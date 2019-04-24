 Какой немецкий - такая и работа | Учеба и работа в Германии | DW | 23.10.2019

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Учеба и карьера

Какой немецкий - такая и работа

В Германии у мигрантов с хорошими знаниями немецкого - иногда больше шансов найти хорошую работу, чем у коренных немцев. Результаты нового исследования.

Знания немецкого важны для работы

Уровень знаний немецкого языка напрямую отражается на шансах трудоустроиться в Германии и заниматься делом, соответствующим полученной квалификации. Институт немецкой экономики (IW) сравнил результаты нескольких исследований, предметом анализа которых были уровень зарплат на немецком рынке труда, уровень безработицы, уровень квалификации и языковые знания жителей Германии, причем как коренных немцев, так и иностранцев или граждан страны с миграционным прошлым.

Deutsch для карьеры

Первый вывод, который был сделан: если знания языка и профессиональная квалификация на одинаковом уровне, то и зарплаты мигрантов сопоставимы с зарплатами, которые получают коренные немцы. Также положительный исход поиска работы во многом зависит от того, насколько уверенно специалист владеет немецким языком, указывает автор исследования, сотрудник IW Видо Гайз-Тёне (Wido Geis-Thöne).

Вообще же уровень безработицы среди мигрантов выше, чем среди специалистов без миграционных корней. Из 2,3 миллиона безработных в Германии почти каждый второй - мигрант. Согласно результатам исследования IW, это объясняется и языковыми проблемами.

Курсы немецкого: такую возможность дают некоторые работодатели

На курсах немецкого

Хорошие знания немецкого повышают шансы на рынке труда. Причем владение немецким важно для выполнения работы любого уровня сложности. Конечно, для более высоких задач и объем языковых знаний должен быть больше.

Проблемы есть не только у мигрантов

В целом мигранты чаще испытывают языковые проблемы, чем жители Германии без миграционного прошлого. Но у тех мигрантов, кто получил высшее образование в ФРГ и хорошо владеет немецким, ситуация с трудоустройством лучше, чем у коренных немцев с профобразованием или без профессиональной подготовки.

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Видо Гайз-Тёне указывает на то, что не только в случае мигрантов знания немецкого определяют успех на рынке труда в Германии. В ходе исследований, которые проводились раньше, высококвалифицированные мигранты лучше справлялись с тестами по немецкому языку, чем уроженцы Германии с низким уровнем образования и профподготовки. И зарплата у мигрантов с хорошим немецким, участвоваших в исследовании, была выше.

Немецкий или английский: различия по сферам

Насколько хорошо иностранный специалист должен владеть немецким языком, зависит от сферы занятости, размера компании, открытости работодателя. В медицинской сфере в Германии это регулирует закон. Врачам требуются знания обиходного и медицинского немецкого как минимум на уровне B2. Для допуска к врачебной практике придется сдать обязательный языковой экзамен, во время которого проверяется, умеет ли специалист вести беседу с пациентом для сбора анамнеза, заполнять документацию и общаться с коллегами на профессиональном медицинском языке. Специалистам по уходу за больными и престарелыми требуется владеть немецким языком на уровне B2.

Как быть, если немецкий слабый, зато английским специалист владеет уверенно? Выше ли от этого шансы на немецком рынке труда? В инженерной отрасли - нет, уверены в Объединении немецких инженеров (vdi) . "Только с английским будет трудно, - отмечает пресс-секретарь Ханна Бюддиккер (Hanna Büddicker). - Конечно, способность бегло говорить по-немецки важна не для всех должностей, но знания хотя бы на уровне B1 необходимы. Это важно для социализации на предприятии и для общей удовлетворенности своей работой".

Компании из банковской, фармацевтической и IT-отрасли отличаются большей открытостью. Предприятия строительной и машиностроительной отраслей относятся к более консервативным. Например, в BMW Group два рабочих языка - английский и немецкий, и хотя бы одним из них нужно владеть свободно. "Хорошего анлийского достаточно в IT-отделе. Но в целом для работы необходимы знания немецкого как минимум на базовом уровне", - отметила за запрос DW референт по вопросам персонала Мартина Хатцель (Martina Hatzel).

В технической сфере без немецкого не обойтись

В технической сфере без немецкого не обойтись

В ремесленной сфере в Германии без немецкого не обойтись. "Особенно это касается работы, связанной с риском для жизни или требующей общения с клиентами. Да и экзамены на получение диплома о профобразовании, а после и звания мастера проводятся на немецком", - подчеркивают в Центральном объединении немецких ремесленников (ZDH).

Возможности работы только с английским языком очень ограничены, уверен и кельнский эксперт по рынку труда Видо Гайз-Тёне: "Проблем не будет в университете, в научно-исследовательских институтах, а также в небольших инновационных компаниях с высококвалифицированным персоналом, которые предоставляют услуги на международном рынке, как правило, в сфере IT или биотехнологий. Однако на крупных немецких  предприятиях есть немало видов работ, которые выполняют менее квалифицированные специалисты, не всегда свободно владеющие английским, и здесь без немецкого - никуда". Важно, чтобы сотрудники понимали служебные указания, а низкоквалифицированный персонал далеко не всегда владеет английским. 

Как ни крути, а изучение немецкого - это правильная инвестиция, если вы хотите жить в Германии и намерены добиться здесь профессиональных успехов.

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    Будьте реалистом

    Подавайте заявку на ту вакансию, которая вам реально подходит. Изучите описание должности и реалистично оцените свои знания и умения. У немецких менеджеров по персоналу на ознакомление с заявкой уходит от одной до пяти минут. Не говоря о роботах, просматривающих заявки. Чем четче ваш профиль, тем больше шансов пройти первичный отбор.

  • Как улучшить поиск работы в Германии

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    Полный пакет

    Онлайн-резюме - предпочтительный формат у работодателей в Германии. И хотя многим фирмам достаточно основной информации о знаниях и опыте работы кандидата, некоторые просят прислать документальные доказательства: копию диплома, отзывы с прежних мест работы, языковые сертификаты. Мотивационное письмо и автобиография - обязательные составляющие заявки. Ее лучше отправлять в формате pdf.

  • Как улучшить поиск работы в Германии

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    Придерживайтесь нормы

    Оформляя заявку в немецкую компанию, лучше соблюдать традиционные формальности. В верхней части резюме важно указать свою дату рождения, семейное положение, адрес. Фотография на резюме - это еще одна немецкая традиция - хотя теперь она и не обязательна, многие рекрутеры обращают на фото внимание. В целом важна аккуратность, четкая структура и отсутствие грамматических ошибок.

  • Как улучшить поиск работы в Германии

    Как улучшить поиск работы в Германии

    Место работы

    Улучшить свои шансы можно, выбрав правильный регион, то есть тот, где больше вакансий. По данным Федерального агенства по труду, на востоке страны безработица выше, чем на западе, и число вакансий на западе в четыре раза больше, чем на востоке. На западе специалистов чаще всего ищут в Баден-Вюртемберге, Баварии и Северном Рейне - Вестфалии, на востоке - в Саксонии, Берлине и Бранденбурге.

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    Как улучшить поиск работы в Германии

    Заявка по адресу

    Шаблонная заявка, разосланная в несколько фирм, - табу. В начале письма обращение должно быть адресным: к тому, кто указан в объявлении о вакансии, или к менеджеру по персоналу (можно прогуглить). Важно изучить, чем занимается компания, какие у нее корпоративные ценности, и учесть это в мотивационном письме. Крупный концерн, семейное предприятие, стартап или НКО - к каждому свой подход.

  • Как улучшить поиск работы в Германии

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    Знания - хорошо, опыт - лучше

    На старте шансы трудоустроиться выше у тех, кто накопил опыт во время учебы, пройдя стажировку или подрабатывая по специальности. Пришлось работать в летнем лагере или на дискотеке? Делайте в заявке упор на "мягкие навыки". Лучше указывать компетенции, востребованные конкретным работодателем. Волонтерство, работа в НКO - и это может пригодиться.

  • Как улучшить поиск работы в Германии

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    Цифровые навыки

    Не нужно быть экспертом в сфере IT, чтобы улучшить свои шансы на немецком рынке труда. Без привязки к конкретной сфере аналитики соцсети LinkedIn выяснили, на какие навыки в ближайщие годы повысится спрос: информационный менеджмент, анализ данных, управление проектами, понимание соцсетей. Также важно иметь представление о защите данных, уметь работать с мобильными устройствами и интернетом.

  • Как улучшить поиск работы в Германии

    Как улучшить поиск работы в Германии

    Думайте, что постите

    Рекрутеры просматривают профили кандидатов в соцсетях. Тщательнее выбирайте контент. Ваш профиль в Facebook пестрит фотографиями с вечеринок? Проверьте настройки конфиденциальности. Заведите отдельный аккаунт для поиска работы. В университете Бамберга выяснили: немецкие фирмы пользуются автоматическими системами по рекомендации на основе данных в соцсетях.

  • Как улучшить поиск работы в Германии

    Как улучшить поиск работы в Германии

    Где искать работу

    Вакансии для начинающих публикуют на порталах Absolventa.de, Jobeinstieg.de, Berufsstart.de, Staufenbiel.de, Praktikum.info. Другие крупные сайты по поиску работы - StepStone.de, Monster.de, Jobware.de. Для целевого поиска просматривайте и сайты компаний. Установите личный контакт с работодателем: достаточно позвонить и спросить, какие документы он хотел бы видеть в заявке.

    Автор: Татьяна Вайнман


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