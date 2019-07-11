Как в Германии наказывают несовершеннолетних преступников

Вопиющее для Германии преступление поразило всю страну: предположительно двое 12-летних и трое 14-летних подростков из города Мюльхайм-ан-дер-Рур (Мюльхайм-на-Руре) изнасиловали девушку. 12-летние не достигли возраста уголовной ответственности - их вообще судить не будут. А какое наказание могут понести 14-летние? Как вообще в Германии наказывают несовершеннолетних преступников?

Неподсудные подростки

Тот, кто еще не достиг 14-летнего возраста, не подлежит в Германии уголовной ответственности. Это определяет § 19 Уголовного кодекса. Какое бы деяние не совершил подросток, даже убийство, перед судом по уголовным делам он не предстанет. Однако суд по семейным делам может принять определенные меры, если они, как посчитают судьи, будут способствовать переменам к лучшему в воспитании и развитии ребенка. В том случае, например, если на него исключительно негативно влияет семья, суд может лишить отца и мать родительских прав и определить ребенка в интернат или в приемную семью. Если же эксперты установят тяжелые нарушения психики у малолетнего преступника, суд может направить его в психиатрическую лечебницу для детей и подростков. Но цель этого - не наказание, а терапия.

Кроме того, не достигший возраста 14-ти лет подросток может быть привлечен в Германии к гражданской ответственности. Скажем, если речь идет о компенсации нравственных или физических страданий, о возмещении материального ущерба. Даже семилетние дети в определенных ситуациях (если, скажем, они избили сверстника или кидали камни в окно) могут понести гражданскую ответственность. А если они сами или их страховка не могут выплатить компенсацию и возместить ущерб, то это, по немецким законам, обязаны сделать родители. Вполне возможно, что родителям насильников в Мюльхайме-на-Руре придется оплатить пострадавшей девушке все медицинские расходы, включая психологическую реабилитацию, которая может продлиться несколько лет.

Родители также могут быть привлечены к ответственности за то, что нарушили свои обязанности по надзору за несовершеннолетними.

Старше 14 лет - ювенальное право

Несовершеннолетних подростков, достигших 14-летнего возраста, немецкий закон считает уже достаточно взрослыми, чтобы оценить последствия своих действий. Соответственно, они могут быть привлечены к уголовной ответственности - но не по статьям уголовного кодекса, применимым в данном случае к взрослым, а по так называемому ювенальному уголовному праву, то есть - по нормам уголовного и уголовно-процессуального кодекса по делам несовершеннолетних. Эти нормы гораздо мягче "взрослых". Главная цель здесь - не наказание, а воспитание. Но, разумеется, за тяжкие преступления тоже предусмотрено тюремное заключение.

Кроме того, суд по делам несовершеннолетних может определить дополнительные меры воспитательного характера, например, так называемые общественные работы (уход за стариками и так далее).

С 18 лет или с 21 года (при особых смягчающих обстоятельствах) совершившие преступление уже предстают в Германии перед "взрослым" судом. И тогда речь идет уже не о воспитании, а именно о наказании.

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Как выглядят немецкие тюрьмы Чем вооружена охрана? Охранники на вышках (на снимке - тюрьма в Штаубинге для осужденых за особо опасные преступления), как и те, кто работает внутри тюрьмы, не носят огнестрельного оружия. Его могут раздавать только в экстренных случаях (бунта с угрозой для человеческой жизни, например). На территории тюрьмы охранники вооружены дубинками, газовыми баллончиками, в исключительных случаях - электрошокерами.

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Как выглядят немецкие тюрьмы Тюрьма класса "люкс" Образцово-показательной считается в Германии тюрьма предварительного заключения в Вайтерштадте, построенная в 1997 году. Здесь есть стадион, бассейн, тюремная церковь... Около 800 человек ждут в этой тюрьме суда за совершенные преступления. Злые языки утверждают, что время пребывания здесь побуждает их на новые нарушения закона. Автор: Ефим Шуман



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