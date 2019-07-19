Как Брежнев флиртовал с женой канцлера: истории из жизни первых леди

Первые леди Германии - жены федеральных канцлеров, президентов ФРГ и партийных лидеров ГДР - выполняли не менее важную работу, чем их мужья, но об их жизни мало что известно. Поэтому историку, автору книги "Их сторона истории. Германия и ее первые леди с 1949 года и по сей день" Хайке Шпехт (Heike Specht), решившей отдать им дань уважения, пришлось провести немало времени в архивах, изучить газетные статьи, радио-и телепередачи, официальные протоколы, а также провести интервью с бывшими первыми леди или их родственниками и знакомыми.

За последние 70 лет в истории Германии было 18 первых леди. И каждая из них по-своему использовала власть, которой ее наделяла эта позиция. А поскольку в немецких законах нигде не прописано, что входит в обязанности первой леди, то и поле деятельности было широким. Одни участвовали в принятии политических решений наравне со своими супругами, другие больше заботились об атмосфере: умело компенсировали недостатки своих мужей, выстраивали личные контакты с лидерами других государств и их женами, были прямым проводником в народ, помогая понять его нужды и предсказать реакцию.

Элли Хойс-Кнапп и Теодор Хойс

Самая первая леди ФРГ

Стать первопроходцем и проложить стезю для всех остальных послевоенных первых леди довелось Элли Хойс-Кнапп (Elly Heuss-Knapp). Первый федеральный канцлер послевоенной Германии Конрад Аденауэр (Konrad Adenauer) был дважды вдовцом. Поэтому в этот период роль единственной первой леди играла супруга президента ФРГ Теодора Хойса (Theodor Heuss), хотя, по его мнению, она подходила на роль президента больше, чем он. Родившись в семье университетского профессора и дочери грузинских аристократов, она получила прекрасное образование и вращалась в интеллектуальных кругах. Еще до президентства Теодора Хойса сама зарабатывала на жизнь как учитель и редактор, писала тексты для рекламных кампаний, составила учебник по экономике для женщин, выступала с докладами, побуждая женщин идти на выборы, сама была политически активной и даже, как и ее муж, прошла в земельный парламент.

Став первой леди, Элли Хойс-Кнапп посвятила себя поддержке женщин, которые в тяжелые послевоенные годы практически в одиночку заботились о семье и испытывали материальные трудности. Вместе с единомышленницами она создала Объединение домов отдыха для матерей (Müttergenesungswerk), которое существует по сей день. С тех пор патронаж над этим объединением перенимают все жены президентов ФРГ. Но это не единственный пример того, как первые леди Германии способствовали развитию страны.

Проекты первых леди

Хильда Хайнеман (Hilda Heinemann), супруга третьего президента ФРГ Густава Хайнемана (Gustav Walter Heinemann), лоббировала права женщин и добивалась того, чтобы равенство полов было закреплено в Основном законе. Она подняла темы, которые до нее в обществе не озвучивались: создала фонд с целью изменить отношение к душевнобольным, выступала за оказание поддержки наркозависимым и женщинам, отбывающим наказание. То, что она посещала тюрьмы в одиночку, без супруга, было для ФРГ новшеством.

Врач по профессии Милдред Шеель (Mildred Scheel), супруга федерального президента Вальтера Шееля (Walter Scheel), использовала свою популярность, чтобы привлечь внимание к проблемам онкологии, и основала фонд по борьбе с раком Deutsche Krebshilfe. Супруга Рихарда фон Вайцзеккера (Richard von Weizsäcker) Марианне фон Вайцзеккер (Marianne von Weizsäcker) открыто говорила о проблемах ВИЧ-инфицированных и вывела эту тему из зоны табу. Локи Шмидт (Loki Schmidt) вместе с учеными совершала экологические экспедиции в дальние страны и разрисовывала посуду, средства от продажи которой шли в основанный ею в 1979 году фонд защиты природы.

Как Рут Брандт очаровала Брежнева

В воссоединении страны и потеплении отношений между Западом и Востоком первые леди тоже играли свою роль. Рут Брандт (Rut Brandt) называли "тактическим оружием" канцлера Вилли Брандта (Willy Brandt). Он познакомился с ней в Швеции, где они оба скрывались от преследований национал-социалистов. В Берлине, куда новоиспеченные супруги вернулись за год до блокады, ее быстро полюбили. Норвежка по происхождению, она привнесла в этот город интернациональный флер. Ее самоуверенность, смелость выражать свое мнение, чувство юмора и чувство стиля стали для многих источником вдохновения.

Когда Вилли Брандт стал канцлером, естественный шарм Рут Брандт помогал добиться расположения зарубежных политиков - даже геостратегических врагов. По воспоминаниям современников, Леонид Брежнев был ею совершенно очарован. Об этом свидетельствуют, например, следующие факты. Во время визита в Бонн в 1973 году генсек ЦК КПСС в конце официального ужина во дворце Шаумбург спросил разрешения у канцлера пару минут отдельно пообщаться с его супругой и не преминул рассказать ей несколько шуток. Несколько дней спустя, уже в гостях у четы Брандт, генсек, увидев Рут, сразу же направился к ней и, чего от него не ожидали, взял ее за руки и поцеловал одну из них. Историки не сомневаются, что первая леди внесла свою лепту в разряжение политической обстановки.

Гельмут и Ханнелоре Коль

Супруга другого канцлера Ханнелоре Коль (Hannelore Kohl) по-своему повлияла на ход истории. Родившаяся в Берлине и выросшая в Лейпциге, она постоянно напоминала Гельмуту Колю (Helmut Kohl) об "открытой ране" и о важности воссоединения страны. Ее сын в беседе с автором книги вспоминает о том, как семья, по инициативе Ханнелоре Коль, ездила в ГДР - на родину. Позже, при разработке соглашений о воссоединении, она не только набирала текст на печатной машинке, но и помогала подобрать правильные формулировки.

Как менялся имидж первых леди

Интересно, насколько по-разному первые леди относились к своей роли. Супруга отца экономического чуда, канцлера ФРГ Людвига Эрхарда (Ludwig Erhard) Луизе Эрхард (Luise Erhard), сама экономист по образованию, была его самым придирчивым критиком в экономических вопросах, но старалась держаться в стороне от политики и едва появлялась на публике. В историю она вошла больше как инициатор строительства канцлерского бунгало в Бонне. Это она поручила мюнхенскому архитектору Зепу Руфу (Sep Ruf) разработать проект здания, которое потом служило домом для нескольких глав правительства и для официальных приемов.

Обложка книги о первых леди ФРГ

Вероника Карстенс (Veronica Carstens), супруга федерального президента Карла Карстенса (Karl Carstens), сводила роль первой леди к минимуму и продолжала принимать пациентов в своей врачебной практике пять дней в неделю, а официальным встречам отводила субботу и воскресенье. Локи Шмидт превратила должность первой леди в профессию. Ее рабочий день длился 12 - 15 часов. Она сопровождала Гельмута Шмидта в проездках, получала немало писем от жителей страны и усердно отвечала на них, причем сама (тогда у первой леди не было ни офиса, ни секретаря). Бывший политический обозреватель и парламентский корреспондент Дорис Шрёдер-Кёпф (Doris Schröder-Köpf) была главной советчицей своего супруга и сама активно участвовала в политике, где она продолжает оставаться и после развода с Герхардом Шрёдером (Gerhard Schröder) - как депутат земельного парламента Нижней Саксонии.

Первые леди ГДР не уступали западным дамам в активности. Лотте Ульбрихт (Lotte Ulbricht), супруга председателя Госсовета ГДР Вальтера Ульбрихта (Walter Ulbricht), была его сотрудником, писала речи, всюду сопровождала в поездках и помогала своими прекрасными знаниями русского языка. В свою очередь Маргот Хонеккер (Margot Honecker) такая работа не устраивала - гораздо важнее для нее была ее собственная карьера: супруга генсекретаря СЕПГ Эриха Хонеккера (Erich Honecker) была министром образования ГДР и, по мнению историков, самой влиятельной женщиной в Восточной Германии.

Имидж первых леди менялся и внешне. Когда супруга федерального президента Кристина Рау (Christina Rau) появилась в берлинском дворце Бельвю, где работал муж, в джинсах, да еще и с тремя детьми, специалисты по протоколу были в шоке. А татуировка на руке у Беттины Вульф (Bettina Wulff) вызвала скандал в СМИ и стала предметом общественной дискуссии. Новая первая леди, супруга президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) Эльке Бюденбендер (Elke Büdenbender), такого повода пока не давала. А о спутнике жизни нынешнего канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и вовсе известно совсе немного: Йоахим Зауэр (Joachim Sauer) предпочитает обходиться без внимания общественности.

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