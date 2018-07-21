Как власти России будут реагировать на жалобы в соцсетях

Кремль намерен мониторить соцсети, чтобы отслеживать жалобы населения и реакцию региональных властей. Как это будет выглядеть, предположил карикатурист Сергей Елкин.
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