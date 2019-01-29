 Как в Германии проходят медосмотр | Карьера | DW | 30.01.2019

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Карьера

Как в Германии проходят медосмотр

По закону немецкий работодатель должен создать безопасные и здоровые условия труда. Но обязан ли он отправлять, например, офисных работников на медосмотры?

Медосмотр в Германии

Немецкий закон об охране труда предписывает работодателям заботиться о сохранении физического и психического здоровья сотрудников. Соблюдать условия производственной безопасности - прямая обязанность компаний. Но как в Германии следят за состоянием здоровья персонала? Нужно ли здесь проходить медосмотр?

Когда медосмотр обязателен

Синдром эмоционального выгорания, тугоухость, пылевой бронхит, нистагм, - в перечне министерства труда ФРГ 80 профессиональных заболеваний. Предупредить их развитие помогают профилактические обследования. Когда речь идет об особенно вредных условиях труда, медосмотры обязательны. Обследования в любом случае должен проходить тот, кто имеет дело с опасными химическими веществами, как, например, асбест, метанол, никель или винилхлорид, занимается сваркой или резкой металлов, работает в условиях повышенной влажности более четырех часов в день, подвергается воздействию зерновой пыли, имеет дело с рентгеновскими установками или биологическими веществами.

Обязательная медкомиссия назначается перед зачислением на работу, затем, самое позднее, через год, а дальше - каждые два-три года в зависимости от сферы деятельности. Если работодатель не организует медосмотр, ему грозит штраф, а если сотрудник отказывается его пройти, его могут отстранить от работы.

Медосмотр в Германии

Профилактический медосмотр в Германии положен раз в два-три года

Некоторых специалистов, чья деятельность связана с опасностью не только для себя, но и для других, без медицинского освидетельствования просто не допускают к исполнению трудовых обязанностей. Для получения лицензии без медосмотра не обойтись водителям, машинистам, крановщикам, военнослужащим бундесвера, водолазам, пилотам. Для этой группы специалистов также обязателен периодический осмотр у врача. Пилоты, например, обязаны проходить медкомиссию раз в год, а в возрасте 40 лет и старше - каждые полгода.

Офисные работники: медкомиссия желательна

"В Германии медосмотр правильнее было бы назвать консультацией специалиста по производственной медицине. Ведь распознать, скажем, рак легких на ранней стадии у молодого человека, работающего с канцерогенными веществами, в рамках такого медосмотра нельзя, - объясняет в интервью DW директор Института производственной медицины университета в Майнце, профессор Штефан Летцель (Stephan Letzel). - Здесь важнее дать сотрудникам соответствующие рекомендации". То есть объяснить, например, как работать с опасными веществами, предупредить о последствиях неправильного обращения с ними, дать советы по работе, если у сотрудника есть хроническое заболевание. Консультацию получает не только персонал, но и работодатель. Он обязан периодически проводить оценку риска и принимать меры по его снижению. В этом тоже помогает производственный врач.

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Самое позднее раз в три года работодатель должен предоставить возможность пройти медосмотр и сотрудникам, чьи условия труда менее опасны, но все же связаны с риском для здоровья. В этом случае прохождение медкомиссии - дело добровольное. Прежде всего это касается специалистов, которые подвержены воздействию слишком высоких или низких температур, шума, работают с тяжестями или виброопасным инструментом.

К этой группе относятся и те, у кого есть риск заразиться опасной инфекцией и передать ее другим: сотрудники лабораторий и исследовательских центров, тот, кто работает с очистными сооружениями или имеет прямой контакт с животными, сотрудники медучреждений, а также учителя и воспитатели.

"При работе за компьютером также показан профилактический медосмотр. Проходить его или нет, решает сам сотрудник, но в Германии работодатель обязан предлагать такую возможность, - подчеркивает профессор Летцель. - Мне, например, как сотруднику университета регулярно приходит предложение пройти такое обследование". Снижение остроты зрения, неправильно подобранные очки, головные боли или боли в области шеи, проблемы с позвоночником от продолжительного сидения, психические нагрузки, - офисные работники тоже рискуют здоровьем, отмечает эксперт по производственной медицине.

Кто проводит медосмотр

Для прохождения медкомиссии в Германии не придется бежать к окулисту, лору, невропатологу, хирургу, терапевту. Осмотр обычно проводит специализирующийся на производственной медицине врач, который может работать на предприятии (как правило, крупном). Расходы на обследование берет на себя работодатель. Знакомство с производственным врачом может состояться уже вскоре после трудоустройства. "Даже если медосмотр не является обязательным по закону, работодатель нередко просит его пройти. Такой подход вызывает споры. Некоторые считают, что и без медосмотра полгода испытательного срока достаточно, чтобы понять, позволяет ли сотруднику его состояние здоровья справиться с работой", - отмечает профессор из Майнца.

Офисный работник в Германии может пройти медосмотр

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Предстоит стандартная проверка зрения, слуха, давления, прослушивание сердца и легких,но это не значит, что начальник узнает результаты: врач не имеет права разглашать такие данные. По крайней мере, так происходит с 2013 года. До того работодателю, как объясняет профессор Летцель, предоставляли выписку с результатами обследования и заключением врача о профпригодности сотрудника. Сейчас же врач для себя составляет анамнез, а в специальной карточке (аналог медицинской книжки), которую получает работодатель, отмечает лишь дату прохождения этого и следующего медосмотра. Даже если по медицинским показаниям сотруднику полагается смена деятельности, узнать об этом шеф может только с его согласия и только если речь идет об обязательном медосмотре. После прекращения трудовых отношений карточка уничтожается.

Не надо опасаться того, что сотрудник может потерять работу из-за проблем со здоровьем, установленных в рамках медосмотра. Врач докладывает работодателю о положении дел, не называя имен, в общих чертах - например, о том, что у многих сотрудников есть проблемы со зрением, и дает свои рекомендации, как лучше организовать рабочее пространство.

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  • Стройка

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  • Охрана

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  • Швея

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  • Строитель

    11 самых "вредных" профессий в Германии

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  • Массажист

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    10 место: спортивно-оздоровительный комплекс

    Такие специалисты, как массажисты, физиотерапевты, косметологи, медицинские техники, отсутствуют по бюллетеню, в среднем, по 19,3 дня в год. За годы работы в подобных сферах можно приобрести такие профессиональные заболевания, как наружный эпикондилит плеч, теносинавит сухожилий, синдром запястного канала, а также столкнуться с проблемой профессионального выгорания.

  • Кондитер

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    Нередки случаи, когда в этой сфере приобретаются заболевания нервной системы, болезни сердечнососудистого аппарата, пищевые аллергии. Среднестатистический работник данной отрасли пропускает по болезни 18,8 рабочего дня.

    Автор: Наталия Королева


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