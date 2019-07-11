 Как в Германии наказывают несовершеннолетних преступников | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 11.07.2019

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Культура и стиль жизни

Как в Германии наказывают несовершеннолетних преступников

Групповое изнасилование, которое совершили подростки в Мюльхайме-на-Руре, вызвало в Германии большой резонанс. Какое наказание им может грозить?

Полиция задерживает подростка

Вопиющее для Германии преступление поразило всю страну: предположительно двое 12-летних и трое 14-летних подростков из города Мюльхайм-ан-дер-Рур (Мюльхайм-на-Руре) изнасиловали девушку. 12-летние не достигли возраста уголовной ответственности - их вообще судить не будут. А какое наказание могут понести 14-летние? Как вообще в Германии наказывают несовершеннолетних преступников?

Неподсудные подростки

Тот, кто еще не достиг 14-летнего возраста, не подлежит в Германии уголовной ответственности. Это определяет § 19 Уголовного кодекса. Какое бы деяние не совершил подросток, даже убийство, перед судом по уголовным делам он не предстанет. Однако суд по семейным делам может принять определенные меры, если они, как посчитают судьи, будут способствовать переменам к лучшему в воспитании и развитии ребенка. В том случае, например, если на него исключительно негативно влияет семья, суд может лишить отца и мать родительских прав и определить ребенка в интернат или в приемную семью. Если же эксперты установят тяжелые нарушения психики у малолетнего преступника, суд может направить его в психиатрическую лечебницу для детей и подростков. Но цель этого - не наказание, а терапия.

Контекст

Могут ли учителя отбирать телефоны у школьников? Какие подарки разрешено принимать учителям? Запрещено ли третьеклассникам есть шоколад на перемене? Разбираем ситуации. (05.07.2019)

За спортивные штаны ученикам одной из немецких школ могут сделать три замечания, а на четвертый раз отправят домой переодеваться. (05.04.2019)

В Берлине и Гамбурге каждый второй заключенный имеет иностранный паспорт. По данным региональных властей, с 2016 года доля иностранцев за решеткой растет по всей Германии. (04.02.2019)

С 2013 года в 10 федеральных землях ФРГ выросло число зарегистрированных полицией случаев проявления насилия в школах. При этом уровень преступности среди несовершеннолетних в целом заметно снизился. (21.07.2018)

Кроме того, не достигший возраста 14-ти лет подросток может быть привлечен в Германии к гражданской ответственности. Скажем, если речь идет о компенсации нравственных или физических страданий, о возмещении материального ущерба.  Даже семилетние дети в определенных ситуациях (если, скажем, они избили сверстника или кидали камни в окно) могут понести гражданскую ответственность. А если они сами или их страховка не могут выплатить компенсацию и возместить ущерб, то это, по немецким законам, обязаны сделать родители. Вполне возможно, что родителям насильников в Мюльхайме-на-Руре придется оплатить пострадавшей девушке все медицинские расходы, включая психологическую реабилитацию, которая может продлиться несколько лет.

Родители также могут быть привлечены к ответственности за то, что нарушили свои обязанности по надзору за несовершеннолетними.

Старше 14 лет - ювенальное право

Несовершеннолетних подростков, достигших 14-летнего возраста, немецкий закон считает уже достаточно взрослыми, чтобы оценить последствия своих действий. Соответственно, они могут быть привлечены к уголовной ответственности - но не по статьям уголовного кодекса, применимым в данном случае к взрослым, а по так называемому ювенальному уголовному праву, то есть - по нормам уголовного и уголовно-процессуального кодекса по делам несовершеннолетних. Эти нормы гораздо мягче "взрослых". Главная цель здесь - не наказание, а воспитание. Но, разумеется, за тяжкие преступления тоже предусмотрено тюремное заключение.

Кроме того, суд по делам несовершеннолетних может определить дополнительные меры воспитательного характера, например, так называемые общественные работы (уход за стариками и так далее).

С 18 лет или с 21 года (при особых смягчающих обстоятельствах) совершившие преступление уже предстают в Германии перед "взрослым" судом. И тогда речь идет уже не о воспитании, а именно о наказании.

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    183 учреждения

    В Германии, согласно последним данным федерального статистического ведомства в Висбадене, насчитывается 183 пенитенциарных учреждения. Слово "тюрьма" употребляется только в обиходе. Официальное название - "учреждение исполнения наказания", по-немецки - Justizvollzugsanstalt (JVA).

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Комната на одного

    Так выглядит камера в тюрьме Вальдхайм. В 2012 году в этой самой старой тюрьме Германии построили новый корпус. Строительство обошлось в 7,5 млн евро. Кроме камер, здесь оборудован большой "социальный ареал" со спортивным залом, помещениями для игр и т.д. Телевизор и компьютер разрешены, если осужденный может приобрести их на свои деньги. Но доступ в интернет есть только в исключительных случаях.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Чем вооружена охрана?

    Охранники на вышках (на снимке - тюрьма в Штаубинге для осужденых за особо опасные преступления), как и те, кто работает внутри тюрьмы, не носят огнестрельного оружия. Его могут раздавать только в экстренных случаях (бунта с угрозой для человеческой жизни, например). На территории тюрьмы охранники вооружены дубинками, газовыми баллончиками, в исключительных случаях - электрошокерами.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Салат с секретом

    Так выглядит стандартный обед заключенного тюрьмы в Ганновере: жареное в кляре филе камбалы с традиционным немецким картофельным салатом. Салат делают повара-заключенные, причем рецепт хранят в секрете. Пластиковый судок необходим для того, чтобы блюдо не остывало. Если у осужденных есть деньги, они могут прикупать себе и что-то другое. Но деликатесы из соседнего ресторана им не носят.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Сколько осужденных сидят в Германии?

    Это здание похоже на обычный высотный дом. Тем не менее, это тюрьма в берлинском районе Тегель. В 183 "учреждениях исполнения наказания" Германии - около 75 тысяч "посадочных мест". Но сейчас в них содержатся около 64 тысяч осужденных. Примерно шесть процентов из них - женщины. Есть специальные тюрьмы для осужденных моложе 21 года и одна тюрьма (в городе Зингене) для пожилых.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Наказание для подростков

    Это тюрьма для малолетних преступников в Адельсхайме. "Малолетними", то есть получающими более мягкие наказания даже за особо тяжкие преступления (например, убийство), считаются в Германии подростки в возрасте 14-17 лет. В отдельных случаях эти более мягкие законы применяются и к 18-20-летним. Дети до 14 лет к уголовной ответственности в Германии привлечены быть не могут.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фитнес для пенсионеров

    Это уже специальная тюрьма для пожилых - в Зингене, около города Констанц. Здесь отбывают наказание мужчины и женщины в возрасте от 63 лет и старше. Условия в этой тюрьме тоже более мягкие. Большинство "малосрочников" только ночуют здесь, а днем выходят за стены тюрьмы. В ней есть, например, фитнес-центр.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Работа по желанию

    Слесарная мастерская пенитенциарного учреждения в Виллихе (Северный Рейн - Вестфалия). Работать заключенным в Германии не обязательно, но многие с удовольствием это делают: во-первых, надо чем-то занять время, во-вторых, они могут заработать. Правда, оплата труда, как правило, низкая, так как подавляющее большинство заключенных занято на неквалифицированных работах.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Концерт с аншлагом

    Концерт британской хард-рок-группы Uriah Heep и ее солиста Берни Шо в тюрьме Роттенбурга. На концерт собрались около 500 заключенных - практически все, кто в это время здесь сидел.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Тюрьма класса "люкс"

    Образцово-показательной считается в Германии тюрьма предварительного заключения в Вайтерштадте, построенная в 1997 году. Здесь есть стадион, бассейн, тюремная церковь... Около 800 человек ждут в этой тюрьме суда за совершенные преступления. Злые языки утверждают, что время пребывания здесь побуждает их на новые нарушения закона.

    Автор: Ефим Шуман


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Подросток убил сверстника: как переживают и реагируют на трагедию в Германии (26.01.2018)

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Контекст

Как выглядят немецкие тюрьмы

Немецкие тюрьмы нередко сравнивают с санаториями: мол, сидеть здесь - одно удовольствие. Это, конечно, не так: жизнь в тюрьме не сравнить с жизнью вольной. И все-таки: как же на самом деле выглядят немецкие тюрьмы? (16.11.2018)  

Ссылки в интернете

§ 19 Уголовного кодекса ФРГ

Суд по семейным делам

Ювенальное право в Германии

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