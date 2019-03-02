 Как баварцы спасали осиротевших бельчат (фото) | Кадр дня | DW | 12.03.2019

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Кадр за кадром

Как баварцы спасали осиротевших бельчат (фото)

Если бы не внимательные и заботливые местные жители, бельчата погибли бы от голода.

Ландсхут

Ландсхут • Мама этих крошек попала под машину. Поняв, что где-то поблизости бельчата остались одни и скоро погибнут от голода, местные жители в баварском городе Ландсхуте отправились на поиски, которые увенчались успехом. Вызванные на место пожарные извлекли бельчат из дупла. Сейчас малыши находятся в специальном приюте для животных. Когда подрастут и окрепнут, будут выпущены на свободу. О том, как в Германии спасают белок, можно прочитать здесь.

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  • Верблюжонок Чингисхан

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  • Ахен

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    Хомяков - на свободу!

    20.06.2018 • Популяция хомяков в Германии в одной только Рейнской области раньше достигала сотен тысяч, но из-за интенсивного сельского хозяйства они почти полностью исчезли. Сейчас здесь осуществляют программу их размножения в неволе и выпускают на свободу в подходящих для этого местах, например, в районе Ахена, где они уже хорошо осваиваются в своей новой старой среде обитания.

  • Берлин

    В мире животных - 2018

    Первый год на новом месте

    24.06.2018 • В июне две большие панды из Китая отметили первый год своей жизни в Берлине. На этой фотографии нас приветствует Менг Менг. В дикой природе в Китае их сейчас насчитывается около двух тысяч. Панды, доставленные в Берлин год назад, так сказать, сохраняют свое китайское гражданство. Лицензионный сбор составляет около одного миллиона долларов ежегодно.

  • Рюдесхайм

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  • Стриж-альбинос

    В мире животных - 2018

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  • Берлин

    В мире животных - 2018

    Самый быстрый мопс Берлина

    17.08.2018 • 4,5-летняя Эмма - самый быстрый мопс Берлина. 50-метровую дистанцию пробегает менее чем за шесть секунд. В 2018 году она уже в третий раз подряд победила в таких спринтерских забегах в немецкой столице, за что получила от организаторов почетный титул "Усэйн Болт среди мопсов".

  • Франкфурт-на-Одере

    В мире животных - 2018

    Ночь летучих мышей в Германии

    24.08.2018 • В Германии проживает более двух десятков видов летучих мышей. В конце августа немцы смогли ближе познакомиться с этими своими соседями, посетив мероприятия очередной Ночи летучих мышей, впервые организованной более двадцати лет назад. Эта фотография был сделана в одном из подвалов Франкфурта-на-Одере в Бранденбурге.

  • Франкфурт-на-Майне

    В мире животных - 2018

    Трубкозуб Мемфис

    28.08.2018 • Эта фотография была сделана во Франкфурте-на-Майне во время первого выхода в свет трубкозуба Мемфиса, родившегося в здешнем зоопарке в июле. Трубкозубы - млекопитающие средних размеров, напоминающие свинью с длинной мордой, заячьими ушами и хвостом, похожим на хвост кенгуру. В дикой природе сейчас обитают в Африке к югу от Сахары.

  • Кельн

    В мире животных - 2018

    Луг с видом на собор

    04.11.2018 • Чтобы полюбоваться на овечек, жителям Кельна не надо далеко ездить. Это стадо часто можно увидеть здесь на одном из рейнских заливных лугов. На противоположном берегу возвышаются готические башни Кельнского собора - самой посещаемой архитектурной достопримечательности Германии.

  • Альт-Тухебанд

    В мире животных - 2018

    Ушастые совы на Одере

    08.11.2018 • Ушастые совы (нем. Waldohreule) широко распространены в Европе. В Германии они очень любят зимовать в районе внутренней дельты Одера - в бранденбургском Одербрухе. В этих местах водится много мышей, на которых совы охотятся - так что им готов и стол и дом. Протяженность этого болотистого ландшафта вдоль реки составляет 60 километров, ширина - до 20 километров.

  • Монастырь Мариенталь

    В мире животных - 2018

    Любимец монашек

    19.11.2018 • Монастырь Мариенталь (Kloster St. Marienthal ) был основан в саксонском регионе Верхний Лаузиц в 1234 году. Сейчас в нем живет четырнадцать сестер-цистерцианок, а также обитают этот монастырский кот Оли и утка, оставшаяся за кадром. Летом на здешних крышах выводят птенцов аисты. Кстати, в этом монастыре можно даже остаться переночевать за отдельную плату.

  • Фридрихског

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    Детский дом для тюленей

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  • Берлин

    В мире животных - 2018

    Белый мишка

    07.12.2018 • Этот медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде в начале декабря и растет под бдительным присмотром медведицы Тони, видеокамеры и немецкой общественности.

  • Вульфтен

    В мире животных - 2018

    Северные олени из Гарца

    10.12.2018 • "Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним"... Эти олени в тундру и тайгу не собираются. Они прекрасно чувствуют себя в немецком регионе Гарц. Их послужному списку могут позавидовать даже настоящие актеры. Они активно снимаются в кино, выступают на телевидении. В оставшееся время в декабре - развозят подарки детворе, выезжая на помощь Санта-Клаусам в разные уголки Германии.

    Автор: Максим Нелюбин


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