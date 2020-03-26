Как в Германии играют свадьбы во время пандемии

Под венец - в защитных масках? Пандемия коронавируса нарушила планы тех, кто собирался жениться в соответствии с традициями. Молодожены находят выход из непростой ситуации.
Весна и лето - пора свадеб в Германии. Но пандемия коронавирусной инфекции нарушила планы многих из тех, кто собирался идти в это время под венец. Ведь праздновать лучший день в жизни на широкую ногу с большим количеством приглашенных сейчас невозможно: массовые мероприятия запрещены. Если отмечать - то только в узком кругу и с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Из-за этого многие женихи и невесты переносят бракосочетания на более поздние сроки.
По результатам опроса, проведенного социологическим институтом YouGov, 27 процентов немцев не готовы во время пандемии жениться и тем более устраивать свадьбу. 13 процентов респондентов - за то, чтобы просто расписаться в ЗАГСе, а 6 процентов и вовсе намерены бракосочетание отменить. Но большинство все-таки не сдаются и торжество откладывать не собираются. Как же проходят у немцев свадьбы во время пандемии?
За панелью из оргстекла
Под венец - в медицинских масках? Нет, до этого у Мартины (Martina) и Йохема Фалькенхорст (Jochem Falkenhorst) дело, к счастью, не дошло. Хотя в разместившемся в стенах исторического здания Кельнской ратуши ЗАГСе, где недавно проходило их бракосочетание, необходимые меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса, конечно, были соблюдены.
Так, от сотрудника ЗАГСа, проводившего торжественную регистрацию брака, Мартину и Йохема отделяла панель из оргстекла. В ЗАГС будущим супругам разрешили прийти только в сопровождении свидетелей и фотографа. А приглашенным на свадьбу 25 гостям пришлось ждать новобрачных на площади перед ратушей.
"И у Йохема, и у меня это второй брак. Мы - не самая юная пара, но мы так счастливы вместе, что нам хотелось устроить красивую пышную свадьбу: даже зарезервировали большой банкетный зал в одном из лучших ресторанов в центре Кельна. В январе, когда мы подавали заявление в ЗАГС, я и представить себе не могла, что этому не суждено сбыться. И все равно праздник получился замечательный", - делится 56-летняя Мартина в беседе с DW.
В ЗАГСе Мартине и Йохему заранее сообщили о том, что церемонию их бракосочетания можно будет транслировать на телефоны друзей и родственников в прямом эфире: в зале торжеств специально для этого установлена видеокамера. Но жених и невеста отказались - решили, что покажут гостям видеозапись регистрации их брака в домашней обстановке.
Дистанция веселью не помеха
Когда сияющие от счастья новоиспеченные супруги показались на ступеньках Кельнской ратуши, гости встретили их овациями и буквально осыпали цветами. Тут же устроили небольшой фуршет с шампанским. "При этом мы ни на секунду не забывали о том, что нужно соблюдать дистанцию. И - никаких объятий и поцелуев. Хотя удержаться было трудно!" - смеется Мартина.
Ну, а потом была веселая садовая вечеринка. Погода выдалась теплая и солнечная. "На лужайке перед нашим домом на достаточном расстоянии друг от друга мы расставили много маленьких столиков, рассчитанных на двух-трех человек. Ну, а блюда для нашего скромного банкета мы заказали в одной кейтеринговой фирме", - рассказывает Мартина.
Несмотря на то, что общаться приходилось на расстоянии, гости веселились от души. Но настоящая кульминация праздника наступила поздним вечером, когда по сложившейся во время карантина традиции жители близлежащих домов вышли на свои садовые участки и балконы, чтобы хором спеть веселые песни и потанцевать. Участие в этом импровизированном концерте приняли и все собравшиеся на свадьбе Йохема и Мартины. Лучшего завершения такого замечательного дня представить трудно.
Сказать друг другу "да" в автокинотеатре
Автомобильные гудки, восторженные возгласы, аплодисменты и - море цветов. На небольшой, нарядно украшенной сцене - жених и невеста Янине (Janine) и Филип Шольц (Philip Scholz). В центре покрытого белоснежной скатертью стола, за которым они сидят, - перегородка из плексигласа. Она отделяет молодую пару от сотрудника ЗАГСа, который проводит торжественную церемонию бракосочетания. А перед сценой - три десятка выстроившихся рядами легковых автомобилей. Место этой свадьбы - автокинотеатр. В условиях пандемии бракосочетания на таких просторных площадках под открытым небом становятся в Германии все более популярными.
"Это так здорово, что все близкие могли тут собраться!" - говорит Янине. Буквально до последнего они с Филипом думали, что в ЗАГС им придется идти одним - без родных и друзей. Такое предписание действовало в Дюссельдорфе, где паре предстояло пожениться. И вдруг - телефонный звонок из ЗАГСа. "А вы бы не хотели сочетаться браком в автокинотеатре?" - такой вопрос задали молодой паре. Янине и Филип согласились сразу. И - не пожалели.
Остававшиеся в автомобилях гости следили за происходящим на сцене по радио, а услышав от жениха и невесты заветное "да", дружно стали сигналить, таким образом поздравляя новобрачных. Это первая, но не последняя в Германии свадьба, прошедшая в автокинотеатре. Теперь за Янине и Филипом подобные площадки для свадебного торжества выбирают и другие пары.
Впрочем, молодые скоро получат возможность справлять свадьбы и в ресторанах. Пандемия в Германии пошла на спад, и немецкие федеральные земли уже начали вводить послабления карантина.
Смотрите также:
Мы попросили жителей Северного Рейна - Вестфалии рассказать истории о том, как изменилась их жизнь за последние месяцы. (18.05.2020)
В Германии после карантина вновь открываются кнайпы - традиционные небольшие пивные. Сколь важны они для немцев и смогут ли выжить во время и после пандемии. (15.05.2020)
В полночь с воскресенья на понедельник перед открывающимися спортивными клубами в Кельне выстроились очереди. (11.05.2020)
Эти розовые очки ждут туристов на немецком курорте Цингст. Здешние отели должны вновь открыться 25 мая. (10.05.2020)
Отмененная свадьба, роды в другой стране и долгая разлука, - эти трудности грозят парам во времена пандемии. Что делать, если самолеты не летают и консульства закрыты? (08.05.2020)
Люди, страдающие алкогольной зависимостью, сейчас находятся в тяжелом положении. Самоизоляция может привести к росту потребления алкогольных напитков. (07.05.2020)
В Германии вновь заработали парикмахерские и барбершопы. Об изменениях и порядке обслуживания клиентов в условиях пандемии - в специальном репортаже DW. (06.05.2020)
Защитная маска, дистанция в полтора метра и движение четко по маршруту, - так должны вести себя посетители вновь открывшихся немецких музеев, галерей и библиотек. (05.05.2020)
Как выглядит свадьба во время пандемии коронавируса? Немноголюдно, но молодожены все же счастливы. (26.03.2020)