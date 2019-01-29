Как в Германии проходят медосмотр

Немецкий закон об охране труда предписывает работодателям заботиться о сохранении физического и психического здоровья сотрудников. Соблюдать условия производственной безопасности - прямая обязанность компаний. Но как в Германии следят за состоянием здоровья персонала? Нужно ли здесь проходить медосмотр?

Когда медосмотр обязателен

Синдром эмоционального выгорания, тугоухость, пылевой бронхит, нистагм, - в перечне министерства труда ФРГ 80 профессиональных заболеваний. Предупредить их развитие помогают профилактические обследования. Когда речь идет об особенно вредных условиях труда, медосмотры обязательны. Обследования в любом случае должен проходить тот, кто имеет дело с опасными химическими веществами, как, например, асбест, метанол, никель или винилхлорид, занимается сваркой или резкой металлов, работает в условиях повышенной влажности более четырех часов в день, подвергается воздействию зерновой пыли, имеет дело с рентгеновскими установками или биологическими веществами.

Обязательная медкомиссия назначается перед зачислением на работу, затем, самое позднее, через год, а дальше - каждые два-три года в зависимости от сферы деятельности. Если работодатель не организует медосмотр, ему грозит штраф, а если сотрудник отказывается его пройти, его могут отстранить от работы.

Профилактический медосмотр в Германии положен раз в два-три года

Некоторых специалистов, чья деятельность связана с опасностью не только для себя, но и для других, без медицинского освидетельствования просто не допускают к исполнению трудовых обязанностей. Для получения лицензии без медосмотра не обойтись водителям, машинистам, крановщикам, военнослужащим бундесвера, водолазам, пилотам. Для этой группы специалистов также обязателен периодический осмотр у врача. Пилоты, например, обязаны проходить медкомиссию раз в год, а в возрасте 40 лет и старше - каждые полгода.

Офисные работники: медкомиссия желательна

"В Германии медосмотр правильнее было бы назвать консультацией специалиста по производственной медицине. Ведь распознать, скажем, рак легких на ранней стадии у молодого человека, работающего с канцерогенными веществами, в рамках такого медосмотра нельзя, - объясняет в интервью DW директор Института производственной медицины университета в Майнце, профессор Штефан Летцель (Stephan Letzel). - Здесь важнее дать сотрудникам соответствующие рекомендации". То есть объяснить, например, как работать с опасными веществами, предупредить о последствиях неправильного обращения с ними, дать советы по работе, если у сотрудника есть хроническое заболевание. Консультацию получает не только персонал, но и работодатель. Он обязан периодически проводить оценку риска и принимать меры по его снижению. В этом тоже помогает производственный врач.

Самое позднее раз в три года работодатель должен предоставить возможность пройти медосмотр и сотрудникам, чьи условия труда менее опасны, но все же связаны с риском для здоровья. В этом случае прохождение медкомиссии - дело добровольное. Прежде всего это касается специалистов, которые подвержены воздействию слишком высоких или низких температур, шума, работают с тяжестями или виброопасным инструментом.

К этой группе относятся и те, у кого есть риск заразиться опасной инфекцией и передать ее другим: сотрудники лабораторий и исследовательских центров, тот, кто работает с очистными сооружениями или имеет прямой контакт с животными, сотрудники медучреждений, а также учителя и воспитатели.

"При работе за компьютером также показан профилактический медосмотр. Проходить его или нет, решает сам сотрудник, но в Германии работодатель обязан предлагать такую возможность, - подчеркивает профессор Летцель. - Мне, например, как сотруднику университета регулярно приходит предложение пройти такое обследование". Снижение остроты зрения, неправильно подобранные очки, головные боли или боли в области шеи, проблемы с позвоночником от продолжительного сидения, психические нагрузки, - офисные работники тоже рискуют здоровьем, отмечает эксперт по производственной медицине.

Кто проводит медосмотр

Для прохождения медкомиссии в Германии не придется бежать к окулисту, лору, невропатологу, хирургу, терапевту. Осмотр обычно проводит специализирующийся на производственной медицине врач, который может работать на предприятии (как правило, крупном). Расходы на обследование берет на себя работодатель. Знакомство с производственным врачом может состояться уже вскоре после трудоустройства. "Даже если медосмотр не является обязательным по закону, работодатель нередко просит его пройти. Такой подход вызывает споры. Некоторые считают, что и без медосмотра полгода испытательного срока достаточно, чтобы понять, позволяет ли сотруднику его состояние здоровья справиться с работой", - отмечает профессор из Майнца.

Головные боли? Офисный работник в Германии имеет право на медосмотр

Предстоит стандартная проверка зрения, слуха, давления, прослушивание сердца и легких,но это не значит, что начальник узнает результаты: врач не имеет права разглашать такие данные. По крайней мере, так происходит с 2013 года. До того работодателю, как объясняет профессор Летцель, предоставляли выписку с результатами обследования и заключением врача о профпригодности сотрудника. Сейчас же врач для себя составляет анамнез, а в специальной карточке (аналог медицинской книжки), которую получает работодатель, отмечает лишь дату прохождения этого и следующего медосмотра. Даже если по медицинским показаниям сотруднику полагается смена деятельности, узнать об этом шеф может только с его согласия и только если речь идет об обязательном медосмотре. После прекращения трудовых отношений карточка уничтожается.

Не надо опасаться того, что сотрудник может потерять работу из-за проблем со здоровьем, установленных в рамках медосмотра. Врач докладывает работодателю о положении дел, не называя имен, в общих чертах - например, о том, что у многих сотрудников есть проблемы со зрением, и дает свои рекомендации, как лучше организовать рабочее пространство.

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Самые "вредные" профессии в Германии

11 самых "вредных" профессий в Германии 1 место: уборка помещений Синдром эмоционального выгорания, депрессии, стресс, - сегодня, когда речь идет о здоровье, принято в первую очередь говорить о психических проблемах, которые испытывают представители профессий, связанных с цифровыми технологиями. Однако чаще болеют люди, занятые физическим трудом. В верхней строчке рейтинга - специалисты по уборке. Они отсутствует на рабочем месте 23 дня в год.

11 самых "вредных" профессий в Германии 2 место: управление транспортными средствами Остеохондроз, радикулит, геморрой, гастрит, ожирение, сахарный диабет, гипертония, сердечнососудистые заболевания, - еще не полный список профессиональных заболеваний, которыми страдают водители транспортных средств. Именно представители этой профессии занимают второе место в новом рейтинге. Среднестатистический водитель не выходит на работу по болезни 22 дня в год.

11 самых "вредных" профессий в Германии 3 место: транспортно-логистические процессы Диспетчеры грузоперевозок, логисты, грузчики, экспедиторы отсутствуют на работе по болезни, в среднем, по 21,9 дня. В число профессиональных заболеваний работников этой сферы входят нарушения нервной системы, болезни опорно-двигательного аппарата, инфекционные заболевания.

11 самых "вредных" профессий в Германии 4 место: изготовление и обработка керамических и стеклянных изделий В среднем, по 21,1 дня в год не выходят на работу по больничному такие специалисты. Вред их здоровью нередко наносят токсичные клеящие вещества, которые используются ими для закрепления керамической плитки, а также керамическая и стеклянная пыль, способная проникать в легкие в случае, если не соблюдаются правила техники безопасности и не используются респиратор и очки.

11 самых "вредных" профессий в Германии 5 место: производство пластика и деревянных изделий Среднестатистический специалист таких компаний берет больничный 20,9 дня в год. При недостаточном соблюдении мер безопасности опасность для здоровья представителей этих профессий могут представлять химические средства, используемые для обработки выпускаемых изделий, а также деревянная стружка.

11 самых "вредных" профессий в Германии 6 место: металлообработка Металлурги, сталевары, прокатчики, литейщики, фрезеровщики, кузнецы, штамповщики и другие специалисты из этой сферы пропускают по болезни, в среднем, по 20,5 дня в год. Нередко они страдают болезнями опорно-двигательного аппарата. Опасность для их здоровья представляют также металлическая крошка и различные ядовитые субстанции, которыми обрабатывают изделия из металла.

11 самых "вредных" профессий в Германии 7 место: службы безопасности и сектор охраны Охранники и телохранители не выходят на работу по болезни, в среднем, по 20,5 дня в год. Специалисты, охраняющие людей, ведущие контроль и наблюдение за определенными зонами, помещениями снаружи и внутри объектов, нередко жалуются на боли в спине, нарушение кровообращения, заболевания нервной системы.

11 самых "вредных" профессий в Германии 8 место: текстильная и кожевенная промышленности Среднестатистический представитель этой сферы отсутствует на работе по бюллетеню, в среднем, 20,1 дня в год. Такие специалисты подвержены заболеваниям дыхательной системы и аллергиям, развивающимся под воздействием химических веществ, которые используются для обработки выпускаемых изделий.

11 самых "вредных" профессий в Германии 9 место: строительная отрасль Основные факторы, которые отрицательно сказываются на здоровье строителей, - это высокий уровень шума, большое количество пыли, тяжелый физический труд. Они могут вызвать такие заболевания, как грыжа, хроническая простуда, простатит, нарушения в работе опорно-двигательного аппарата. Как бы то ни было, среднестатистический работник строительной компании пропускает по болезни 19,7 дня в год.

11 самых "вредных" профессий в Германии 10 место: спортивно-оздоровительный комплекс Такие специалисты, как массажисты, физиотерапевты, косметологи, медицинские техники, отсутствуют по бюллетеню, в среднем, по 19,3 дня в год. За годы работы в подобных сферах можно приобрести такие профессиональные заболевания, как наружный эпикондилит плеч, теносинавит сухожилий, синдром запястного канала, а также столкнуться с проблемой профессионального выгорания.

11 самых "вредных" профессий в Германии 11 место: производство и переработка продовольственного сырья Нередки случаи, когда в этой сфере приобретаются заболевания нервной системы, болезни сердечнососудистого аппарата, пищевые аллергии. Среднестатистический работник данной отрасли пропускает по болезни 18,8 рабочего дня. Автор: Наталия Королева

