Какой немецкий - такая и работа

Уровень знаний немецкого языка напрямую отражается на шансах трудоустроиться в Германии и заниматься делом, соответствующим полученной квалификации. Институт немецкой экономики (IW) сравнил результаты нескольких исследований, предметом анализа которых были уровень зарплат на немецком рынке труда, уровень безработицы, уровень квалификации и языковые знания жителей Германии, причем как коренных немцев, так и иностранцев или граждан страны с миграционным прошлым.

Deutsch для карьеры

Первый вывод, который был сделан: если знания языка и профессиональная квалификация на одинаковом уровне, то и зарплаты мигрантов сопоставимы с зарплатами, которые получают коренные немцы. Также положительный исход поиска работы во многом зависит от того, насколько уверенно специалист владеет немецким языком, указывает автор исследования, сотрудник IW Видо Гайз-Тёне (Wido Geis-Thöne).

Вообще же уровень безработицы среди мигрантов выше, чем среди специалистов без миграционных корней. Из 2,3 миллиона безработных в Германии почти каждый второй - мигрант. Согласно результатам исследования IW, это объясняется и языковыми проблемами.

На курсах немецкого

Хорошие знания немецкого повышают шансы на рынке труда. Причем владение немецким важно для выполнения работы любого уровня сложности. Конечно, для более высоких задач и объем языковых знаний должен быть больше.

Проблемы есть не только у мигрантов

В целом мигранты чаще испытывают языковые проблемы, чем жители Германии без миграционного прошлого. Но у тех мигрантов, кто получил высшее образование в ФРГ и хорошо владеет немецким, ситуация с трудоустройством лучше, чем у коренных немцев с профобразованием или без профессиональной подготовки.

Видо Гайз-Тёне указывает на то, что не только в случае мигрантов знания немецкого определяют успех на рынке труда в Германии. В ходе исследований, которые проводились раньше, высококвалифицированные мигранты лучше справлялись с тестами по немецкому языку, чем уроженцы Германии с низким уровнем образования и профподготовки. И зарплата у мигрантов с хорошим немецким, участвоваших в исследовании, была выше.

Немецкий или английский: различия по сферам

Насколько хорошо иностранный специалист должен владеть немецким языком, зависит от сферы занятости, размера компании, открытости работодателя. В медицинской сфере в Германии это регулирует закон. Врачам требуются знания обиходного и медицинского немецкого как минимум на уровне B2. Для допуска к врачебной практике придется сдать обязательный языковой экзамен, во время которого проверяется, умеет ли специалист вести беседу с пациентом для сбора анамнеза, заполнять документацию и общаться с коллегами на профессиональном медицинском языке. Специалистам по уходу за больными и престарелыми требуется владеть немецким языком на уровне B2.

Как быть, если немецкий слабый, зато английским специалист владеет уверенно? Выше ли от этого шансы на немецком рынке труда? В инженерной отрасли - нет, уверены в Объединении немецких инженеров (vdi) . "Только с английским будет трудно, - отмечает пресс-секретарь Ханна Бюддиккер (Hanna Büddicker). - Конечно, способность бегло говорить по-немецки важна не для всех должностей, но знания хотя бы на уровне B1 необходимы. Это важно для социализации на предприятии и для общей удовлетворенности своей работой".

Компании из банковской, фармацевтической и IT-отрасли отличаются большей открытостью. Предприятия строительной и машиностроительной отраслей относятся к более консервативным. Например, в BMW Group два рабочих языка - английский и немецкий, и хотя бы одним из них нужно владеть свободно. "Хорошего анлийского достаточно в IT-отделе. Но в целом для работы необходимы знания немецкого как минимум на базовом уровне", - отметила за запрос DW референт по вопросам персонала Мартина Хатцель (Martina Hatzel).

В технической сфере без немецкого не обойтись

В ремесленной сфере в Германии без немецкого не обойтись. "Особенно это касается работы, связанной с риском для жизни или требующей общения с клиентами. Да и экзамены на получение диплома о профобразовании, а после и звания мастера проводятся на немецком", - подчеркивают в Центральном объединении немецких ремесленников (ZDH).

Возможности работы только с английским языком очень ограничены, уверен и кельнский эксперт по рынку труда Видо Гайз-Тёне: "Проблем не будет в университете, в научно-исследовательских институтах, а также в небольших инновационных компаниях с высококвалифицированным персоналом, которые предоставляют услуги на международном рынке, как правило, в сфере IT или биотехнологий. Однако на крупных немецких предприятиях есть немало видов работ, которые выполняют менее квалифицированные специалисты, не всегда свободно владеющие английским, и здесь без немецкого - никуда". Важно, чтобы сотрудники понимали служебные указания, а низкоквалифицированный персонал далеко не всегда владеет английским.

Как ни крути, а изучение немецкого - это правильная инвестиция, если вы хотите жить в Германии и намерены добиться здесь профессиональных успехов.

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