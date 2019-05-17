Как берлинская полиция борется с гомофобией

В берлинской полиции уже около 25 лет существует отдел, занимающийся расследованиями правонарушений и преступлений, совершенных на почве гомофобии. Несколько лет назад и в прокуратуре Берлина появилась должность уполномоченного по делам сексуальных меньшинств, к которому можно обращаться за консультациями по телефону или прийти на прием для доверительного разговора. Есть в Германии и другие организации, объединившиеся для борьбы с гомофобией. Какие именно, можно узнать на специально созданном сайте.

Почему столичные органы правопорядка специально занялись этой проблематикой? Этот вопрос я задал руководителю Берлинской организации сексуальных меньшинств (LSVD) Йоргу Штайнеру (Jörg Steiner).



"Парадоксально и отрадно, что организация, которая еще в прошлом от имени государства преследовала гомосексуалов, сегодня сама, так сказать, поменяла ориентацию и встала на их сторону, защищая их законные права", - с некоторой долей иронии подчеркнул в интервью DW Йорг Штайнер.



При этом он заметил, что в работу по борьбе с гомофобией, которую проводит берлинская полиция, вовлечены геи и лесбиянки из числа ее сотрудников. При этом полиции и прокуратуре иногда приходится заниматься и расследованиями фактов проявления гомофобии со стороны самих полицейских. "Иными словами, за помощью в полицию можно обращаться и в случаях, если сами ее сотрудники отнеслись к ним предвзято или оскорбили из-за сексуальной ориентации", - уточнил Штайнер.

Представители сексуальных меньшинств, работающие в полиции Берлина и Бранденбурга, еще в 1995 году объединились в общественную организацию VelsPol Berlin-Brandenburg (Союз геев и лесбиянок полиции Берлина и Бранденбурга). Цель этой организации - разъяснительная и интеграционная работа, прежде всего, внутри самих правоохранительных органов, а также поддержка жертв гомофобии.

У полицейских нетрадиционной сексуальной ориентации есть свой сайт. В Союз геев и лесбиянок полиции входит около ста человек. Каждый год они участвуют в гей-параде в немецкой столице.

Несколько лет назад в Берлине стартовал проект по борьбе с гомофобией Regenbogenschutzkreis. Инициатива возникла в районе Шёнеберг, в котором много гей-баров, ресторанов, клубов. Но и там гомосексуалы нередко подвергаются насилию со стороны гомофобов. Проект объединил 40 учреждений: школы, молодежные объединения, театры, фирмы, магазины, клубы, которые могут взять под защиту тех, кого преследуют. Это значит, что любой может найти защиту там, где на двери висит радужная эмблема участников этого проекта.

Смотрите также:

10 случаев каминг-аута в большом спорте Кира Валькенхорст, волейболистка Немецкая пляжная волейболистка Кира Валькенхорст (Kira Walkenhorst) выиграла золотую медаль на Олимпийских играх 2016 года в Бразилии вместе со своей напарницей Лаурой Людвиг (Laura Ludwig). "В декабре я стану мамой", - заявила Кира недавно в интервью газете Bild. Забеременела не Кира, а ее официально зарегистрированная жена Мария - с помощью искусственного оплодотворения от анонимного донора.

10 случаев каминг-аута в большом спорте Сью Берд, баскетболистка Одна из самых титулованных баскетболисток в мире Сью Берд в 2017 году открыто заявила о своих отношениях с футболисткой сборной США Меган Рапино: "Я - лесбиянка, Меган - моя девушка. Это не секрет для людей, которые меня знают. Сью Берд выступала за московское "Динамо". С Россией ее связывает не только спорт. Семья ее отца приехала в Америку из России.

10 случаев каминг-аута в большом спорте Энтони Боуэнс, рестлер и модель Энтони Боуэнс (слева), рестлер и модель совершил каминг-аут как бисексуал на канале YouTube своего парня Майкла Павано. В своем аккаунте на Facebook в графе "семейное положение" Энтони открыто указал имя своего бойфренда и дал ссылку на его страницу.

10 случаев каминг-аута в большом спорте Марк Фостер, пловец Шестикратный чемпион мира по плаванию британец Марк Фостер совершил каминг-аут в ноябре 2017 года уже после того, как закончил свою спортивную карьеру. В интервью The Gurdian он признался, что не был честен перед собой и своими фанатами. "Мне 47 лет, я не участвую в соревнованиях, но я не первый спортсмен-гей, рассказавший о себе правду", - подчеркнул Марк Фостер.

10 случаев каминг-аута в большом спорте Роберт Миллар, велогонщик Легендарный британский велогонщик Роберт Миллар сменил пол и стал женщиной по имени Филиппа Йорк. Спортсмен признался, что процесс по смене пола начался еще в 2000 году, но он скрывал это, чтобы не вызвать гнев со стороны фанатов.

10 случаев каминг-аута в большом спорте Колин Джексон, легкоатлет Британский легкоатлет Колин Джексон многие годы скрывал свою сексуальную ориентацию. Лишь 26 августа 2017 года он в интервью для шведского документального фильма "Rainbow Heroes" совершил каминг-аут. По признанию самого спортсмена, ему не хотелось, чтобы СМИ сделали из этого очередную сенсацию.

10 случаев каминг-аута в большом спорте Тереза Го, пловчиха 30-летняя Тереза Го из Сингапура, завоевавшая бронзовую медаль по плаванию на Паралимпийских играх в 2016 году, совершила каминг-аут в преддверии ежегодного ЛГБТ-фестиваля Pink Dot в июле 2017 года. Друзья и любимая девушка поддержали спортсменку в решении публично объявить о своей гомосексуальности.

10 случаев каминг-аута в большом спорте Брайан Андерсон, скейтбордист Брайан Андерсон, обладатель Мирового кубка скейтбординга в Дортмунде, рассказал о том, что он гей, своей семье и коллегам, но на публичный камин-аут решился только в 40 лет. "Для меня скейтбординг всегда был на первом месте, а моя гомосексуальность - на втором", - заявил Андерсон в интервью Vice Sports.

10 случаев каминг-аута в большом спорте Данни Уотс, автогонщик Британец Данни Уотс по собственному признанию притворялся гетеросексуалом в течение 17 лет. Уотс поведал, что не решался на каминг-аут до завершения карьеры из-за страха потерять спонсоров. Автогонщик состоял в браке с женщиной, и у него есть сын. "Постоянно скрываться - это сплошные мучения и боль", - сказал он журналистам.

10 случаев каминг-аута в большом спорте Шон Барбер, прыгун с шестом Канадский прыгун с шестом Шон Барбер написал на своей странице в Facebook следующее: "Я гей и горжусь этим! Спасибо моим родителям за огромную поддержку... Моим друзьям: я тоже люблю вас". Автор: Виктор Вайц



Смотреть видео 03:08 Поделиться Гей-беженцы в Берлине: "Чувство страха исчезло" Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2wPrh "Я больше не боюсь" - история гей-беженцев из России (20.04.2018)

______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp