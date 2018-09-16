 Как выбирают женщины: 100 лет женскому избирательному праву в Германии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.09.2018

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Культура и стиль жизни

Как выбирают женщины: 100 лет женскому избирательному праву в Германии

Германия была одной из первых стран в Европе, в которых женщины добились равноправия с мужчинами на выборах в национальный парламент.

Демонстрация женщин в Берлине. 1912 год

Демонстрация женщин в Берлине. 1912 год

Женское избирательное право в настоящее время действует в подавляющем большинстве стран мира. Первыми в Европе право избирать и быть избранными получили в 1906 году женщины Финляндии, которая тогда еще была частью Российской империи. На остальной территории России возможность участвовать в выборах женщины получили лишь в 1917 году. Примерно в это же время на волне революционных преобразований в Европе женское избирательное право было введено также в большинстве центрально-европейских государств. На аграрном юго-востоке Европы, в странах с авторитарным режимом и мощными монархическими традициями гендерная справедливость в избирательной системе восторжествовала уже после Второй мировой войны. Последними уравняли своих женщин в избирательных правах Швейцария, в  и Лихтенштейн.

Контекст

Женщины хотят говорить и быть услышанными. Не только дома, но и в общественном пространстве. Время идет, борьба продолжается.

Клара Цеткин была активным борцом за права женщин. Ее имя неразрывно связано с празднованием Международного женского дня. (08.03.2018)

Традиционные джентльменские клубы в Германии сдались под натиском эмансипированного цайтгайста. (13.07.2018)

Женщина выполняет в среднем две трети всех домашних обязанностей, даже если при этом ходит на работу? Не удивляйтесь: это - о Германии. Мужчина здесь остается основным кормильцем. (24.08.2018)

Не все немецкие пары могут позволить себе жить на современный лад. Многие вынуждены следовать традиционной модели распределения ролей. Причины женской дискриминации следует искать в прошлом ФРГ. (08.03.2010)

Результаты проведенного исследования показали, что мужчины в Германии боятся вести себя как мужчины, потому что вести себя так больше не принято. (01.10.2013)

В Германии женщины на протяжении веков не участвовали в выборах. Роль женщины в патриархальном обществе (киндер, кюхе - кухня, кирхе) считалась очевидной и не являлась предметом дискуссий. Сохранялось такое положение вещей до тех пор, пока глобальная эмансипация не подтолкнула и немок на борьбу за свои права. Еще во время правления кайзера в Германии сформировалось активное женское движение, благодаря которому Германия оказалась в авангарде европейских стран, уравнявших женщин с мужчинами в политических правах. Произошло это после поражения кайзеровской империи в Первой мировой войне, во время создания Веймарской республики.

Шаг к демократии

Сразу же после победы Ноябрьской революции 12 ноября новое временное социал-демократическое правительство Германии провозгласило равные избирательные права для мужчин и женщин и закрепило это юридическое нововведение в виде закона 30 ноября 2018 года.

Эволюцию женского избирательного права в Германии с начала века до сегодняшних дней реконструирует масштабная выставка в Историческом музее Франкфурта. Экспозиция "Дамы выбирают! 100 лет женскому избирательному праву" открывает программу юбилейных мероприятий, приуроченных к столетию женского избирательного права в Германии, которые будут проходить в течение всего оставшегося года и продолжатся в 2019 году. Выставка подготовлена при содействии Архива немецкого женского движения в Касселе. Куратор экспозиции Доротее Линнеман (Dorothee Linnemann) отметила в интервью DW: "Мы решили, что и женское избирательное право является одним из важнейших шагов в направлении достижений сегодняшней демократии".

Права женщин и мода

Насколько ограниченной была общественно-политическая жизнь женщин в Европе, в буквальном смысле слова демонстрирует мода. На протяжении долгих столетий, напоминает нам франкфуртская выставка, женщины были закованы в удушающие корсеты, которые придавали их фигурам приятные мужскому взору очертания. Но уже в 1910 году появились короткие платья для игры в теннис.

Но женщинам пришлось побороться за право входа на спортивные арены. Некоторые популярные виды спорта долгое время оставались исключительно мужской прерогативой. В 1955 году, например, Немецкая футбольная ассоциация (DFB) запретила женский футбол, потому что он "губит тело и душу женщины".

Почти 450 экспонатов - не только из немецких архивов, но и со всей Европы - показывают во Франкфурте, как добивались отважные пионерки эмансипации всеобщего избирательного права. Борьба за право выбирать и быть избранной стало искрой, от которой возгорелось пламя женского движения. Борьба шла также за равные права в выборе профессии, за право женщины в Германии стать врачом, за возможность получить научную степень.

Реклама 1898 г.

Реклама 1898 г.

Особенно пристальное внимание выставка в Историческом музее Франкфурта обращает на положение женщин в начале XX века. В то время по всему германскому рейху набирало силу женское движение с центрами в Мюнхене, Гамбурге, Кельне, Лейпциге, Бремене и Франкфурте-на-Майне. "Уже во времена кайзеровской Германии в немецком обществе начались радикальные изменения, - объясняет куратор. - Для женщин, например, открылись совершенно новые профессии, появились новые способы зарабатывания на жизнь, новые образовательные возможности. Изменились также отношения внутри семьи и брака". С исчезновением корсетов и платьев до пола постепенно исчезали и социальные ограничения: чем короче становились юбки, тем больше свободы передвижения появлялось у женщин.

Достигнуто ли равноправие?

Сложнее шла борьба на политическом фронте. Политически ангажированные женщины поддерживали связи с единомышленницами по всей Европе и обменивались известиями о своих успехах. В 1912 году консервативные силы, однако, основали "Германскую конфедерацию по борьбе с женской эмансипацией", был брошен открытый вызов эмансипационным устремлениям женщин.

Призыв к празднованию 8 марта. 1914 г.

Призыв к празднованию 8 марта. 1914 г.

Впервые женщины Германии воспользовались избирательным правом на всеобщих выборах в парламент в 1919 году. Но уже в 1933 году пассивные избирательные права у немок отобрали национал-социалисты. Гитлеровская Германия отменила почти все демократические нововведения Веймарской республики и реанимировала с помощью пропаганды патриархальные представления о превосходстве мужчин. Женщины должны были рожать новых солдат, - вот что считалось во времена "третьего рейха" их главным предназначением.

Гендерное равенство в избирательной системе было восстановлено в Германии лишь в 1949 году. В Западной Германии еще в течение долгого времени сохранялось классическое распределение ролей: мужчины ходили на работу, женщины вели домашнее хозяйство и занимались воспитанием детей.

И сегодня еще, как отмечает Доротее Линнеман, не все требования пионеров женского движения выполнены. "Хотя женскому избирательному праву уже столько лет, - резюмирует куратор, -  мы еще далеки от того, чтобы женщины и мужчины в равной степени были вовлечены в политический процесс".

Экспозиция "Дамы выбирают! 100 лет женскому избирательному праву" в Историческом музее Франкфурта открыта до 20 января 2019 года.

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    Автор: Наталья Позднякова


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