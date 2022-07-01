Как белорусам легализоваться в Украине во время войны

"Мы готовимся к отъезду из Украины, распродали ненужные вещи, нашли семью украинцев, которые будут совершенно бесплатно жить в нашем доме", - говорит Инна Зайцева, прославившаяся как "бчб-невеста", потому что выходила на акции протеста 2020 года в Беларуси в бело-красно-белом (бела-чырвона-белым) свадебном платье. В Украине Инна с мужем и двумя сыновьями прожила полтора года, под Киевом семья купила и обустраивала дом. Но сейчас Зайцева оказалась в статусе нелегала.

Почему бчб-невеста уезжает из Украины?

По словам Инны Зайцевой, когда она собиралась продлить временный вид на жительство (ВНЖ), украинские госорганы из-за войны прекратили прием документов у белорусов. В июне такая процедура была возобновлена, но ВНЖ Инны уже истекал. Чтобы его обнулить - запустить заново отсчет срока пребывания в Украине и подать документы на новый ВНЖ, - ей необходимо было выехать из страны и снова въехать. Но на украинско-молдавской границе Инну предупредили, что обратно в Украину ее не впустят, потому что она белоруска.

Инна Зайцева в бело-красно-белом свадебном платье на акции протеста в Минске (фото из архива)

"В пункте пропуска мне сказали: "У нас приказ - россиян и белорусов мы не впускаем без веских оснований. У вас таковых нет, ваши дети и муж не украинцы. То, что у вас дом или какая-то жизнь, это нас не интересует", - говорит Инна. - Я понимаю, что идет война, но если вы опасаетесь, что я шпион, то для этого существует проверка. Все документы у меня были на руках, я ничего не просрочила, срок моего ВНЖ истекал только через два дня после моей поездки на границу".

Белоруска вынуждена была вернуться домой и, поскольку не покинула страну в течение 7 дней после окончания срока ВНЖ, сейчас находится в Украине нелегально. Инна также заплатила штраф 5100 гривен (около 135 евро) за то, что нарушила правила пребывания. "Белорусов делают невольными нелегалами и просто выдавливают из страны. Если ты белорус и едешь в полк Калиновского умирать за Украину, тебя пропустят на границе, а вот жить в Украину - нет", - не скрывает возмущения Зайцева.

Белорусскую правозащитницу задержали в Киеве

Резонанс в СМИ и соцсетях вызвала и история белорусской правозащитницы Анисии Козлюк. Она приехала в Украину в августе 2021 года из-за политических преследований дома, а после начала войны стала волонтером. "В январе я пошла подавать документы на получение ВНЖ, но уже не успевала сделать это до окончания срока легального пребывания в Украине (для белорусов - 180 дней. - Ред.) и попросила его продлить. 23 февраля я забрала из миграционной службы паспорт, в котором стоял штамп, что срок продлен. Это значит, я могла снова подать документы на ВНЖ", - делится Анисия.

Анисия Козлюк

Но началась война, белоруска выехала во Львов, а там миграционная служба не работала. В Киеве у граждан РБ также в течение нескольких месяцев документы не принимали. Козлюк говорит, что в соцсетях ведомства сообщалось, что последствий для белорусов быть не должно, поскольку они не продлили или не смогли получить ВНЖ не по собственной вине.

Тем не менее, по словам правозащитницы, когда 1 июня прием документов у белорусов возобновился, в пабликах появилась информация о том, что в Киеве многих штрафуют и обязывают покинуть территорию Украины. Анисия собиралась подать документы во Львове, где миграционная служба более лояльна, но не успела - 24 июня ее задержали в Киеве. Козлюк угрожала депортация, но, в итоге, ее отпустили. Дали штраф в 1700 гривен (около 45 евро) и с третьей попытки 29 июня приняли документы на продление срока легального пребывания в Украине. Через две недели Анисия будет знать, продлили ли ей разрешение на пребывание и сможет ли она подать документы на ВНЖ.

Собеседница DW отмечает, что белорусские правозащитники начали собирать сведения о белорусах, которым отказали в легализации в Украине, несмотря на наличие у них оснований для пребывания в стране.

Люди не могут легализоваться не по собственной вине

Государственная миграционная служба Украины в ответ на запрос портала "Зеркало" заявила, что продолжает принимать документы белорусов на получение и продление ВНЖ и рассматривать заявления тех, кто подал их еще до начала войны. Реагируя на то, что какое-то время после начала войны миграционная служба не работала и не принимала документы (из-за чего многие не смогли их своевременно подать), в ведомстве предложили белорусам приезжать в Управление борьбы с нелегальной миграцией в Киеве, где их случаи "рассмотрят индивидуально".

"24 февраля началась война, все гражданские процедуры как для украинцев, так и для иностранцев были приостановлены. 15 марта открылась миграционная служба, но до начала мая Украина определялась, каким образом будет предоставлять вид на жительство белорусам. Это помешало легализоваться тем, кто подавал документы именно в тот период.

Проблема многих белорусов в том, что у них на руках нет письменных отказов, которые бы подтверждали, что человек обращался, но документы не приняли. Человек не смог легализоваться не по собственной вине, это ситуация, с которой надо разбираться", - указывает адвокат Ксения Проконова, партнер адвокатского объединения Conflict Lawyers, занимающегося проблемами легализации белорусов в Украине.

Документы у белорусов уже опять принимают

Между тем, по словам Проконовой, белорусы сейчас могут подавать документы на получение ВНЖ, причем в любом регионе Украины, а не только по месту регистрации: "Очень много людей откладывали до последнего, не хотели заниматься вопросами гражданства и постоянного вида на жительство".

Валерий Ковалевский

Что касается ситуации с выездом за границу для обнуления срока пребывания в Украине, то, уточняет адвокат, даже если в миграционной службе сказали, что проблем с возвращением не будет, это не значит, что это распоряжение обязательно для исполнения пограничниками - у них могут быть собственные основания для того, чтобы впускать или не впускать кого-то в Украину.

Со своей стороны, руководитель Офиса Светланы Тихановской в Киеве Валерий Ковалевский заявил, что офис будет стремиться разработать совместный с Госмиграционной службой Украины алгоритм решения проблемы легализации белорусов в Украине. Как сообщили DW в Белорусском кризисном центре во Львове, в ближайшее время должна состояться встреча руководителя центра Алексея Фарнцкевича с представителями МВД Украины, на которой также планируется обсудить данную проблему.

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