Как волонтеры в Москве собирают мусор по квартирам

Заниматься сортировкой отходов в Москве крайне сложно - даже если разложить мусор в разные контейнеры, он перемешается и не будет отправлен на переработку. Создатели проекта "Собиратор" придумали способ сбора вторсырья.
Когда корреспондент DW обратилась к сотрудникам проекта "Собиратор" с просьбой о репортаже, они сначала сомневались: "Боимся, что после этой публикации нас завалят заявками, и мы не справимся", - сказала координатор проекта Александра Замятина. Проект появился в сентябре, и уже сейчас водители "Собиратора" объезжают около 20 московских адресов в день. За месяц существования волонтеры обработали около 1500 заявок. И желающих отдать вторсырье на переработку становится все больше.
Частные инвестиции в раздельный сбор
Москвичи сдают курьеру отходы, которые они заранее разложили в отдельные контейнеры: пластик, бумага, стекло и так далее. Заявку можно оставить на сайте или по телефону. Отдают не только вторсырье, но и подержанные вещи, детские игрушки, обувь - все это потом передается в благотворительные фонды. А отходы - на переработку. Волонтеры "Собиратора" категорически против употребления слова "мусор".
"Для нас это не мусор, а вторсырье и полезные вещи", - говорит Александра. За один день набирается полная "Газель" - то есть около тонны - вторсырья и полезных вещей.
"Мы могли бы собирать гораздо больше, но наших средств уже не хватает на аренду еще нескольких машин и зарплату водителей", - рассказывает DW создатель "Собиратора", индивидуальный предприниматель Леонид Синицын. Ежемесячно он вкладывает в проект около 425 тысяч рублей - почти всю прибыль своего небольшого интернет-магазина, который торгует чехлами для спортивных принадлежностей. "Для меня это естественно. Это интереснее, чем покупать дома и яхты", - считает Синицын.
На сайте "Собиратора" подробно описана вся экономика проекта за сентябрь: 75 тысяч рублей ушло на аренду машины, 45 тысяч - на топливо, 100 тысяч - на аренду склада, 150 тысяч - на оплату труда водителей и координаторов, 50 тысяч - продвижение проекта. Если пересчитать это все, получается, что вывоз мусора из одной квартиры обходится примерно в 560 рублей.
При этом за месяц в форме пожертвований проекту было перечислено 3550 рублей. Еще 15 тысяч - доход "Собиратора" от продажи вторсырья в сентябре. "За тонну макулатуры переработки платят 5-6 тысяч, - говорит Синицын. - У нас есть партнерская компания, которая привозит воду к нам офис, забирает у нас макулатуру и сдает ее по той же цене".
Бесплатно, но сознательно
Создатели "Собиратора" задумывали проект, в первую очередь, как образовательный. "Для людей это бесплатно, но, чтобы мы приняли у них отходы, нужно проявить сознательность, - говорит курьер "Собиратора" Вячеслав Лукьянов. - Посмотрели, что написано на пластике, и положили его в разные пакеты. И чтобы это все было чистое, потому что переработчик принимает у нас вторсырье в чистом виде, мы физически не можем мыть еще за кем-то".
Раздельный сбор отходов существовал в Москве и раньше, но на это были способны только очень ответственные активисты - им приходилось развозить отходы по немногочисленным точкам сбора.
"Мы с другом брали каршеринг, все это грузили туда и везли, - говорит москвич Евгений Булгаков. - Есть карта recycle map, я на ней смотрел пункты. Ближайшая точка находилась от меня где-то в двадцати минутах езды. Но там принимается только пластик, стекло и бумага. Конечно, когда курьер приезжает на дом, это куда проще".
Все собранные вещи сперва отправляются на склад "Собиратора" на севере Москвы. Сюда дважды в неделю приходят волонтеры, которые вручную досортировывают отходы. "Сколько у нас волонтеров? - Точно сказать сложно, - говорит Александра Замятина. - Мы просто вешаем объявление в соцсетях, что в такой-то день все желающие могут прийти разбирать отходы. Иногда приходит три человека, иногда десять".
Как заинтересовать крупный бизнес
Партнеры "Собиратора", принимающие вторсырье и подержанные вещи, - это перерабатывающая компания "Пластресурс", фонд "Старость в радость", благотворительный магазин "Второе дыхание", компания "СОЭМЗ" (картонные упаковки), "РБ Групп" (полиэфирное волокно) и другие компании, которые покупают и перерабатывают вторичные ресурсы.
Леонид Синицын в перспективе надеется заинтересовать своим проектом крупный бизнес. "Бизнесу мы можем предлагать участие в проекте с выгодой со всех сторон для себя, - говорит Синицын. - Ведь есть такое понятие, как расширенная ответственность производителя. Когда бизнес должен отчитываться по утилизации всего, что он произвел. Опять же мы можем в этом участвовать".
Но пока что в России это направление не слишком развито, сожалеет предприниматель: "Сегодня бизнесу проще купить бумажку, чем серьезно заниматься утилизацией. Но в течение 10 лет эта ситуация должна измениться, если законы снова не поменяют".
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