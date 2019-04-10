 Как выучить немецкий на даче | Учеба и работа в Германии | DW | 27.06.2019

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Учеба и карьера

Как выучить немецкий на даче

Что делать, если у коллеги помидоры на глазах? А как с помощью лягушки извиниться на собеседовании? DW знакомит с садово-огородными выражениями для работы с немцами.

  • Помидоры на глазах

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Помидоры на глазах

    "Er/Sie hat Tomaten auf den Augen" - так говорят про того, кто не замечает очевидного, ведет себя, как слепой. Почему? Помидоры - красные, так же, как и глаза переутомленного сотрудника. Если человек устал, он многого не замечает. Впрочем, такое случается и с теми, кто не проявляет должного внимания к своему окружению.

  • Лягушка

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Лягушка в горле

    "Frosch im Hals" - этот фразеологизм буквально понимать не следует: лягушка появилась в горле благодаря игре слов: латинское название подъязычной кисты - ranula, а лягушки - rana. На лягушку немцы ссылаются, когда что-то мешает говорить, при ощущении кома в горле, например, от волнения. "Ich habe Frosch im Hals", - так можно извиниться во время доклада или собеседования.

  • Наступить на шланг

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Наступить на шланг

    А точнее, стоять на нем. Причем, на собственном шланге. Выражение "Auf dem Schlauch" stehen означает туго соображать, ничего не понимать, быть не в состоянии решить определенную задачу. А все дело, как и в случае со шлангом, в мелочи: нужно просто сойти с него - и вода заструится снова.

  • Зеленое поле

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Все зелено?

    Зеленый цвет означает рост, развитие, гармонию. Если горит "зеленый", мы можем переходить дорогу, ехать дальше… Автоматы сигнализируют зеленой лампочкой о своей готовности к работе. "Alles im grünen Bereich", то есть "все в полном порядке" - так отвечают немцы на вопрос: "Как дела? Все в порядке?" или "Как продвигается работа?"

  • Принцип садовой лейки

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Принцип садовой лейки

    Gießkannenprinzip или финансовый "принцип садовой лейки" можно описать так: средства раздавать, что лейкой поливать. Речь идет о распределении средств - например, премиальных выплат или денег на осуществление проектов - причем всем одинаково, независимо от результатов работы или степени востребованности.

  • Ангела Меркель держит в руках яблоко и грушу

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Сравнивать яблоки с грушами

    "Äpfel mit Birnen vergleichen" - призыв делать верную оценку происходящего, не сравнивать несравнимое, даже если это соответствует формальным признакам. Это выражение в Германии слышно нередко в связи с предвыборными кампаниями и назревающими реформами. Но сопоставление совершенно разных вещей - ошибка, на которую могут указать, например, коллеги или бизнес-партнеры во время переговоров.

  • Салат

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Вот вам и салат!

    Немецкое выражение "Da haben wir den Salat" можно перевести так: "Ну и кашу заварили!" Знакомая неприятная ситуация: все идет не по плану, буквально валится из рук. Просто беда. Шеф недоволен, коллеги болеют… Словом, как в салате, полная неразбериха.

  • Повар Йохан Лафер собирает вишню

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    С ним вишню есть не получится...

    Фраза "Mit dem ist nicht gut Kirschen essen" означает, что с этим человеком общий язык найти вряд ли удастся - "с ним каши не сваришь". В Средневековье, когда вишня росла лишь в господских садах, есть ее простому смертному удавалось редко. Неровню и чужаков, оказавшихся ненароком в кругу едоков редкого плода, прогоняли, заплевывая вишневыми косточками…

  • Принцип газонокосилки

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Принцип газонокосилки

    Rasenmäherprinzip - этот принцип хозяйствования касается сокращения средств или прекращения выплат. Так же, как и по принципу "садовой лейки", решение касается всех в одинаковой степени, невзирая на индивидуальные потребности. Начальник, введя режим экономии, косит подчистую, как под гребенку.

  • Откусывать кислое яблоко

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Откусывать кислое яблоко

    Это немецкое выражение старо как мир. "In den sauren Apfel beißen", то есть "есть кислое, неспелое яблоко". Так говорят в неизбежной ситуации, когда предстоит приняться за какое-то необходимое, но очень неприятное дело, "проглотить пилюлю".

  • За деревянным столом

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Постучать по дереву

    Как говориться, "чтоб не сглазить". Но почему? Одна из версий: в дохристианскую эпоху, рассказывая о счастье и удаче, люди стучали по бревенчатым стенам дома, дабы отпугнуть завистливых "злых духов". Другой вариант - это память о традиции горняков проверять деревянные подпорки, простукивая их, прежде чем спускаться в шахту. "Auf Holz klopfen" значит постучать "на удачу". Можно по столу.

  • Вермут (полынь)

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Капля вермута

    Очередной проект закончен. Все получилось, все замечательно. Но всегда находится какая-нибудь мелочь, случайное замечание, которое становится той самой каплей дегтя в бочке меда или по-немецки, каплей вермута - Wermutstropfen.

    Автор: Инга Ваннер


  • Помидоры на глазах

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Помидоры на глазах

    "Er/Sie hat Tomaten auf den Augen" - так говорят про того, кто не замечает очевидного, ведет себя, как слепой. Почему? Помидоры - красные, так же, как и глаза переутомленного сотрудника. Если человек устал, он многого не замечает. Впрочем, такое случается и с теми, кто не проявляет должного внимания к своему окружению.

  • Лягушка

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Лягушка в горле

    "Frosch im Hals" - этот фразеологизм буквально понимать не следует: лягушка появилась в горле благодаря игре слов: латинское название подъязычной кисты - ranula, а лягушки - rana. На лягушку немцы ссылаются, когда что-то мешает говорить, при ощущении кома в горле, например, от волнения. "Ich habe Frosch im Hals", - так можно извиниться во время доклада или собеседования.

  • Наступить на шланг

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Наступить на шланг

    А точнее, стоять на нем. Причем, на собственном шланге. Выражение "Auf dem Schlauch" stehen означает туго соображать, ничего не понимать, быть не в состоянии решить определенную задачу. А все дело, как и в случае со шлангом, в мелочи: нужно просто сойти с него - и вода заструится снова.

  • Зеленое поле

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Все зелено?

    Зеленый цвет означает рост, развитие, гармонию. Если горит "зеленый", мы можем переходить дорогу, ехать дальше… Автоматы сигнализируют зеленой лампочкой о своей готовности к работе. "Alles im grünen Bereich", то есть "все в полном порядке" - так отвечают немцы на вопрос: "Как дела? Все в порядке?" или "Как продвигается работа?"

  • Принцип садовой лейки

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Принцип садовой лейки

    Gießkannenprinzip или финансовый "принцип садовой лейки" можно описать так: средства раздавать, что лейкой поливать. Речь идет о распределении средств - например, премиальных выплат или денег на осуществление проектов - причем всем одинаково, независимо от результатов работы или степени востребованности.

  • Ангела Меркель держит в руках яблоко и грушу

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Сравнивать яблоки с грушами

    "Äpfel mit Birnen vergleichen" - призыв делать верную оценку происходящего, не сравнивать несравнимое, даже если это соответствует формальным признакам. Это выражение в Германии слышно нередко в связи с предвыборными кампаниями и назревающими реформами. Но сопоставление совершенно разных вещей - ошибка, на которую могут указать, например, коллеги или бизнес-партнеры во время переговоров.

  • Салат

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Вот вам и салат!

    Немецкое выражение "Da haben wir den Salat" можно перевести так: "Ну и кашу заварили!" Знакомая неприятная ситуация: все идет не по плану, буквально валится из рук. Просто беда. Шеф недоволен, коллеги болеют… Словом, как в салате, полная неразбериха.

  • Повар Йохан Лафер собирает вишню

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    С ним вишню есть не получится...

    Фраза "Mit dem ist nicht gut Kirschen essen" означает, что с этим человеком общий язык найти вряд ли удастся - "с ним каши не сваришь". В Средневековье, когда вишня росла лишь в господских садах, есть ее простому смертному удавалось редко. Неровню и чужаков, оказавшихся ненароком в кругу едоков редкого плода, прогоняли, заплевывая вишневыми косточками…

  • Принцип газонокосилки

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Принцип газонокосилки

    Rasenmäherprinzip - этот принцип хозяйствования касается сокращения средств или прекращения выплат. Так же, как и по принципу "садовой лейки", решение касается всех в одинаковой степени, невзирая на индивидуальные потребности. Начальник, введя режим экономии, косит подчистую, как под гребенку.

  • Откусывать кислое яблоко

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Откусывать кислое яблоко

    Это немецкое выражение старо как мир. "In den sauren Apfel beißen", то есть "есть кислое, неспелое яблоко". Так говорят в неизбежной ситуации, когда предстоит приняться за какое-то необходимое, но очень неприятное дело, "проглотить пилюлю".

  • За деревянным столом

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Постучать по дереву

    Как говориться, "чтоб не сглазить". Но почему? Одна из версий: в дохристианскую эпоху, рассказывая о счастье и удаче, люди стучали по бревенчатым стенам дома, дабы отпугнуть завистливых "злых духов". Другой вариант - это память о традиции горняков проверять деревянные подпорки, простукивая их, прежде чем спускаться в шахту. "Auf Holz klopfen" значит постучать "на удачу". Можно по столу.

  • Вермут (полынь)

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Капля вермута

    Очередной проект закончен. Все получилось, все замечательно. Но всегда находится какая-нибудь мелочь, случайное замечание, которое становится той самой каплей дегтя в бочке меда или по-немецки, каплей вермута - Wermutstropfen.

    Автор: Инга Ваннер


Смотрите также:
Отдых на немецкой даче

  • Немецкая дача

    Отдых на немецкой даче

    Дача в городе

    Чтобы отдохнуть на даче, немцам не нужно ездить каждые выходные за город. Во многих мегаполисах огороды растут по соседству с многоэтажками. Дачные участки при этом нельзя купить, они сдаются в аренду. На сегодняшний день их арендуют около 1 миллиона человек.

  • Дачи в Дрездене

    Отдых на немецкой даче

    Дачные столицы

    Больше всего садовых участков приходится на Берлин - свыше 67 тысяч, объединенных в семьсот садовых кооперативов. За ним следуют Лейпциг, Гамбург, Дрезден, Ганновер. Если раньше такие участки были раем для пенсионеров, то сегодня они пользуются все большим спросом у молодых семей. В крупных городах очереди на аренду можно ждать годами. Например, в Мюнхене список ожидающих включает 3000 человек.

  • Немцы отдыхают на даче

    Отдых на немецкой даче

    Оазис для души

    Дача для немцев - прежде всего, зеленый оазис для отдыха с семьей и друзьями. И лишь потом площадка для садово-огородных экспериментов. Да тут особо и не развернешься: средний размер участка - 370 квадратных метров.

  • Немецкая дача

    Отдых на немецкой даче

    Народный вид спорта

    Для хорошего отдыха важен и антураж. Уход за дачным участком для немцев - народный вид спорта. Садовые домики украшают с такой же любовью, с какой выстригают кусты или разбивают грядки - чуть ли не под линейку.

  • Садики Шребера

    Отдых на немецкой даче

    Для поддержания здоровья

    Немецкие дачи называют "садиками Шребера" (Schrebergärten) в честь лейпцигского врача Морица Шребера. Заботясь о здоровье детей из рабочих семей, он выступал за то, чтобы больше заниматься физкультурой на свежем воздухе. Идею перенял директор одной из школ. В 1864 году по его инициативе в Лейпциге был отведен для этого специальный участок. Позже там появились огородики, где выращивали овощи.

  • Детская площадка на дачном участке

    Отдых на немецкой даче

    Детские игры

    И сегодня многие немцы обзаводятся садовыми участками именно ради детей. Работать на грядках малышей, конечно же, никто не заставляет. Для них "садик Шребера" - место, где можно поиграть на лужайке, поплескаться в надувном бассейне или понаблюдать за насекомыми или растениями.

  • Садовые тележки

    Отдых на немецкой даче

    По-взрослому

    Но чтобы все было, как у взрослых, для детей покупают игрушечные лейки и садовые тележки.

  • Музей садовых участков

    Отдых на немецкой даче

    Музей садовых участков

    На месте первого садового кооператива в Лейпциге в наши дни находится Немецкий музей садовых участков - Deutsches Kleingärtnermuseum. В нем можно увидеть, как 200 лет назад выглядели такие участки и инвентарь, заглянуть в дачный домик с историческим интерьером, прогуляться по музею под открытым небом и выпить прохладного пива.

  • Стоимость участка

    Отдых на немецкой даче

    Стоимость участка

    Чтобы получить право на аренду участка, нужно вступить в дачный кооператив. Размер аренды зависит от площади участка и города, где он находится. В Берлине квадратный метр участка стоит около 40 центов в год. Но к этому надо прибавить членские взносы в кооператив и коммунальные услуги. Общая стоимость в год - примерно 500 евро.

  • Немецкая дача

    Отдых на немецкой даче

    Дача по правилам

    У каждого такого дачного товарищества свой строгий устав. Минимум треть участка должна быть отведена под фрукты и овощи, причем разных сортов. Участок нельзя использовать в коммерческих целях. В правилах прописано все до мелочей - от разрешенных сортов растений до высоты живой изгороди и размеров теплицы.

  • Домик раздора

    Отдых на немецкой даче

    Домик раздора

    Бывает, что садовый домик становится предметом споров между соседями по даче: либо он слишком большой, либо его разместили слишком близко к соседскому забору... По закону, площадь домика не должна превышать 24 квадратных метра. Теоретически он предназначен для хранения в нем садового инвентаря, детских игрушек, семян и урожая. В домике можно иногда ночевать, но нельзя проживать длительное время.

  • Кошка на даче

    Отдых на немецкой даче

    Четвероногий дачник

    Свои правила есть для животных. Садовый участок нельзя использовать для их разведения. Однако взять с собой на короткий дачный отдых кошку, собаку или морскую свинку никто не запретит.

  • Пчелы на дачном участке

    Отдых на немецкой даче

    Добро пожаловать, пчелы!

    Другое дело - пчелы. Пчелиные ульи на арендных садовых участках не только не запрещены, но даже приветствуются. Пчелы опыляют растения и помогают сохранить природное разнообразие, улучшая экологию. Но размещать ульи можно только с ведома председателя кооператива. Сколько ульев любителю-пчеловоду разрешат поставить, зависит от размера участка.

  • Дети на даче

    Отдых на немецкой даче

    Спорные моменты

    Не только домик может не понравиться соседям. Правлению кооператива или даже судам приходилось рассматривать жалобы на то, что слишком сильно шумят дети, что соседка в полуголом виде загорает на участке (что, кстати, не запрещено, если не лежать у всех на виду) или на то, что один предприимчивый дачник развел коноплю. А вот жарить шашлыки и отмечать семейные праздники можно хоть каждые выходные.

  • Немецкая дача

    Отдых на немецкой даче

    Со всей серьезностью

    Садовые участки или городские дачи - это своего рода социальные сети, в которых протекает активная общественная жизнь. К своему популярному хобби немцы подходят серьезно. Существует Федеральное объединение немецких садоводов. Раз в несколько лет проводится конкурс на лучшую городскую дачу.

    Автор: Татьяна Вайнман


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