта запустить его, но тщательно дезинфицировать.

Восстановление экономической деятельности тоже необходимо проводить постепенно: "Не все население должно вернуться на работу в одно и то же время". Вначале должны выходить те, кто не относится к группе риска. При этом в Брюсселе считают нужным и дальше призывать людей работать дома.

Открытие границ, мобильные приложения и маски

Постепенным будет и открытие границ. Начнут при этом с внутренних рубежей ЕС. "Ограничения на поездки следует ослаблять сначала между территориями со сравнительно низким распространением вируса", - говорится в дорожной карте. Открытие внешних границ Евросоюза возможно лишь на втором этапе, когда это позволит эпидемиологическая ситуация в других странах.

В Сингапуре уже успешно применяют мобильное приложение для отслеживания контактов инфицированных

Дорожная карта содержит также и рекомендации по поводу других мер, вызвавших споры внутри ЕС. Одна из них - использование мобильных приложений для отслеживания контактов инфицированных SARS-CoV-2. В Брюсселе подчеркивают, что оно допустимо только на добровольной основе, причем пользователи должны сохранять контроль над своими данными. В Еврокомиссии добавляют, что эффективными приложения станут только тогда, когда граждане будут им целиком доверять.

Другая спорная тема - ношение защитных масок. Оно может быть полезным, отмечается в документе: "Но использование масок следует рассматривать лишь как дополнительную меру, а не замену профилактическим, таким как социальное дистанцирование, соблюдение предосторожностей при чихании или кашле, тщательное мытье рук и избежание касаний лица".

Дорожная карта - не сигнал к снятию ограничений

Подобные документы, как правило, готовит только Еврокомиссия. В этот раз к ней присоединился и глава Евросовета, что подчеркивает деликатность вопроса выхода из карантина. Дорожную карту должны были опубликовать неделей ранее. Но в Еврокомиссии пошли навстречу просьбам из национальных столиц не делать этого перед Пасхой, которую в большинстве стран ЕС отмечали 12 апреля.

Дело в том, что многие политики опасаются, что граждане могут неверно воспринять дорожную карту выхода из карантина. "Это не сигнал о том, что ограничительные меры можно незамедлительно отменять", - указывается в документе. Его авторы напоминают, что людям и далее следует сохранять социальное дистанцирование.

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