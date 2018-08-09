Какое мороженое любят немцы (фото)

От классики до экспериментов - мороженое каких сортов в Германии покупают чаще всего? И что нового предлагают немцам в этом сезоне?
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В среднем каждый житель Германии съедает каждый год 113 шариков мороженого. Такие данные приводит фонд по независимой экспертизе товаров и услуг Stiftung Warentest.
Ученые считают, что по сорту мороженого можно определить характер человека. Согласно актуальному исследованию, немцы больше всего любят страчателлу, шоколадное и ореховое. Какой у вас?
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