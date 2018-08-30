Какой вред мозгу наносит смартфон?

Как влияют мобильные телефоны на нас, пока еще в достаточной мере не изучено. Тех, кто регулярно пользуется смартфоном, пугают тем, что это не только приводит к ухудшению зрения и повреждению нервов и мышц, но и повышает риск развития рака головного мозга и других видов опухолей. Но есть ли на самом деле у постоянных пользователей смартфонов поводы для беспокойства за свое здоровье?

Мобильный телефон и радиация

Мобильные телефоны излучают радиочастотную энергию, или радиоволны, которые поглощаются в тканях тела. Но, по словам Мартина Рёсли (Martin Röösli), руководителя отдела по вопросам экологического воздействия и здравоохранения в Швейцарском институте тропических исследований и общественного здоровья, этот тип излучения не является опасным. "У смартфонов очень низкое радиоизлучение, такое же, как у теле- и радиосигналов. Оно не является ионизирующим, не радиоактивно и несравнимо с рентгеновскими лучами", - подчеркивает Рёсли в интервью DW. - Прямое повреждение структуры ДНК из-за этого типа излучения невозможно".

В прошлом некоторые исследования связывали частое использование мобильного телефона или беспроводного телефона с возникновением опухолей головного мозга определенных видов. Швейцарский ученый не видит никаких признаков, указывающих на существование такой связи. Рёсли отмечает, что многие исследования в этой области ретроспективные и основаны на воспоминаниях пациентов с онкологией относительно того, как часто они пользовались смартфонами в прошлом, а такие воспоминания нередко искажены. "За последние два десятилетия мы не наблюдали рост заболеваний раком головного мозга, который, конечно же, произошел бы, если бы основной причиной было пользование мобильными телефонами", - констатирует ученый.

Это подтверждает и Франк де Вохт из Бристольского университета, эксперт по вопросам эпидемиологии и общественного здравоохранения. По его словам, маловероятно, что опасность мобильных телефонов могла остаться незамеченной: "Если бы использование мобильных телефонов значительно увеличивало бы риск серьезных заболеваний, например, онкологии, при помощи тех научных методов, которые мы имеем, это быстро было бы выявлено".

Смартфон действует на память

Все это не значит, что радиоволны от мобильных телефонов никак не влияют на наш мозг. Так, новое исследование, одним из автором которого является Мартин Рёсли, показало, что смартфоны отрицательно сказываются на продуктивности памяти подростков. В течение года ученые из Швейцарии и Бельгии анализировали телефонные привычки и тестировали память 700 человек в возрасте от 12 до 17 лет. Участники заполняли анкеты о том, как пользуются мобильным телефоном, и отвечали на вопросы о своем психическом и физическом здоровье. Также у исследователей были данные операторов сотовой связи, поэтому они точно знали, сколько времени продлился каждый звонок испытуемого. Результаты исследования были опубликованы в журнале Environmental Health Perspectives.

Излучение от смартфона: игры менее вредны, чем разговоры по телефону

Выяснилось, что электромагнитное излучение от смартфонов отрицательно влияет на способность подростков запоминать информацию, особенно абстрактные образы. При этом прямое воздействие происходит почти исключительно во время разговоров по телефону. "80 процентов излучения поглощается тогда, когда мобильное устройство находится близко у головы", - поясняет Рёсли. Интересно, что функция память сильнее подвержена негативному воздействию радиоволн, когда телефон держат у правого уха. Ученые объясняют это тем, что участки головного мозга, отвечающие за образную память, расположены в основном в правом полушарии.

Написание сообщений, просмотр фотографий и видео, игры, пользование мобильным интернетом на способность к запоминанию, как установили ученые, не влияет - в этом случае излучение незначительно. Исследователи подчеркивают, что пока рано делать окончательные выводы - прежде нужно провести дополнительные исследования, чтобы исключить воздействие на когнитивные способности подростков других факторов, например, полового созревания.

Смартфон и вред для психики

Несмотря на некоторые отрицательные эффекты, которые наблюдались у подростков в результате пользования мобильными телефонами, ученые считают их едва ощутимыми. Тем, кто все же хотел бы их избежать, они рекомендует подносить смартфон к левому уху или использовать громкую связь или наушники, особенно при плохом соединении.

Гораздо большее беспокойство, чем биологическое воздействие, у исследователей вызывают изменения в поведении у активных пользователей смартфоном. Уже доказано, что зависимость от мобильных телефонов отрицательно сказывается на социальном взаимодействии, психическом здоровье и благополучии", - отмечает сотрудник Бристольского университета Франк де Вохт. К примеру, исследование, проведенное в 2015 году, показало, что подростки, которые много пользуются смартфонами, плохо спят и чувствуют себя слишком уставшими. Эти данные, считают ученые, более значительны с точки зрения здравоохранения.

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