Как в Германии играют свадьбы во время пандемии

Весна и лето - пора свадеб в Германии. Но пандемия коронавирусной инфекции нарушила планы многих из тех, кто собирался идти в это время под венец. Ведь праздновать лучший день в жизни на широкую ногу с большим количеством приглашенных сейчас невозможно: массовые мероприятия запрещены. Если отмечать - то только в узком кругу и с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Из-за этого многие женихи и невесты переносят бракосочетания на более поздние сроки.

По результатам опроса, проведенного социологическим институтом YouGov, 27 процентов немцев не готовы во время пандемии жениться и тем более устраивать свадьбу. 13 процентов респондентов - за то, чтобы просто расписаться в ЗАГСе, а 6 процентов и вовсе намерены бракосочетание отменить. Но большинство все-таки не сдаются и торжество откладывать не собираются. Как же проходят у немцев свадьбы во время пандемии?

За панелью из оргстекла

Под венец - в медицинских масках? Нет, до этого у Мартины (Martina) и Йохема Фалькенхорст (Jochem Falkenhorst) дело, к счастью, не дошло. Хотя в разместившемся в стенах исторического здания Кельнской ратуши ЗАГСе, где недавно проходило их бракосочетание, необходимые меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса, конечно, были соблюдены.

Мартина и Йохем Фалькенхорст после бракосочетания

Так, от сотрудника ЗАГСа, проводившего торжественную регистрацию брака, Мартину и Йохема отделяла панель из оргстекла. В ЗАГС будущим супругам разрешили прийти только в сопровождении свидетелей и фотографа. А приглашенным на свадьбу 25 гостям пришлось ждать новобрачных на площади перед ратушей.

"И у Йохема, и у меня это второй брак. Мы - не самая юная пара, но мы так счастливы вместе, что нам хотелось устроить красивую пышную свадьбу: даже зарезервировали большой банкетный зал в одном из лучших ресторанов в центре Кельна. В январе, когда мы подавали заявление в ЗАГС, я и представить себе не могла, что этому не суждено сбыться. И все равно праздник получился замечательный", - делится 56-летняя Мартина в беседе с DW.

В ЗАГСе Мартине и Йохему заранее сообщили о том, что церемонию их бракосочетания можно будет транслировать на телефоны друзей и родственников в прямом эфире: в зале торжеств специально для этого установлена видеокамера. Но жених и невеста отказались - решили, что покажут гостям видеозапись регистрации их брака в домашней обстановке.

Дистанция веселью не помеха

Когда сияющие от счастья новоиспеченные супруги показались на ступеньках Кельнской ратуши, гости встретили их овациями и буквально осыпали цветами. Тут же устроили небольшой фуршет с шампанским. "При этом мы ни на секунду не забывали о том, что нужно соблюдать дистанцию. И - никаких объятий и поцелуев. Хотя удержаться было трудно!" - смеется Мартина.

Мартина и Йохем Фалькенхорст после бракосочетания у себя в саду перед вечеринкой

Ну, а потом была веселая садовая вечеринка. Погода выдалась теплая и солнечная. "На лужайке перед нашим домом на достаточном расстоянии друг от друга мы расставили много маленьких столиков, рассчитанных на двух-трех человек. Ну, а блюда для нашего скромного банкета мы заказали в одной кейтеринговой фирме", - рассказывает Мартина.

Несмотря на то, что общаться приходилось на расстоянии, гости веселились от души. Но настоящая кульминация праздника наступила поздним вечером, когда по сложившейся во время карантина традиции жители близлежащих домов вышли на свои садовые участки и балконы, чтобы хором спеть веселые песни и потанцевать. Участие в этом импровизированном концерте приняли и все собравшиеся на свадьбе Йохема и Мартины. Лучшего завершения такого замечательного дня представить трудно.

Сказать друг другу "да" в автокинотеатре

Автомобильные гудки, восторженные возгласы, аплодисменты и - море цветов. На небольшой, нарядно украшенной сцене - жених и невеста Янине (Janine) и Филип Шольц (Philip Scholz). В центре покрытого белоснежной скатертью стола, за которым они сидят, - перегородка из плексигласа. Она отделяет молодую пару от сотрудника ЗАГСа, который проводит торжественную церемонию бракосочетания. А перед сценой - три десятка выстроившихся рядами легковых автомобилей. Место этой свадьбы - автокинотеатр. В условиях пандемии бракосочетания на таких просторных площадках под открытым небом становятся в Германии все более популярными.

Янине и Филип Щольц женятся в автокинотеатре

"Это так здорово, что все близкие могли тут собраться!" - говорит Янине. Буквально до последнего они с Филипом думали, что в ЗАГС им придется идти одним - без родных и друзей. Такое предписание действовало в Дюссельдорфе, где паре предстояло пожениться. И вдруг - телефонный звонок из ЗАГСа. "А вы бы не хотели сочетаться браком в автокинотеатре?" - такой вопрос задали молодой паре. Янине и Филип согласились сразу. И - не пожалели.

Остававшиеся в автомобилях гости следили за происходящим на сцене по радио, а услышав от жениха и невесты заветное "да", дружно стали сигналить, таким образом поздравляя новобрачных. Это первая, но не последняя в Германии свадьба, прошедшая в автокинотеатре. Теперь за Янине и Филипом подобные площадки для свадебного торжества выбирают и другие пары.

Впрочем, молодые скоро получат возможность справлять свадьбы и в ресторанах. Пандемия в Германии пошла на спад, и немецкие федеральные земли уже начали вводить послабления карантина.

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