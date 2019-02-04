Как баварский городок переходит на биопиво (видео)

Оно стоит в два раза дороже обычного пива, но при этом находит своего покупателя. И это в Баварии...
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