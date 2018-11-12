Как власти могут компенсировать Навальному запрет на выезд из России

Алексей Навальный хотел вылететь на заседание ЕСПЧ в Страсбург. Но в аэропорту выяснилось, что покидать РФ ему нельзя. Карикатурист Сергей Елкин так предложил компенсировать ущерб оппозиционеру.
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