Как будет выглядеть дом, в котором родился Гитлер

"Конечно, задаешься вопросом, может, было бы лучше создать здесь место памяти жертв национал-социализма", - говорит Штефан Марте (Stefan Marte) из архитектурного бюро Marte.Marte, выигравшего конкурс по перестройке дома, в котором родился Адольф Гитлер. "Гитлер появился здесь на свет, это печальный факт. С другой стороны, это всего лишь место, где он родился", - отмечает архитектор. Период национал-социализма - короткий эпизод в истории здания, которое было построено задолго до него и стоит здесь до сих пор.

Дом в австрийском городе Браунау-на-Инне возвели в XVII веке. Изначально он состоял из двух частей, позже соединенных. В нем располагались пивоварня и пивной ресторан, позже также оборудовали квартиры. В конце XIX века в одну из этих съемных квартир переехала семья, в которой 20 апреля 1889 года родился третий из шести детей, названный Адольфом. Уже через три года они отсюда переехали.

Дом, в котором родился Гитлер, пустует уже почт 10 лет

Во времена национал-социализма члены НСДАП в честь своего "фюрера" создали в этом здании "культурный центр" с галереей и публичной библиотекой, для чего оно было подвергнуто частичной перестройке. После окончания Второй мировой войны здесь разместили памятную экспозицию о концентрационных лагерях "третьего рейха", организованную американскими военными.

Позже в доме находились школа и библиотека. В 1972 году сюда переехали мастерская и центр для людей с инвалидностью. Когда возникла необходимость в ремонте, который не хотела осуществлять владелица, в 2011 году они съехали, после чего здание пустует.

Дом в австрийском городе Браунау-ам-Инн, в котором родился Адольф Гитлер

Переговоры о дальнейшем использовании дома, которые власти Австрии вели с тогдашней хозяйкой, успехами не увенчались. Чтобы это место не стало местом паломничества неонацистов, в 2016 году было принято решение о национализации, но юридические разбирательства затянулись еще на год. В результате компенсация, выплаченная государством за дом, составила 812 тысяч евро.

От планов сноса здания пришлось отказаться, так как оно имеет статус архитектурного памятника. В ноябре 2019 года власти Австрии объявили, что здесь разместят окружное управление и отделение полиции. Ремонт и перестройка обойдутся в два миллиона евро. Работы планируется завершить в конце 2022 года.

Сложная задача для архитекторов

"Как архитектор вы должны подойти к такому проекту беспристрастно и с некоторой долей наивности. Существует определенное задание, и вы продумываете, как этот проект лучше всего осуществить. Нужно абстрагироваться и оценить саму архитектуру, конструкцию и решить, что здесь можно улучшить. Дано историческое здание с боковыми коридорами и большим участком, что типично для этой местности. Его нужно дополнить новыми постройками", - объясняет Штефан Марте.

Архитектурное бюро Marte.Marte находится в австрийском Форарльберге. В Германии сейчас осуществляет проект создания центра "Побег. Изгнание. Примирение" (Flucht, Vertreibung, Versöhnung) на Потсдамской площади в Берлине, открытие которого намечено на лето 2021 года.

Около старого дома на земельном участке будут возведены новые постройки

Жюри архитектурного конкурса в Австрии проект бюро Marte.Marte убедил своей простотой. После реконструкции здание не будет особенно выделяться и привлекать к себе внимание. До сих пор фасад мало чем изменился со времен национал-социализма, каким он изображен на архивных фотографиях, поэтому власти опасались, что сюда потянутся неонацисты, чтобы позировать на фоне этого дома. Изменение облика было одним из условий конкурса.

Места с темным прошлым. Как с ними поступать?

Определить место и значение этого здания в истории - сложно. В частности, потому что здесь не происходило исторических событий и не совершались зловещие преступления. Гитлер не вынашивал здесь свои планы. Однако дебаты о судьбе этого дома вызвали важные вопросы: что, например, делать с таким наследием в Германии и Италии - перестраивать или сохранять в качестве исторического напоминания?

Дом в Браунау во времена национал-социализма

"Попытки стирать воспоминания знакомы нам в археологии как Damnatio memoriae, что было распространено в Древнем Египте и Древнем Риме. Речь идет о том, чтобы полностью уничтожить все доказательства существования и, таким образом, стереть прошлое на уровне чувств. Однако история доказывает, что стереть историю невозможно", - считает Марчелло Ла Сперанса из Вены, автор книги "Спорная архитектура: наследие нацистского периода" ("Brisante Architektur: Hinterlassenschaften der NS-Zeit").

Сперанса не видит причин придавать этому месту какое-то особенно важное историческое значение. Дом в Браунау лишь случайно стал местом рождения Гитлера, но этот факт является частью истории этого здания. Возможным решением было бы открытие здесь информационного центра. "Без отсылок к прошлому вокруг этого объекта могут возникнуть новые мифы, особенно в кругах с правой идеологией", - подчеркивает историк. В свою очередь, архитектор Штефан Марте убежден, что будущее зданий с темным прошлым должно обсуждаться в каждом конкретном случае. "Одного единственного правильного решения не существует", - считает он.

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