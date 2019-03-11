Как выглядит скифское золото (фотогалерея)

Скифское золото

Незамеченная могила

Одна из самых богатых находок некрополя Джурга-оба была сделана совсем недавно, в 2007 году. В склепе до этого побывали грабители, но это захоронение они не заметили. Здесь была похоронена представительница знати. Об этом говорят, в частности, золотая погребальная диадема с трилистниками и драгоценные серьги с сердоликовыми и гранатовыми вставками. Женщина умерла молодой: ей было не больше 25 лет.

Автор: Ефим Шуман