 Как будет выглядеть дом, в котором родился Гитлер | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 08.07.2020

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Культура и стиль жизни

Как будет выглядеть дом, в котором родился Гитлер

Не самая простая задача для архитекторов - переделать под отделение полиции дом, в котором родился и провел первые годы жизни Адольф Гитлер.

Проект архитектурного бюро Marte.Marte

Проект архитектурного бюро Marte.Marte

"Конечно, задаешься вопросом, может, было бы лучше создать здесь место памяти жертв национал-социализма", - говорит Штефан Марте (Stefan Marte) из архитектурного бюро Marte.Marte, выигравшего конкурс по перестройке дома, в котором родился Адольф Гитлер. "Гитлер появился здесь на свет, это печальный факт. С другой стороны, это всего лишь место, где он родился", - отмечает архитектор. Период национал-социализма - короткий эпизод в истории здания, которое было построено задолго до него и стоит здесь до сих пор.

Дом в австрийском городе Браунау-на-Инне возвели в XVII веке. Изначально он состоял из двух частей, позже соединенных. В нем располагались пивоварня и пивной ресторан, позже также оборудовали квартиры. В конце XIX века в одну из этих съемных квартир переехала семья, в которой 20 апреля 1889 года родился третий из шести детей, названный Адольфом. Уже через три года они отсюда переехали.

Дом, в котором родился Гитлер, пустует уже почт 10 лет

Во времена национал-социализма члены НСДАП в честь своего "фюрера" создали в этом здании "культурный центр" с галереей и публичной библиотекой, для чего оно было подвергнуто частичной перестройке. После окончания Второй мировой войны здесь разместили памятную экспозицию о концентрационных лагерях "третьего рейха", организованную американскими военными.

Позже в доме находились школа и библиотека. В 1972 году сюда переехали мастерская и центр для людей с инвалидностью. Когда возникла необходимость в ремонте, который не хотела осуществлять владелица, в 2011 году они съехали, после чего здание пустует.

Дом в австрийском городе Браунау-ам-Инн, в котором родился Адольф Гитлер

Дом в австрийском городе Браунау-ам-Инн, в котором родился Адольф Гитлер

Переговоры о дальнейшем использовании дома, которые власти Австрии вели с тогдашней хозяйкой, успехами не увенчались. Чтобы это место не стало местом паломничества неонацистов, в 2016 году было принято решение о национализации, но юридические разбирательства затянулись еще на год. В результате компенсация, выплаченная государством за дом, составила 812 тысяч евро.

От планов сноса здания пришлось отказаться, так как оно имеет статус архитектурного памятника. В ноябре 2019 года власти Австрии объявили, что здесь разместят окружное управление и отделение полиции. Ремонт и перестройка обойдутся в два миллиона евро. Работы планируется завершить в конце 2022 года.

Сложная задача для архитекторов

"Как архитектор вы должны подойти к такому проекту беспристрастно и с некоторой долей наивности. Существует определенное задание, и вы продумываете, как этот проект лучше всего осуществить. Нужно абстрагироваться и оценить саму архитектуру, конструкцию и решить, что здесь можно улучшить. Дано историческое здание с боковыми коридорами и большим участком, что типично для этой местности. Его нужно дополнить новыми постройками", - объясняет Штефан Марте.

Архитектурное бюро Marte.Marte находится в австрийском Форарльберге. В Германии сейчас осуществляет проект создания центра "Побег. Изгнание. Примирение" (Flucht, Vertreibung, Versöhnung) на Потсдамской площади в Берлине, открытие которого намечено на лето 2021 года.

Около старого дома на земельном участке будут возведены новые постройки

Около старого дома на земельном участке будут возведены новые постройки

Жюри архитектурного конкурса в Австрии проект бюро Marte.Marte убедил своей простотой. После реконструкции здание не будет особенно выделяться и привлекать к себе внимание. До сих пор фасад мало чем изменился со времен национал-социализма, каким он изображен на архивных фотографиях, поэтому власти опасались, что сюда потянутся неонацисты, чтобы позировать на фоне этого дома. Изменение облика было одним из условий конкурса.

Места с темным прошлым. Как с ними поступать?

Определить место и значение этого здания в истории - сложно. В частности, потому что здесь не происходило исторических событий и не совершались зловещие преступления. Гитлер не вынашивал здесь свои планы. Однако дебаты о судьбе этого дома вызвали важные вопросы: что, например, делать с таким наследием в Германии и Италии - перестраивать или сохранять в качестве исторического напоминания?

Дом в Браунау во времена национал-социализма

Дом в Браунау во времена национал-социализма

"Попытки стирать воспоминания знакомы нам в археологии как Damnatio memoriae, что было распространено в Древнем Египте и Древнем Риме. Речь идет о том, чтобы полностью уничтожить все доказательства существования и, таким образом, стереть прошлое на уровне чувств. Однако история доказывает, что стереть историю невозможно", - считает Марчелло Ла Сперанса из Вены, автор книги "Спорная архитектура: наследие нацистского периода" ("Brisante Architektur: Hinterlassenschaften der NS-Zeit").

Сперанса не видит причин придавать этому месту какое-то особенно важное историческое значение. Дом в Браунау лишь случайно стал местом рождения Гитлера, но этот факт является частью истории этого здания. Возможным решением было бы открытие здесь информационного центра. "Без отсылок к прошлому вокруг этого объекта могут возникнуть новые мифы, особенно в кругах с правой идеологией", - подчеркивает историк. В свою очередь, архитектор Штефан Марте убежден, что будущее зданий с темным прошлым должно обсуждаться в каждом конкретном случае. "Одного единственного правильного решения не существует", - считает он.

Смотрите также:
Преступления нацизма. Места памяти жертв в Германии

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    Во время еврейских погромов в так называемую "хрустальную ночь" 9-10 ноября 1938 года на территории нацистcкой Германии и в некоторых частях Австрии было разрушено более 1400 синагог и молельных домов. Одна из синагог находилась на улице Казерненштрассе в Дюссельдорфе. После войны здесь и во многих других таких местах были установлены памятники или мемориальные доски.

  • Крематорий в Бухенвальде

    Места памяти в Германии

    Бухенвальд

    Один из крупнейших лагерей находился в Тюрингии близ Веймара. С 1937 по 1945 годы в Бухенвальде было заключено около 250 тысяч человек. 56 тысяч узников погибло. Среди них было также несколько сотен дезертиров и отказавшихся служить в вермахте. После войны их еще долго продолжали считать в Германии "предателями" и "трусами", а первый памятный камень установили в Бухенвальде лишь в 2001 году.

  • Памятник рома и синти в Бухенвальде

    Места памяти в Германии

    Геноцид цыган

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  • Памятник в Лангенштайн-Цвиберге

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    Лагерь смерти Лангенштайн-Цвиберге

    У Бухенвальда было более 60 так называемых внешних лагерей. Один из них - "Малахит" в Лангенштайн-Цвиберге под Хальберштадтом. Его узники строили подземный завод для "Юнкерса". Две тысячи заключенных погибли от болезней и истощения, стали жертвами пыток и казней. Еще 2500 скончались или были убиты во время марша смерти, когда лагерь эвакуировали из-за приближения фронта.

  • Концентрационный лагерь Дора-Миттельбау

    Места памяти в Германии

    Дора-Миттельбау

    Еще один внешний лагерь Бухенвальда был образован в 1943 году близ города Нордхаузен в Тюрингии для организация производства на подземном заводе ''Миттельверк'', где собрались ракеты V-2 и другое вооружение. За полтора года через лагерь Дора-Миттельбау прошло 60 тысяч человек. Большую часть составили узники из Советского Союза, Польши и Франции. Каждый третий из них погиб.

  • Памятник сестрам Франк в Берген-Бельзене

    Места памяти в Германии

    Берген-Бельзен

    Мемориал на территории бывшего концентрационного лагеря Берген-Бельзен в Нижней Саксонии. Всего в этом лагере погибло около 50 тысяч человек, среди них 20 тысяч военнопленных. В апреле 1945 года здесь умерла 15-летняя Анна Франк - автор знаменитого дневника, обличающего нацизм и переведенного на многие языки мира.

  • Ворот в Заксенхаузен с надписью Arbeit macht frei

    Места памяти в Германии

    Заксенхаузен

    "Работа делает свободным" - эта вывеска на немецком языке над воротами концлагеря Заксенхаузен в Бранденбурге стала нарицательной. Всего в этом лагере было убито или погибло свыше 100 тысяч человек, в том числе от 13 до 18 тысяч советских военнопленных. Среди них - старший сын Сталина Яков Джугашвили. Национальный мемориал, учрежденный правительством ГДР, был открыт здесь в 1961 году.

  • Документационный центр во Флоссенбюрге

    Места памяти в Германии

    Флоссенбюрг

    "Я слышал о Дахау и Освенциме, но никогда еще о Флоссенбюрге" - такая цитата встречает посетителей в бывшем концлагере на территории Баварии. В этом лагере скончалось 30 тысяч человек. Его узником был известный немецкий пастор, теолог и участник заговора против Гитлера Дитрих Бонхёффер, а среди советских военнопленных - отец бывшего президента Украины Виктора Ющенко Андрей.

  • Барак № 13 в районе Шёневайде

    Места памяти в Германии

    Барак № 13

    В берлинском районе Шёневайде находился один из многочисленных лагерей для подневольных рабочих, угнанных из других стран на принудительный труд в Германию. Общее их число за годы "третьего рейха" составило несколько миллионов человек. Судьбам подневольных рабочих посвящена экспозиция документационного центра в одном из сохранившихся бараков этого лагеря.

  • Мемориальный комплекс в Равенсбрюке

    Места памяти в Германии

    Равенсбрюк

    Скульптура матери с ребенком на берегу озера в Равенсбрюке - крупнейшем женском концентрационном лагере "третьего рейха". Он был создан в 1939 году в 90 километрах к северу от Берлина. Количество заключенных за время его существования составило более 130 тысяч человек - около 40 национальностей. 28 тысяч узников погибло. В лагере также проводились медицинские эксперименты.

  • Один из Бараков Сименса

    Места памяти в Германии

    "Бараки Сименса" в Равенсбрюке

    Заключенные Равенсбрюка и многочисленных его подлагерей использовались на принудительных работах. В 1940 году здесь было создано текстильное производство, а в 1942 году электротехнический концерн Siemens & Halske AG построил 20 промышленных бараков. По свидетельствам выживших узников, в конце 1944 года на эту фирму здесь ежедневно работало до 3000 женщин и детей.

  • Фабрика Topf & Söhne в Эрфурте

    Места памяти в Германии

    Печи для Освенцима

    Бывшая фабрика Topf & Söhne в Эрфурте. Здесь по заказу национал-социалистов производились печи, в которых сжигали людей, погибших в Освенциме и других концентрационных лагерях. В Международный день памяти жертв Холокоста 27 января 2011 года в бывшем здании фабрики открыт документационный центр.

  • Один из ''камней преткновения'' в Гамбурге

    Места памяти в Германии

    ''Камни преткновения''

    Такие металлические таблички, вмонтированные в тротуары, можно увидеть во многих городах Германии. ''Камни преткновения'' - Stolpersteine. Первый из них немецкий художник Гунтер Демниг установил в Кельне в 1995 году. Камни напоминают о жертвах национал-социализма около домов, в которых они жили. Их насчитывается уже более 45 тысяч в 800 немецких населенных пунктах и 200 - за пределами Германии.

  • Надпись на русском языке в подвале EL-DE-Haus

    Места памяти в Германии

    Гестапо

    Изучением преступлений нацизма в Германии также занимаются многочисленные документационные центры. В Кельне такой центр и музей расположены в бывшем здании гестапо - EL-DE-Haus. В его подвале находились камеры для заключенных, на стенах которых сохранились надписи, в том числе, на русском языке.

  • Мемориал гомосексуалам - жертвам нацизма в Берлине

    Места памяти в Германии

    Гомосексуалы

    С 1935 года нацисты начали также преследовать гомосексуалов. Всего в "третьем рейхе" их было осуждено более 50 тысяч. Около 7 тысяч погибли в концлагерях. В 1995 году на набережной в Кельне был установлен памятник - Розовый треугольник. Мемориал, изображенный на фото, открыли в 2008 году в берлинском парке Большой Тиргартен. Еще один находится во Франкфурте - Франкфуртский ангел (1994).

  • Памятник в Плётцензее

    Места памяти в Германии

    Противники режима

    Музей тюрьмы Плётцензее в Берлине. В 1933-1945 годах национал-социалисты казнили здесь более 3000 противников режима, многих - на гильотине. Среди жертв - участники неудавшегося покушения на Гитлера 20 июля 1944 года и те, кто знал о его подготовке.

  • ''Серый автобус'' в Кельне

    Места памяти в Германии

    Серые автобусы

    "Серый автобус" - монумент, созданный в 2006 году в память о более чем 70 тысячах жертв евгенической программы "Т-4" - людей с психическими расстройствами, умственно отсталых, наследственно отягощенных больных и инвалидов. Такие автобусы забирали их в центры умерщвления. Памятник перевозят, временно устанавливая в местах, связанных с программой. Копия постоянно находится в Кельне.

  • Графенек

    Места памяти в Германии

    Замок Графенек

    Один из шести центров, в которых осуществлялись убийства людей в рамках программы эвтаназии "Т-4", находился в замке Графенек в Баден-Вюртемберге. С января по декабрь 1940 года здесь в камерах с угарным газом погибли 10654 человека. В 2005 году здесь открыли документационный центр, в котором ежегодно бывает до 20 тысяч посетителей.

  • Газовая камера в Зонненштайне

    Места памяти в Германии

    Зонненштайн

    Еще один центр смерти располагался в саксонском городе Пирна в замке Зонненштайн. В 1940-1941 годах в его газовой камере было убито 13720 человек, страдавших психическими заболеваниями, и умственно отсталых людей, а также более тысячи узников концлагерей. Пепел из крематория сбрасывали в Эльбу. Родственникам высылалось фальсифицированное свидетельство о смерти в результате болезни.

  • Хадамарский процесс во Франкфурте-на-Майне

    Места памяти в Германии

    Преступники

    Эта фотография была сделана в 1946 году во время процесса по делу врачей и других сотрудников еще одного нацистского центра умерщвления, находившегося в гессенском городе Хадамар. В газовых камерах, с помощью инъекций и преднамеренного прекращения необходимых терапий они убили около 14500 пациентов. Постоянная экспозиция, рассказывающая об этих преступлениях, работает в Хадамаре с 1991 года.

  • Памятник жертвам нацизма в городе Шверте

    Места памяти в Германии

    Логистика Холокоста

    В заключение - о передвижной выставке немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn "Спецпоезда смерти" ("Sonderzüge in den Tod"). С 2008 года в разных местах Германии, в которых она демонстрировалось, на ней побывало более 350 тысяч посетителей. Этой теме также посвящен специальный раздел постоянной экспозиции музея Немецких железных дорог в Нюрнберге.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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"Триумф воли" и его последствия

Этот музей начинается с "Майн кампф" Гитлера и заканчивается Нюрнбергским трибуналом. Расположен он на территории партийных съездов НСДАП в Нюрнберге. (20.08.2009)  

Замок Фогельзанг - несостоявшаяся кузница нацистских кадров

В бывшем орденском замке Фогельзанг открывается новый научно-информационный и образовательный центр, посвященный темному прошлому Фогельзанга и немецкой истории. (11.09.2016)  

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