Как Бонн стал столицей ФРГ

Семьдесят лет назад, 13 августа 1948 года, в Германии было принято и объявлено решение о месте проведения послевоенного Парламентского совета (Parlamentarischer Rat), созванного для принятия Основного закона будущей Федеративной Республики Германия. Выбор пал на Бонн, который позже также станет столицей ФРГ. Вернее, если воспользоваться официальной формулировкой, - временной резиденцией правительства и парламента Западной Германии (Regierungssitz). Раздел страны западногерманские политики рассматривали в качестве временного положения - это стало частью политической доктрины. Даже конституцию ФРГ назовут поэтому не конституцией (Verfassung), а Основным законом (Grundgesetz).

Хроника конституционного процесса

Весной 1948 года в Великобритании состоялось Лондонское совещание, в котором участвовали западные державы-победительницы (Великобритания, США, Франция), а также три страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) - непосредственные соседи Западной Германии. Именно на нем было принято решение о создании отдельного немецкого государства в трех западных оккупационных зонах. Представители СССР в Лондон не приглашались.

1 июля 1948 года военные коменданты западных оккупационных зон вызвали во Франкфурт-на-Майне премьер-министров тогдашних земель, находившихся под их контролем: Баварии, Гессена, Шлезвиг-Гольштейна, Нижней Саксонии, Северного Рейна - Вестфалии, Рейнланд-Пфальца, Вюртемберг-Бадена, Вюртемберг-Гогенцоллерна и Бадена, а также двух обербургомистров ганзейских городов Гамбурга и Бремена, исторически обладавших в Германии особым государственным статусом.

Уроки истории

Приглашенные получили так называемые Франкфуртские документы, в которых содержались условия западных держав-победительниц для принятия новой конституции и другие требования. За десять дней до этой встречи единственным платежным средством в западных зонах оккупации была объявлена немецкая марка, что также стало важным шагом на пути создания ФРГ и заложило основы будущего западногерманского экономического чуда.

В середине июля премьер-министры и обербургомистры провели совещание в Кобленце, находившемся во французской зоне оккупации. Новая конституция страны должна была исключить возможность повторения ситуации, приведшей к созданию "третьего рейха", гарантировать неприкосновенность личности, свободу мнений и соблюдение других принципов демократического государства - разделения властей и так далее, то есть извлечь уроки из ошибок времен Веймарской республики, сделавших возможным захват власти Гитлером.

Фотогалерея: "Путь демократии" в Бонне

По историческим местам Бонна Первые шаги На этой фотографии запечатлен один из первых ключевых моментов в послевоенной политической истории Германии. В сентябре 1949 года Конрад Аденауэр был избран первым канцлером ФРГ и уже вскоре приступил к переговорам с верховными комиссарами западных держав-победительниц, чтобы добиться большего суверенитета для своего правительства.

По историческим местам Бонна "Путь демократии" Встречи Аденауэра и комиссаров проходили в гостинице на горе Петерсберг под Бонном, где находилась их штаб-квартира. На ближайшие 40 лет этому небольшому городу на Рейне предстояло стать временной столицей ФРГ - до официального воссоединения Германии 3 октября 1990 года. Правительство работало здесь еще дольше, до переезда в Берлин в 1999 году.

По историческим местам Бонна Правительственный квартал Заглянуть в недавнее прошлое Бонна можно, совершив прогулку по маршруту "Путь демократии" (Weg der Demokratie). Большая часть исторических мест расположена в бывшем правительственном квартале. Около каждого из них установлены информационные табло. На фотографии - памятник Конраду Аденауэру (ХДС) на аллее, названной именем еще одного канцлера ФРГ - Вилли Брандта (СДПГ).

По историческим местам Бонна Особый статус Прежде, чем отправиться на прогулку по маршруту, отметим, что Бонн сейчас является городом федерального значения. Это закреплено в особом законе. Здесь продолжает работать около 7000 правительственных чиновников, расположены главные офисы шести из четырнадцати министерств, некоторые ведомства, другие официальные учреждения и организации.

По историческим местам Бонна Музей истории Отправной точкой "Пути демократии" служит Музей истории ФРГ (Haus der Geschichte der Bundesrepublik), расположенный напротив бывшего Ведомства федерального канцлера. Он был открыт в 1994 году и сейчас является одним из самых посещаемых музеев Германии - около 850 тысяч человек ежегодно. Среди экспонатов - этот правительственный "Мерседес".

По историческим местам Бонна Дом федерации Первая остановка маршрута - Дом федерации (Bundeshaus). В этих зданиях на берегу Рейна находился парламент: бундесрат и бундестаг. Самая старая часть комплекса - бывшая Педагогическая академия, возведенная в 1930-х годах в стиле новой вещественности. В северном крыле академии в 1948-1949 годах был разработан Основной закон (Конституция) ФРГ.

По историческим местам Бонна Первый зал Бундестаг первого созыва начал работать в бывшей Педагогической академии, перестроенной всего за семь месяцев, в сентябре 1949 года. Через несколько лет рядом возвели новое восьмиэтажное офисное здание для депутатов. В своем первом пленарном зале бундестаг заседал до 1988 года. Затем его снесли и построили на этом месте новый зал, который использовался до переезда в Берлин.

По историческим местам Бонна ООН в Бонне Сейчас большинство бывших парламентских зданий в Бонне передано в распоряжение подразделений ООН, расположенных в бывшей столице ФРГ, - в частности, секретариата Рамочной конвенции об изменении климата. Всего в городе работает около тысячи сотрудников этой международной организации.

По историческим местам Бонна Из стекла и бетона Следующая остановка - около нового зала пленарных заседаний бундестага, строительство которого было завершено в 1992 году. Последний раз депутаты собирались здесь на Рейне в июле 1999 года накануне переезда в берлинский Рейхстаг и новый парламентский комплекс на берегах Шпрее.

По историческим местам Бонна Новый зал Пленарный зал сейчас не пустует. В нем регулярно проводятся разные встречи и мероприятия. Эта фотография сделана в бывшем бундестаге в июне 2016 года во время конференции Global Media Forum. Ее ежегодно проводит медиакомпания Deutsche Welle, редакционный комплекс которой расположен рядом. Напротив него построили международной конгресс-центр WCCB и большой пятизвездочный отель.

По историческим местам Бонна Старая водокачка С сентября 1986 года по октябрь 1992 года пленарные заседания бундестага, пока строили новый зал, временно проходили в бывшей водонапорной станции на берегу Рейна - Altes Wasserwerk. Это импозантное сооружение в неоготическом стиле было возведено в 1875 году. В 1958 году водокачку вывели из эксплуатации. Здание было куплено правительством и стало частью парламентского комплекса.

По историческим местам Бонна Из Бонна в Берлин 3 октября 1990 года, в день воссоединения страны, столицей единой Германии вновь стал Берлин, однако вопрос, где будет работать правительство, оставался еще открытым. Местом принятия исторического решения о переезде из Бонна стал пленарный зал в старой водокачке. Это произошло 20 июня 1991 года после острых десятичасовых дебатов. Перевес составил всего 18 голосов.

По историческим местам Бонна Парламентская высотка Следующая остановка "Пути демократии" - высотное здание "Langer Eugen", то есть "Длинный Ойген". Так его прозвали в честь председателя бундестага Ойгена Герстенмайера, особо ратовавшего за этот проект. Рядом расположены белые корпуса Deutsche Welle. В этих зданиях должны были разместиться офисы парламента, расширившегося после воссоединения страны, но из-за переезда в Берлин планы изменились.

По историческим местам Бонна "Тюльпановое поле" Офисный комплекс "Тюльпановое поле" (Tulpenfeld) возвели в 1960-х годах по заказу концерна Allianz специально, чтобы сдавать в аренду правительству. Дело в том, что ранее власти ФРГ приняли решение больше не строить новые здания в Бонне, так как город рассматривался в качестве временной столицы. Помещения здесь снимали бундестаг, различные ведомства и Федеральная пресс-конференция.

По историческим местам Бонна Боннские редакции Этот снимок был сделан в зале Федеральной пресс-конференции в 1979 году во время визита министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. По соседству с "Тюльпановым полем" на улице Дальманштрассе (Dahlmannstraße) располагались боннские редакции ведущих немецких СМИ и корреспондентские бюро зарубежной прессы и информационных агентств.

По историческим местам Бонна Канцлерское бунгало Об этой резиденции немецких канцлеров мы уже рассказывали подробно в отдельном репортаже, который можно посмотреть по ссылке в конце страницы. В 1964 году первым хозяином канцлерского бунгало, построенного в стиле классического модерна, стал отец немецкого экономического чуда Людвиг Эрхард. Дольше других здесь жил и работал Гельмут Коль, возглавлявший правительство ФРГ 16 лет.

По историческим местам Бонна Новое ведомство канцлера От канцлерского бунгало - рукой подать до Ведомства федерального канцлера. C 1976 по 1999 годы здесь располагались офисы Гельмута Шмидта, Гельмута Коля и Герхарда Шредера. На лужайке перед главным входом в 1979 году установили работу британского скульптора Генри Мура "Large Two Forms". Сейчас здесь расположен центральный офис министерства экономического сотрудничества и развития.

По историческим местам Бонна Дворец Шаумбург Ранее офисы немецких канцлеров находись во дворце Шаумбург. Он был возведен в 1860 году по заказу одного текстильного фабриканта, позже куплен принцем Адольфом цу Шаумбург-Липпе и перестроен в стиле позднего классицизма. С 1939 года здание находилось в распоряжении вермахта, а в 1945 году перешло командованию бельгийских частей в оккупированной Германии.

По историческим местам Бонна От Аденауэра до Шмидта В 1949 дворец Шаумбург стал местом работы первого федерального канцлера Конрада Аденауэра. Так выглядел его кабинет. Затем этот дворец вплоть до 1976 года использовали канцлеры Людвиг Эрхард, Курт Георг Кизингер, Вилли Брандт и Гельмут Шмидт. В 1990 году здесь были подписаны германо-германские соглашения о создании валютного, экономического и социального союзов.

По историческим местам Бонна Вилла Хаммершмидт Соседнюю виллу Хаммершмидт, построенную в середине XVIII века, занимали немецкие президенты - до 1994 года, когда Рихард фон Вайцзеккер решил переехать в берлинский дворец Бельвю. При этом боннская вилла сохранила за собой статус президентской резиденции в городе федерального значения на Рейне.

По историческим местам Бонна Музей Кёнига Первые страницы послевоенной истории ФРГ были написаны… в зоологическом музее Кёнига. В 1948 году в нем начал заседать Парламентский совет, в задачи которого входила разработка новой конституции. Также здесь в течение двух месяцев после избрания его канцлером, до переезда во дворец Шаумбург, работал Конрад Аденауэр. Эта фотография сделана во время посещения бывшего его кабинета Ангелой Меркель.

По историческим местам Бонна Старая ратуша За свои столичные десятилетия Бонн видел много политиков и государственных деятелей со всего мира. Одним из пунктов их обязательной программы было посещение городской ратуши для того, чтобы оставить запись в Золотой книге почетных гостей. Эта фотография была сделана на парадной лестнице во время визита в ФРГ Михаила Горбачева в 1989 году.

По историческим местам Бонна Петерсберг Многие главы государств, посещавшие Бонн, останавливались в отеле Петерсберг, где мы начали репортаж. Он служил гостевой правительственной резиденцей. Здесь жили Елизавета II, император Акихито, Борис Ельцин, Билл Клинтон. Этот снимок сделан в 1973 году во время визита Леонида Брежнева, севшего за руль только что подаренного ему "Мерседеса" 450 SLC. В этот же день он его помял на боннской дороге.

По историческим местам Бонна P.S. Наш репортаж подошел к концу, но "Путь демократии" не заканчивается. Маршрут далее проходит мимо министерств на берегу Рейна, офисов парламентских партий и парка Хофгартен. Он был местом митингов, собиравших более 300 тысяч человек. Например, в 1981 году здесь протестовали против размещения американских ядерных ракет на территории Западной Германии. Автор: Максим Нелюбин



Для выполнения этой задачи работу было решено разбить на два этапа - экспертный и законодательный. На первом этапе для подготовки предложений был организован Конституционный конвент (Verfassungskonvent). Он проходил в Старом дворце на острове Херренкимзе в Баварии. Открытие состоялось 10 августа 1948 года в бывшей столовой баварского короля Людвига II. Уединенное тихое место посреди живописного озера Кимзе было выбрано неслучайно - подальше от повседневных политических споров. В конвенте принимало участие 30 человек - юристов, экспертов в области государственного управления и политиков. Последние были в меньшинстве. За две недели участники конвента подготовили полный проект конституции, состоявший из 149 статей.

Пока эксперты заседали на баварском острове, западногерманские политики занимались поисками места для проведения конституционного собрания - Парламентского совета, в котором предстояло участвовать делегатам от земельных парламентов. Процесс принятия конституции должен был занять несколько месяцев, для чего требовалась подходящая инфраструктура, что значительно сокращало число городов-кандидатов в стране, лежавшей после войны в руинах.

Франкфурт, Целле, Дюссельдорф, Кельн, Бонн, Кобленц или Карлсруэ

Американцы сначала были не прочь выбрать для этих целей Франкфурт-на-Майне, но все же уступили британцам, которые очень хотели организовать Парламентский совет в своей оккупационной зоне. В число первоначальных кандидатов вошли нижнесаксонский город Целле, столица Северного Рейна - Вестфалии Дюссельдорф, а также Кельн и Бонн. Позже также назывались Кобленц и Карлсруэ.

На выбор Бонна во многом повлияли личные симпатии одного из немецких политиков. Этот город предложил тогдашний глава государственной канцелярии Северного Рейна - Вестфалии Герман Вандерслеб (Hermann Wandersleb), в будущем - почетный его гражданин. Незадолго до этого он проводил здесь семинар и очень тепло вспоминал радушный прием, оказанный жителями. К тому же в Бонне уцелело достаточно зданий для проведения заседаний и размещения участников, а рядом вообще находился курорт Бад-Годесберг, да и до французской зоны оккупации отсюда было - рукой подать.

Кельн не попал в финальный список, так как почти полностью был разрушен, а Дюссельдорф просто не проявил должного интереса в ответ на запрос. Чего нельзя было сказать о Бонне. Окончательное решение было принято в ходе телефонной конференции 13 августа 1948 года. Вопрос о столице тогда еще не обсуждался, но проведение здесь Парламентского совета существенно повысило его шансы.

Это решение также не могло не обрадовать будущего первого федерального канцлера Западной Германии Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer), которому предстояло председательствовать на Парламентском совете. Он мог ездить на заседания прямо из дома. Аденауэр уже более десяти лет жил в расположенной недалеко на противоположном берегу Рейна деревушке Рёндорф. Политик переехал сюда из соседнего Кельна после того, как в 1933 году был смещен с поста обербургомистра национал-социалистами, пришедшими к власти в Германии. Аденауэр был избран на эту должность в 1917 году, став тогда самым молодым главой администрации крупного немецкого города. Рёндорф был своего рода местом его политической ссылки во времена "третьего рейха". В доме семьи Аденауэров сейчас работает музей.

"Достоинство человека неприкосновенно"

Первое заседание Парламентского совета, в котором участвовало 65 делегатов от земельных парламентов и городских советов Гамбурга и Бремена, состоялось 1 сентября 1948 года, последнее - 8 мая 1949 года. Торжественная церемония подписания и обнародования Основного закона прошла в Бонне 23 мая. Членов Парламентского совета принято называть "родителями немецкой конституции", вернее - "отцами" (Verfassungsväter). Среди делегатов было всего лишь четыре женщины. В заседаниях совета также участвовали пятеро представителей Западного Берлина, но без права голоса.

Фотогалерея: Как жили канцлеры на Рейне

Канцлерское бунгало Бывшая резиденция немецких канцлеров в Бонне. Была возведена в парке на берегу Рейна недалеко от Ведомства федерального канцлера и правительственного района. Первым хозяином канцлерского бунгало (Kanzlerbungalow) в 1964 году стал Людвиг Эрхард - отец немецкого экономического чуда.

Канцлерское бунгало Скульптура перед входом в канцлерское бунгало.

Канцлерское бунгало Вход в канцлерское бунгало.

Канцлерское бунгало В гостях у Гельмута Коля - королева Великобритании Елизавета II, 1992 год.

Канцлерское бунгало Обеденный стол в жилой комнате канцлерского бунгало.

Канцлерское бунгало Президент России Борис Ельцин и немецкий канцлер Гельмут Коль перед входом в бунгало, 1998 год.

Канцлерское бунгало Здесь канцлеры беседовали со своими гостями в непринужденной домашней обстановке.

Канцлерское бунгало Коалиционные переговоры между СДПГ и СвДП в канцлерском бунгало, 1980 год. Среди участников - Ганс-Дитрих Геншер, Вилли Брандт и Гельмут Шмидт.

Канцлерское бунгало Серебряный сервиз из канцлерского бунгало.

Канцлерское бунгало Популярный певец и композитор Удо Юргенс в гостях у федерального канцлера Курта Георга Кизингера, 1969 год.

Канцлерское бунгало Канцлерская кухня.

Канцлерское бунгало Список внутренних телефонов служебной квартиры.

Канцлерское бунгало Спальня в служебной квартире канцлерской резиденции.

Канцлерское бунгало Канцлерский бассейн. Автор: Максим Нелюбин



Основной закон, как и проект Конституционного конвента, состоял в результате из 149 статей. Многие формулировки были взяты без изменений, некоторые были переписаны. Например, первая статья начинается фразой "Достоинство человека неприкосновенно. Уважать и защищать его - обязанность всей государственной власти" ("Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt"). В проекте она звучала так: "Государство существует для человека, а не человек для государства" ("Der Staat ist um des Menschen willen da, nicht der Mensch um des Staates willen").

В новом Основном законе ФГ также был закреплен парламентский контроль над деятельностью правительства, армии и спецслужб, но одновременно усилена роль канцлера и ограничены полномочия президента, наделенного, однако, важными функциями своего рода независимого политического арбитра.

Также существенно усложнялась процедура выражения недоверия действующему канцлеру. Был введен так называемый конструктивный вотум недоверия - вместо деструктивного вотума. Согласно этой процедуре, бундестаг может сместить главу правительства лишь в том случае, если одновременно изберет преемника. Именно это случилось в 1982 году, когда социал-демократа Гельмута Шмидта (Helmut Schmidt) сменил христианский демократ Гельмут Коль (Helmut Kohl).

Новая временная конституция ФРГ значительно усиливала роль федеральных земель и верхней палаты парламента - бундесрата. В компетенцию земель переходил контроль над полицией, финансовыми ведомствами, а также в сфере образования и культуры.

Нет ничего более постоянного, чем временное?

На право стать столицей ФРГ в 1949 году претендовал Франкфурт-на-Майне. В любом случае, он был фаворитом, однако это вызывало опасения представителей Западного Берлина. Они считали, что в таком случае Берлин никогда больше не вернет себе этот статус - учитывая ту важную роль, которую Франкфурт играл в немецкой истории. В здешней Старой ратуше на протяжении веков избирали и короновали германских императоров. В этом же городе в 1848-1849 годах заседало Франкфуртское национальное собрание - первый общегерманский парламент. В свою очередь, небольшой и уютный Бонн в таких амбициях замечен не был и уже показал себя с лучшей стороны. 3 ноября 1949 года он получил голоса 176 из 200 депутатов бундестага первого созыва.

Бонн прекрасно справлялся со своими задачами, а этот период вошел в историю Германии под названием Боннской республики. 3 октября 1990 года произошло официальное воссоединение страны. В этот момент столицей Германии вновь стал Берлин, однако парламент и правительство переезжать на берега Шпрее из своей временной резиденции не торопились.

Финальное голосование по этому вопросу после долгих и эмоциональных дискуссий состоялось 20 июня 1991 года. Идею остаться работать в Бонне поддержало 320 депутатов. За переезд в Берлин высказалось 338 участников голосования. Однако Бонн получил статус федерального города, в котором до сих пор находятся многие министерства и работают тысячи правительственных чиновников.

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