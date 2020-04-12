 Как в ЕС планируют снимать ограничения, введенные из-за COVID-19 | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 15.04.2020

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Европа

Как в ЕС планируют снимать ограничения, введенные из-за COVID-19

Евросоюз разработал дорожную карту по снятию ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса. В Брюсселе надеются, что так удастся избежать нескоординированных действий.

Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен представляют дорожную карту ЕС по снятию карантина

Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен представляют дорожную карту ЕС по снятию карантина

В Евросоюзе все громче дискуссия о том, когда и как снимать ограничения, введенные из-за борьбы с пандемией COVID-19. Некоторые страны-члены ЕС уже начали выходить из карантина. В Брюсселе же подчеркивают, что возвращение к нормальной жизни возможно только в случае, если все государства ЕС будут координировать такого рода шаги.

Для этого в среду, 15 апреля, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и глава Европейского совета Шарль Мишель представили дорожную карту снятия мер сдерживания пандемии.

Решение о выходе из карантина - за государствами ЕС

Все 27 стран ЕС из-за пандемии коронавируса запретили массовые мероприятия, частично или полностью закрыли школы и ограничили путешествия. По данным Еврокомиссии, эти меры уже спасли десятки тысяч человек и одновременно радикально изменили повседневную жизнь миллионов, став шоком для экономики. "Хотя возвращение к нормальной жизни будет очень долгим, ясно, что чрезвычайные ограничительные меры не могут длиться бесконечно", - отмечается в дорожной карте.

Чешско-германская граница, на которой из-за пандемии застряли автоперевозчики

Так сейчас выглядит чешско-германская граница, на которой из-за пандемии застряли автоперевозчики

Поскольку решение о введении или снятии ограничений - в руках самих государств ЕС, то дорожная карта предлагает лишь рекомендации. "Не существует единого для всех подхода. Он должен быть уникальным для каждого государства-члена", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она также предостерегла от повторения ситуации, имевшей место в начале пандемии, когда каждая страна вводила меры, не консультируясь с другими странами и не информируя их. "Когда государства ЕС медленно, шаг за шагом начнут отменять меры, то чрезвычайно важно, чтобы они об этом сообщали Еврокомиссии и соседям. Иначе будут нежелательные последствия", - предупредила глава ЕК и привела пример открытия магазинов с одной стороны границы. По словам фон дер Ляйен, никто не хочет вследствие этого наплыва покупателей с другой стороны границы: "Хорошие соседи разговаривают друг с другом".

Когда снимать ограничения?

Дорожная карта содержит три группы критериев, после выполнения которых можно начинать ослаблять карантин. Во-первых, распространение COVID-19 должно быть замедлено. Увидеть это можно будет по снижению числа новых инфицированных и госпитализаций больных на протяжении определенного времени.

Больница в Мадриде

Больница в Мадриде

Во-вторых, необходимо достаточное количество свободных больничных коек и реанимационных мест, а также медицинского оборудования и лекарств. При этом стоит принимать во внимание то, что множество несрочных операций и видов терапии отложили из-за пандемии. Следовательно, системы здравоохранения должны быть в состоянии принять и этих пациентов.

В-третьих, государствам нужно создать масштабные системы тестирования на коронавирус и отслеживания тех, кто контактировал с больными. Нужны и возможности для изоляции инфицированных в случае повторного всплеска заболеваний.

Как в ЕС рекомендуют выходить из карантина

В Брюсселе подчеркивают, что снятие ограничений может быть лишь постепенным. Между шагами в этом направлении должно проходить достаточно времени, например месяц, чтобы оценить их последствия. При этом государствам надо быть готовыми вновь ввести жесткие меры, если будет новая волна заражений.

Пожилая женщина сидит в кресле

Дорожная карта рекомендует меры, направленные на отдельные группы, в частности на пожилых людей

Дорожная карта рекомендует заменять общие ограничения мерами, направленными на отдельные группы, в частности пожилых людей и тех, у кого есть серьезные заболевания. Также предлагается искать более безопасные альтернативы для нынешних запретов, например вместо остановки общественного транспорта запустить его, но тщательно дезинфицировать.

Восстановление экономической деятельности тоже необходимо проводить постепенно: "Не все население должно вернуться на работу в одно и то же время". Вначале должны выходить те, кто не относится к группе риска. При этом в Брюсселе считают нужным и дальше призывать людей работать дома.

Открытие границ, мобильные приложения и маски

Постепенным будет и открытие границ. Начнут при этом с внутренних рубежей ЕС. "Ограничения на поездки следует ослаблять сначала между территориями со сравнительно низким распространением вируса", - говорится в дорожной карте. Открытие внешних границ Евросоюза возможно лишь на втором этапе, когда это позволит эпидемиологическая ситуация в других странах.

У девушки в руках смартфон

В Сингапуре уже успешно применяют мобильное приложение для отслеживания контактов инфицированных

Дорожная карта содержит также и рекомендации по поводу других мер, вызвавших споры внутри ЕС. Одна из них - использование мобильных приложений для отслеживания контактов инфицированных SARS-CoV-2. В Брюсселе подчеркивают, что оно допустимо только на добровольной основе, причем пользователи должны сохранять контроль над своими данными. В Еврокомиссии добавляют, что эффективными приложения станут только тогда, когда граждане будут им целиком доверять.

Другая спорная тема - ношение защитных масок. Оно может быть полезным, отмечается в документе: "Но использование масок следует рассматривать лишь как дополнительную меру, а не замену профилактическим, таким как социальное дистанцирование, соблюдение предосторожностей при чихании или кашле, тщательное мытье рук и избежание касаний лица".

Дорожная карта - не сигнал к снятию ограничений

Подобные документы, как правило, готовит только Еврокомиссия. В этот раз к ней присоединился и глава Евросовета, что подчеркивает деликатность вопроса выхода из карантина. Дорожную карту должны были опубликовать неделей ранее. Но в Еврокомиссии пошли навстречу просьбам из национальных столиц не делать этого перед Пасхой, которую в большинстве стран ЕС отмечали 12 апреля.

Дело в том, что многие политики опасаются, что граждане могут неверно воспринять дорожную карту выхода из карантина. "Это не сигнал о том, что ограничительные меры можно незамедлительно отменять", - указывается в документе. Его авторы напоминают, что людям и далее следует сохранять социальное дистанцирование.

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    Автор: Наталья Позднякова


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