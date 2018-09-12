 Какой сорт картошки считается лучшим? (фото) | Кадр дня | DW | 24.05.2019

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Кадр за кадром

Какой сорт картошки считается лучшим? (фото)

Победителем 2019 года в Германии стал сорт "Кварта", выведенный в Баварии.

Cорт Кварта (Quarta)

Бад-Фаллингбостель • "Картофель года" (Kartoffel des Jahres) - так называется совместная акция немецких экологических, потребительских и сельскохозяйственных объединений, проводимая уже более десяти лет. Инициаторы акции хотят обратить внимание потребителей на огромное разнообразие картофеля, выращиваемого в Германии. В финале конкурса участвует шесть сортов, выведенных непосредственно в крестьянских хозяйствах не менее тридцати лет назад, возделывать которые можно без лицензий на использование семенного материала.

В 2019 году победителем стал сорт "Кварта" ("Quarta"). Об этом сообщил представитель жюри в нижнесаксонском Бад-Фаллингбостеле. "Кварта", оказывается, идеально подходит для изготовления картофельных клецек или кнедлей (нем. Knödel), а также может хорошо храниться долгое время. Сорт был выведен в 1979 году в Нижней Баварии, где сейчас пользуется особой популярностью.

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Кулинарные приключения картофеля в Германии

  • Драники

    Кулинарные приключения картофеля

    Драники

    Знаменитые драники (Reibekuchen) или картофельные оладьи (Kartoffelpuffer) по-саксонски подают с ломтиком черного хлеба и фруктовым пюре: яблочным, грушевым или сливовым. На западе Германии в картофельную массу предпочитают добавлять предварительно обжаренный тертый лук и хорошую пригоршню молотого черного перца.

  • Небо и земля

    Кулинарные приключения картофеля

    "Небо и земля"

    "Земляные яблоки" (Erdäpfel) или "земляные ягоды" (Grundbeeren), как картошку в Германии нередко именуют и поныне, а также яблоки, кровяная колбаса и жареные кольца репчатого лука - это ингредиенты традиционного в Кельне блюда "Небо и земля" ("Himmel un Ääd").

  • Кнедли, клецки...

    Кулинарные приключения картофеля

    Кнедли, клецки...

    В Баварии знаменитые кнедли (Knödeln) делаются из размоченного хлеба. А вот в Тюрингии их готовят традиционно из картофеля, причем наполовину из сырого и наполовину из отваренного. Затем картофельные "шарики" (иногда с мясной начинкой) отваривают в большом количестве воды (она не должна кипеть!) и подают самостоятельно или в качестве гарнира, например, к рождественскому гусю.

  • Картофельный салат

    Кулинарные приключения картофеля

    Картофельный салат

    В каждом регионе его готовят по-своему. Швабы - с мелко порубленным луком, уксусом и растительным маслом. Баварцы лук обжаривают вместе со шпигом, а салат заправляют соусом из мясного бульона, горчицы, растительного масла, уксуса, соли, сахара и перца. В гамбургский салат добавляют сельдь слабого посола и заправляют майонезом. В Бранденбурге никак не обойтись без соленых огурчиков и укропа.

  • Гайсбургский марш

    Кулинарные приключения картофеля

    Гайсбургский марш

    Швабский айнтопф (густой суп) "Gaisburger Marsch" готовят на говяжьем бульоне. В него добавляют картофель и местную разновидность лапши – шпецле. Перед подачей наваристый супчик украшается подрумяненными в масле кольцами лука. Согласно легенде, своим названием и популярностью айнтопф обязан офицерам из Штутгарта, которые на обед в харчевню соседнего Гайсбурга шагали строем.

  • Фаршированный желудок и картофельное пюре

    Кулинарные приключения картофеля

    Фаршированный желудок

    В западногерманском Хунсрюке делают даже картофельную колбасу! Один из вариантов – свиной желудок (Saumagen), начиненный картофельно-мясной начинкой. Традиционно любимое блюдо бывшего канцлера Гельмута Коля (Helmut Kohl) подают с картофельным пюре и тушеной капустой.

  • Озорные галушки

    Кулинарные приключения картофеля

    "Озорные" галушки

    Так называемые "Bubespitzle" - своего рода "озорные" картофельные галушки. Тесто для этого блюда готовится из картофельного пюре, муки, яйца, соли и муската. Оно режется на "колбаски" с палец толщиной, которые отваривают, а затем обжаривают в сковороде до румяной корочки. Сладкий вариант называется "Nackte Mariechen". Его подают с яблочным пюре.

  • Штрудель с картофелем

    Кулинарные приключения картофеля

    Штрудель

    Картофельный штрудель (Kartoffelstrudel) готовится из специального, вытяжного (листового) теста с начинкой из отварного картофеля, мелко порубленного лука, чеснока, муската, перца и соли. Подготовленный рулет отваривают, затем нарезают дольками, их перед подачей обжаривают. Другой вариант: с сырым картофелем. Штрудель обжаривают целиком, переворачивая его время от времени, или запекают в печи.

  • Картофельные ломтики

    Кулинарные приключения картофеля

    Картофельные ломтики

    Это излюбленное лакомство детей и взрослых в Германии. Задолго до начала победного шествия знаменитого картофеля фри, тонко нарезанные картофельные пластинки уже выпекались в печи с добавлением жира или растительного масла, пряностей, зелени и кунжута или, как в голодные времена, просто "без ничего".

  • Картофельный пирог

    Кулинарные приключения картофеля

    Картофельный пирог

    В восточной землях Германии этот традиционный пирог выпекают из дрожжевого теста, в которое добавляют картофельное пюре, изюм, миндаль и цедру лимона. Существует множество региональных рецептов пирога – с колбасой, со шпеком, шпинатом, сыром или ягодами. Нередко традиционное блюдо "бедных людей" подают во время народных гуляний и празднеств, как, например, в День мельницы в Цигенрюке.

  • Хоппель-поппель на весь мир на ярмарке в Бранденбурге.

    Кулинарные приключения картофеля

    Хоппель-поппель

    "Hoppelpoppel"- так называют берлинцы крестьянский завтрак быстрого приготовления. Готовят его из остатков еды ("popelig"), которые вот-вот испортятся ("hops"). Отваренный картофель режут ломтиками, обжаривают вместе с мелко порубленным шпеком, заливают взбитым яйцом, сдобренным перцем, солью и мускатом, и посыпают свежей зеленью. Завтрак "на весь мир" устроили участники ярмарки в Бранденбурге.

  • Шнапс Зеллендорфский картофель

    Кулинарные приключения картофеля

    Шнапс

    Немецкая любовь к "земляным яблокам" поистине безгранична: из них готовят буквально все – от каши до водки. Традиция изготовления водки немецкого шнапса из клубней картофеля существует на спиртоводочном предприятии в Зеллендорфе (Sellendorf) со дня его основания в 1780 году. На снимке: шнапс "Зеллендорфский картофель". Его крепость – 32 градуса.

    Автор: Инга Ваннер


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