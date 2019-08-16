Как выглядят и сколько стоят кружки Октоберфеста-2019 (фото)

Мюнхен • В сувенирных киосках баварской столицы и пивного праздника Октоберфест, который в этом году начинается 21 сентября, можно купить много разных кружек, но особое место среди них занимают специальные коллекционные кружки, ежегодно выпускаемые властями Мюнхена и организаторами этого массового народного гулянья.

Wirtekrug-2019 - коллекционная кружка организаторов Октоберфеста

Организаторы, то есть владельцы пивоварен и здешних пивных павильонов, свою общую кружку этого года представили еще в конце июля. Эти кружки называют Wirtekrug, от немецкого слова Wirt - владелец пивной или ресторана, трактирщик. Выручка от продажи поступает на благотворительность. В 2019 году на этих кружках изображена статуя Баварии, расположенная здесь же на Лугу Терезы. Ради праздника она поменяла гардероб - надела красное платье и шикарную шляпу. Цена: 29 евро без цинковой крышки, 49 евро - с крышкой.

В конце августа пришло время презентации второй коллекционной кружки этого года - Wiesnkrug. Слово происходит от баварского Wiesn - народного названия Октоберфеста, происходящего от Луга Терезы, на котором он проходит. Их выпускает город Мюнхен. Цена: 18 евро без крышки, 36 евро - с крышкой. В этом году на них изображены характерные символы праздника: разные музыкальные инструменты, брецель, шарики, карусель и даже такса . Этих собак баварцы особенно любят и не отказывают себе в удовольствии брать на праздник - на людей посмотреть и себя показать. Кстати, содержимое пивных кружек на Октоберфесте в этом году будет стоить более 11 евро за литр.

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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене



Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Сделано в Баварии Образ типичного немца складывался веками. Более двух столетий свой вклад в создание этого образа и поддержание его на должном уровне вносит ежегодный мюнхенский праздник Октоберфест. Миллионы гостей, пиво рекой, колбаски, цыплята на вертелах, кожаные штаны, один дирндль краше другого… "Малые" Октоберфесты проводятся по всему миру - от Америки до Китая, но мы расскажем о главном и оригинальном.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Шествие В 2019 году мюнхенский Октоберфест проходит с 21 сентября по 6 октября. Открывается он торжественным парадом, главные участники которого - общества и клубы, поддерживающие традиции национальных баварских костюмов (Trachtenvereine), духовые оркестры, а также повозки с пивными бочками. Бочки символически везут к главному месту действия праздника.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Прямой эфир По городу проходит до десяти тысяч человек в народных костюмах из всех регионов Баварии. Открытие Октоберфеста, конечно же, передается по телевидению в прямом эфире, причем, не только региональным баварским каналом, но и Первым немецком телевидением (ARD) на всю Германию.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Премьера Первый Октоберфест состоялся 17 октября 1810 года. Поводом для народного праздника стала свадьба будущего баварского короля Людвига I и принцессы Терезы. На поле под Мюнхеном, которое с тех пор носит имя невесты - Theresienwiese, в честь молодоженов были устроены скачки. Баварское слово "Wiesn" (луг) стало вторым названием Октоберфеста.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене За столами - 119 тысяч человек На лугу Терезы устанавливают 14 больших пивных павильонов-шатров, каждый из которых может вместить несколько тысяч посетителей. Самый большой из них рассчитан на 10 тысяч человек. Ставят также более двух десятков малых павильонов: пивных, кафе и закусочных - до 500 человек. Общее количество мест за столами Октоберфеста составляет около 119 тысяч.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Тяжелая атлетика 10-12-14… Кельнерши на Октоберфесте ухитряются переносить за раз неподъемное, с точки зрения нетренированных граждан, количество тяжелых пивных кружек. В каждой - литр пива, да и сама кружка из толстого стекла весит порядочно. На празднике работают, в общей сложности, около 13 тысяч официантов, барменов, поваров и другой обслуживающий персонал.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене O'zapft is! В первый день проходит церемония начала праздника - открытие первой бочки. По традиции эту почетную обязанность выполняет бургомистр Мюнхена. Он должен с помощью деревянного молотка вогнать в бочку кран. Обычно для этого требуется два-три удара. Подняв первую кружку, бургомистр призывает: "O'zapft is!", то есть "Налито!" - конечно же, на баварском диалекте.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Почем пиво? Согласно данным организаторов праздника, в 2019 году цена литровой кружки пива (Maß Bier) на мюнхенском Октоберфесте составит в среднем 11,5 евро. Много пива утекло с тех времен, когда (в 1971 году) литр стоил 2,95 марки ФРГ. И даже в 2002 году за кружку платили 6,8 евро.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Мучает жажда Специально для Октоберфеста в Мюнхене варят около 7 миллионов литров пива. В 1980 году гости праздника за две недели выпили 3,8 миллиона литровых кружек, в 2017 году - 7,5 миллиона.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Спят усталые К сожалению, не все посетители могут правильно оценить возможности своего организма. В лучшем случае, им приходится мирно отсыпаться на газонах, но бывает и хуже. Сюжеты о нелегкой работе санитаров, охранников и полиции на Октоберфесте давно стали обязательной частью телевизионных репортажей во время праздника и после его окончания.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Бюро находок Чем больше людей, тем больше потерь. Во время праздника 2017 года в бюро находок на Октоберфесте было сдано более 4000 вещей. Среди них - 1300 удостоверений, 620 предметов одежды, 600 кошельков, 520 мобильных телефонов. Каждую четвертную находку удалось возвратить хозяйке или хозяину.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Гастрономические итоги В 2017 году гости Октоберфеста съели 127 быков и 59 телят, приготовленных на вертеле.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене В ногу со временем Октоберфест - это не только море пива и горы мяса. Праздник идет в ногу со временем, не ограничиваясь традиционными свиными рульками. Несколько лет назад в меню здесь появились блюда, приготовленные по правилам веганской кухни. Есть данные, что за последние два года количество людей, отказывающихся от продуктов животного происхождения, увеличилось в Германии с 600 тысяч до 900 тысяч человек.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Модный дирндль В последние годы всё больше и больше гостей приходят на Октоберфест в традиционных баварских костюмах. Мужчины надевают знаменитые кожаные шорты, женщины - дирндль. Многие народные женские платья шьют по классическим образцам, но с учетом актуальной моды.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Время работы В больших пивных шатрах по рабочим дням пиво разливают с десяти утра и до половины одиннадцатого вечера, а в выходные страдающих пивной жаждой гостей праздника начинают обслуживать на час раньше. В 23:30 на лугу Терезы все закрывается, а самые стойкие посетители перемещаются в обычные мюнхенские пивные, кабачки и рестораны.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Сувенирные кружки Каждый год организаторы Октоберфеста выпускают специальные памятные кружки с новыми эмблемами - стеклянные и глиняные, с крышками или без них.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Пряничный орден Типичными подарками на такого рода немецких праздниках являются большие пряники (Lebkuchen) с разными надписями: романтическими, шуточными, просто забавными или стандартными.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Гулянья 1896 года Какие народные гулянья без аттракционов! Как видно на этой старой открытке с Октоберфеста 1896 года, карусели уже тогда пользовались в Мюнхене большим спросом. Если присмотреться, то помимо тира на переднем плане, здесь можно найти шатры с "Гигантским ребенком", "Людоедом" и "Морским чудовищем", а также купить турецкий мед.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Аттракционы Классические американские горки, качели и карусели продолжают пользоваться популярностью, но людоедами и прочими чудовищами в наши времена уже никого не удивишь. Впрочем, куда приятнее вместо них просто взглянуть на Мюнхен с большого колеса обозрения или с высоты американской горки.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Рекорд В последние годы число посетителей Октоберфеста составляет около 5,6 - 6,5 миллионов человек. Рекордным стал 1985 год, когда Октоберфест посетило более семи миллионов человек. Автор: Максим Нелюбин



Дресс-код для Октоберфеста

Дресс-код для Октоберфеста Традиция в ногу с модой Для женщин - блузка, приталенное платье с корсетом, широкой юбкой и фартуком (дирндль), для мужчин - кожаные штаны (ледерхозе), - без них знаменитый Октоберфест в Мюнхене просто немыслим. Но традиционный баварский костюм не отстает от моды.

Дресс-код для Октоберфеста Классический вариант Двухцветная клетка виши мелькает на страницах модных журналов последних лет. Но в случае баварского костюма это не дань моде, а классика. Такой принт в стиле кантри можно увидеть не только на дирндлях, но и на мужских рубашках.

Дресс-код для Октоберфеста Немного нежности Для тех, кто предпочитает придерживаться традиции, красный, яркие розовый, синий или зеленый цвета - безошибочное решение. Самое свежее веяние, однако, - пастельные тона. В тренде нежно-розовый, нежно-голубой, ментоловый, фисташковый, медный, а также цвета нюд и тауп, что демонстрируют модели штутгартского бренда Kinga Mathe.

Дресс-код для Октоберфеста Геометрия и ботаника Баварскую клетку разбавляет горошек и продольная полоска, в последнее время часто демонстрирующаяся на подиумных показах в Берлине или Милане. Но особую актуальность приобрел цветочный орнамент, придающий наряду романтичности и вызывающий ностальгию по прошлому. На фото: дирндли бренда CocoVero.

Дресс-код для Октоберфеста Флоральный стиль Цветы вдохновили и дизайнеров бренда MarJo. Этот принт придает наряду романтичности и кокетливости, вызывая при этом ностальгию по прошлому.

Дресс-код для Октоберфеста Скромность украшает В некоторых коллекциях обращение к прошлому воплощено и в сдержанности кроя. Юбка должна быть миди. Глубокое декольте уступает место воротнику-стойке или небольшому V-образному вырезу. Особую строгость наряду придает блузка или сам дирндль, застегнутые на все пуговицы.

Дресс-код для Октоберфеста Эксперименты с материалом По традиции дирндль шьют из хлопка. Но в последние годы дизайнеры экспериментируют с тканями различной структуры. На Октоберфесте-2017, в частности, можно было увидеть шелк, сатин, тафту, жаккард и гипюр. Бренд Kinga Mathe, например, использует кружево не только для блузки, но и для дирндля а-ля "маленькое черное".

Дресс-код для Октоберфеста Винтажный шик Если фартук, - то из шелка, бархата или другого материала с благородным матовым блеском. Если пуговицы, - то из металла. В тренде - минимум декоративных деталей. Впрочем, без некоторых не обойтись...

Дресс-код для Октоберфеста Язык банта Бант остается важной деталью, которая помогает завязать не только фартук на талии, но и знакомства на Октоберфесте. По тому, где он закреплен, можно узнать, открыты ли вы для флирта.

Дресс-код для Октоберфеста Язык банта Если бант справа - у интересующегося шансов нет, слева - вы в активном поиске. Бант сзади завязывают только вдовы, а спереди по центру - девственницы.

Дресс-код для Октоберфеста Изящный рекорд Говоря о тренде на лаконичность, нельзя не упомянуть дирндль, созданный мюнхенской мануфактурой Kinga Mathe. В прошлом сезоне его уже назвали самым дорогим в мире. Стоимость модели "Грейс", в честь иконы стиля Грейс Келли, принцессы Монако, - 27500 евро. Ценность дирндлю придает ручная работа, тончайший шелк и пуговицы из золота и натурального камня, одна из которых обрамлена бриллиантами.

Дресс-код для Октоберфеста От кутюр для Октоберфеста Но есть и веяние, противоположное минимализму. Звездный немецкий дизайнер Лола Пальтингер известна необычной интерпретацией традиционного костюма, которая раскрывает двери в мир фантазии.

Дресс-код для Октоберфеста В мире фантазии Ее модели дирндлей усыпаны яркой вышивкой, декоративной стежкой, цветами из ткани и бусинами. В них на Октоберфесте появляются, главным образом, немецкие знаменитости.

Дресс-код для Октоберфеста Дирндль для звезд Надела бы такой наряд герцигиня Кембриджская Кейт? По крайней мере, дизайнер мечтает создать наряд и для нее. Пока же в дирндлях Лолы Пальтингер на публике появлялись Кэти Перри, Сальма Хайек и Пэрис Хилтон.

Дресс-код для Октоберфеста Ледерхозе для хипстеров Впрочем, на Октоберфест можно нарядится и совершенно иначе. Уличный стиль оказал влияние и на дизайнеров традиционной баварской одежды. Так, бренд Krüger предлагает модницам короткие шорты, имитирующие мужские ледерхозе. Есть как вариант из кожи, так и из модного денима. Футболки и худи с символикой Октоберфеста на Терезином лугу также встречаются все чаще.

Дресс-код для Октоберфеста Кроссовки-вездеходы Важный атрибут уличного стиля - кроссовки. Теперь их смело можно надеть с дирндлем или ледерхозе. Специально к празднику Adidas создал модель München MIG. Обувь, как уверяет производитель, отталкивает не только грязь и воду, но и пиво. Вышивка на заднике имитирует орнамент на ледерхозе. А немецкое "Prost" - подсказка для тех, кто поднимает бокал.

Дресс-код для Октоберфеста На все случаи В 2018 году самый большой в мире пивной праздник Октоберфест продлится до 7 октября. Но это не значит, что после него дирндль и ледерхозе будут забыты на целый год. Баварцы с удовольствием носят их и в повседневной жизни. Автор: Татьяна Вайнман



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