Как Владимир Зеленский празднует победу "Слуги народа"

Партия "Слуга народа" победила на парламентских выборах в Украине. Карикатурист Сергей Елкин о реакции на данные экзитполов ее лидера - президента страны Владимира Зеленского.
"Щадящий период" для "неопытного президента" и "политического мессии" закончился. Как в Германии, Австрии и Швейцарии комментируют итоги парламентских выборов в Украине. (22.07.2019)
Выборы в Верховную раду Украины показали, на что способна демократия. Политические перемены в этой стране несут с собой больше, чем просто новые лица, считает Бернд Йоханн. (22.07.2019)
В Украине подводят итоги досрочных выборов в Верховную раду. DW - об основных событиях дня голосования и перспективах новой коалиции. (22.07.2019)