Как в Германии хоронят домашних животных

Почти 20 миллионов евро - ежегодный доход похоронных бюро и крематориев для животных в Германии. И спрос на ритуальные услуги такого рода неустанно растет. Впрочем, удивляться не приходится. В Германии примерно у каждого третьего жителя страны есть домашний любимец из мира животных: кошки, собаки, грызуны, птицы и аквариумные рыбки.

И стареют эти верные друзья, как известно, гораздо быстрее, чем их хозяева. Согласно статистике, в Германии ежегодно умирает почти полтора миллиона кошек и собак. И попрощаться с ними их хозяевам хочется достойно - по-человечески...

Кремация и похороны

Все чаще жители Германии обращаются к услугам служб по захоронению животных. Ежегодно около 10 тысяч животных хоронят на специальных кладбищах, от 80 до 90 тысяч животных кремируют, поясняет председатель федерального союза организаций, оказывающих ритуальные услуги такого рода, Мартин Штрук (Martin Struck). Сегодня в Германии около 150 кладбищ для животных, причем 30 из них появились за последние три года, добавляет он.

Похороны усопших питомцев почти ничем не отличаются от человеческих. Можно похоронить животное в гробу или забрать пепел в урне после кремации домой. Можно распорядиться захоронить урну с пеплом питомца рядом со своим собственным пеплом - на одном из кладбищ, специально открытых для такого рода захоронений, говорит Мартин Штрук.

Более 170 похоронных бюро в Германии оказывают услуги по захоронению или кремации животных. Стоимость услуг колеблется от 110 до 500 евро (в зависимости от услуги и от размера/веса животного). Те, кто предпочитают кремацию, могут выбрать урну любой формы.

Кого и как хоронят

По словам Мартина Штрука, особенно высок спрос на услуги похоронных бюро для животных в Берлине. Именно в столице Германии животных чаще провожают с почестями в последний путь - с цветами, надгробием, портретом и любимой игрушкой.

В Берлине есть шесть кладбищ для животных, старейшее из них, в районе Хоэншёнхаузен, было открыто еще в 1951 году. Первоначально кладбище принадлежало берлинскому обществу охраны животных и стало первым в ФРГ официальным местом захоронения домашних питомцев. Позднее оно переехало на более просторную территорию, и сегодня здесь - более тысячи могил.

На кладбище в основном покоятся останки кошек и собак. Но есть и могилы более экзотических представителей животного мира: ящерицы и серой цапли. Ежегодно здесь проходят примерно 150 погребальных процессий. Заплатив годовой взнос, можно заказать уход за могилой, включая посадку и полив цветов.

На кладбище для животных в Берлине

Берлинец Рихард Мичке (Richard Mitschke) вместе работает на кладбище для животных в районе Штеглиц. 3500 могил размещаются на его территории: "Животных здесь хоронят с помпой, со всеми атрибутами. Но... после похорон многие забывают и о питомце, и о могиле, за которой нужно ухаживать". На кладбище в Штеглице, кроме кошек и собак, также покоятся мыши и крысы, черепахи и кролики, хомяки и морские свинки, попугаи и канарейки. "Вот только рыбок у нас еще не было", - рассказал Рихард Мичке.

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