Как в Германии обезвреживают неразорвавшиеся бомбы

В минувшие выходные в самом центре Франкфурта-на-Майне раздался взрыв. В непосредственной близости от главного городского собора и здания Европейского центрального банка саперы-подводники взорвали лежащую на дне Майна 250-килограммовую американскую авиабомбу времен Второй мировой войны. Поднялся 30-метровый столб воды. Центр города и здания на набережной были заранее эвакуированы.

Событие не уникальное. Прошло больше семи десятилетий после окончания войны, а у саперов в Германии, которые занимаются обезвреживанием старых боеприпасов, неразорвавшихся авиабомб и снарядов, по-прежнему очень много работы. Каждый год только в одной федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия обезвреживают около 2 тысяч бомб, а в минувшем году - даже 2811.

650 тысяч тонн авиабомб

В этой земле всегда было много крупных промышленных городов. Здесь расположена Рурская область с ее металлургическими комбинатами и сталелитейными предприятиями, поэтому во время войны она подверглась особенно сильным бомбардировкам. А всего на Северный Рейн - Вестфалию было сброшено 650 тысяч тонн авиабомб.

В последний год неразорвавшиеся боеприпасы находят все чаще. Дело в том, что лето 2018 года было в Германии особенно жарким, обмелили многие реки, и открылось их дно, где лежит еще немало неразорвавшихся авиабомб и артиллерийских снарядов. В земле Гессен, где находится Франкфурт, в обмелевших реках нашли в прошлом году больше десятка неразорвавшихся боеприпасов, а на дне Эльбы и ее притоков - даже около ста.

Так работают немецкие саперы

Работа саперов, конечно, очень опасна, хотя в Германии несчастные случаи, к счастью, случаются редко. В 2010 году взорвалась при разминировании старая авиабомба в городе Геттингене. Трое саперов при этом погибли, еще трое получили тяжелые ранения.

Но из жителей близлежащих домов никто не пострадал: их заблаговременно эвакуировали, как это всегда делается в подобных случаях. Полиция оцепляет весь район, и обходит все квартиры.

Бомба на дне

Так было и 14 апреля этого года во Франкфурте. Когда выяснилось, что взрыватель найденной авиабомбы очень сильно проржавел и опасно поднимать ее со дна, чтобы перевезти на специальный полигон, где взрывают старые боеприпасы, решили подорвать ее на месте, под водой. Подводники осторожно перекатили бомбу в более глубокое место Майна и подвели к ней дистанционный взрыватель.

Взрыв авиабомбы на дне Майна 14 апреля 2019 года. На заднем плане - здание Европейского центрального банка

В прошлом году так же взорвали старую авиабомбу на дне Рейна в Кельне. Это крупный железнодорожный узел, и поэтому Кельн бомбили во время Второй мировой войны особенно интенсивно. На город было совершено более 260 воздушных налетов. Только в одном из налетов в мае 1942 года участвовала почти тысяча бомбардировщиков. Сегодня при мэрии работает специальный отдел: три человека день за днем изучают аэрофотоснимки, сделанные семьдесят с лишним лет назад британскими и американскими летчиками, архивы, показания очевидцев, чтобы определить, где могут быть неразорвавшиеся боеприпасы.

А когда в центре города начинается строительство, застройщики обычно приглашают не только археологов (в Кельне под землей то и дело находят руины древнеримских времен), но и специалистов-саперов. Приглашают их, как правило, из частных фирм: обезвреживанием бомб занимаются в Германии либо эти фирмы, либо специальные подразделения бундесвера. С помощью особой аппаратуры саперы пытаются определить, где могут находиться неразорвавшиеся авиабомбы и снаряды Второй мировой.

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