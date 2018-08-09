 Какое мороженое любят немцы (фото) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 10.08.2018

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Культура и стиль жизни

Какое мороженое любят немцы (фото)

От классики до экспериментов - мороженое каких сортов в Германии покупают чаще всего? И что нового предлагают немцам в этом сезоне?

  • Шоколадное мороженое с перцем

    Самое любимое мороженое в Германии

    Шоколадное

    В среднем житель Германии съедает 8 литров мороженого в год. Но летний сезон 2018 года выдался на редкость жарким, и ожидается, что на сей раз немцы превзойдут самих себя. Самый популярный сорт этого лакомства в стране - шоколадный: его, по данным института Statista, любят 50% немцев. Новые варианты - мороженое со вкусом шоколада (нередко с высоким содержанием какао) с чили, эспрессо или нугой.

  • Ванильное мороженое в форме роллов

    Самое любимое мороженое в Германии

    Ванильное

    Традиционно немцы остаются верны и ванильному мороженому - 48% жителей Германии считают его своим любимым сортом. Его с удовольствием комбинируют с другими сортами или подают в новом виде - например, в форме роллов. Мода на мороженое, свернутое в трубочку, в Германию пришла из Таиланда.

  • Веганский вариант мороженого - ореховое, клубничное, ванильное

    Самое любимое мороженое в Германии

    Ореховое или клубничное?

    Клубничное и ореховое мороженое (из фундука) тоже относятся к фаворитам немцев. Тот, кто не может сделать выбор, заказывает и то и другое, и вместе с ванильным. Один из популярных сегодня альтернативных вариантов - веганский с фисташками, без молока и яиц.

  • Фруктовое мороженое с голубикой

    Самое любимое мороженое в Германии

    Фруктовое мороженое

    В этом сезоне особенно большим спросом пользуется фруктово-ягодное молочное мороженое. Все более популярные вкусовые оттенки: дыня, персик, голубика. Ягодно-пряный вариант - мороженое с голубикой и мятой.

  • Фруктовый лед

    Самое любимое мороженое в Германии

    Фруктовый лед

    Тот, кто следит за калориями, предпочитает "мороженое из воды" - Wassereis. Фрукты, ягоды, сок - из этих компонентов в Германии изготавливают множество вариантов мороженого. А главное - его можно легко приготовить самостоятельно, причем на любой вкус.

  • Сорбе из манго

    Самое любимое мороженое в Германии

    Со вкусом манго

    Еще один легкий вариант - нежный сорбе (также сорбет) из манго с добавлением земляничной мяты. Эксперты отмечают в Германии рост популярности безмолочных сортов мороженого.

  • Мороженое страчателла

    Самое любимое мороженое в Германии

    Страчателла

    Ванильное мороженое с кусочками шоколада (молочного или горького) - тоже любимец сладкоежек в Германии. Подчеркнуть шоколадность вкуса поможет шоколадная стружка, которой дополнительно посыпают быстро тающее лакомство.

  • Мороженое Князь Пюклер

    Самое любимое мороженое в Германии

    Князь Пюклер

    Всегда удачный десерт с историческим прошлым - "Князь Пюклер" (Fürst-Pückler-Eis). Под таким названием в Германии известно "неаполитанское мороженое", состоящее из трех горячо любимых немцами сортов - шоколадного, ванильного и клубничного. Особенность трехцветного мороженого, названного так в XIX веке в честь князя Германа фон Пюклер-Мускау, - все сорта замораживают совместно.

  • Мороженое-спагетти

    Самое любимое мороженое в Германии

    Мороженое-спагетти

    Любимая классика - мороженое-спагетти, которое подают под клубничным соусом. Изобретателем этой оригинальной формы десерта считается мороженщик из Мангейма Дарио Фонтанелла, в 1969 году удививший любителей мороженого своей имитацией итальянского блюда из макарон.

  • Шоколад и вишня со сливками - фаворит 2018 года из Шварцвальда

    Самое любимое мороженое в Германии

    Сорт 2018 года

    Объединение итальянских производителей мороженого в Германии (Uniteis) объявило сорт "German Black Forest" мороженым 2018 года. Шоколадное мороженое с вишней посвящено знаменитому вишневому торту из Шварцвальда - Schwarzwälder Kirschtorte.

  • Мороженое со вкусом любистока

    Самое любимое мороженое в Германии

    Мороженое Maggi

    А этот сорт - для любителей экспериментов. Любисток - пряное растение и обязательный ингредиент популярной в Германии приправы Maggi. Владелец кафе Favretti в Саарбрюкене Уве Хоффман в 2017-м придумал из него необычное, несколько соленое на вкус мороженое. Спрос на него не снижается и в этом году.

  • Мороженое со вкусом колбасы, пива и шашлыка

    Самое любимое мороженое в Германии

    Мороженое из шашлыка

    Новые творения Уве Хоффмана в этом летнем сезоне - на любителя: мороженое со вкусом популярной в регионе лионской (из французского Лиона) колбасы Lyoner, с привкусом пива Pils или мяса, приготовленного на гриле.

    Автор: Инга Ваннер


  • Шоколадное мороженое с перцем

    Самое любимое мороженое в Германии

    Шоколадное

    В среднем житель Германии съедает 8 литров мороженого в год. Но летний сезон 2018 года выдался на редкость жарким, и ожидается, что на сей раз немцы превзойдут самих себя. Самый популярный сорт этого лакомства в стране - шоколадный: его, по данным института Statista, любят 50% немцев. Новые варианты - мороженое со вкусом шоколада (нередко с высоким содержанием какао) с чили, эспрессо или нугой.

  • Ванильное мороженое в форме роллов

    Самое любимое мороженое в Германии

    Ванильное

    Традиционно немцы остаются верны и ванильному мороженому - 48% жителей Германии считают его своим любимым сортом. Его с удовольствием комбинируют с другими сортами или подают в новом виде - например, в форме роллов. Мода на мороженое, свернутое в трубочку, в Германию пришла из Таиланда.

  • Веганский вариант мороженого - ореховое, клубничное, ванильное

    Самое любимое мороженое в Германии

    Ореховое или клубничное?

    Клубничное и ореховое мороженое (из фундука) тоже относятся к фаворитам немцев. Тот, кто не может сделать выбор, заказывает и то и другое, и вместе с ванильным. Один из популярных сегодня альтернативных вариантов - веганский с фисташками, без молока и яиц.

  • Фруктовое мороженое с голубикой

    Самое любимое мороженое в Германии

    Фруктовое мороженое

    В этом сезоне особенно большим спросом пользуется фруктово-ягодное молочное мороженое. Все более популярные вкусовые оттенки: дыня, персик, голубика. Ягодно-пряный вариант - мороженое с голубикой и мятой.

  • Фруктовый лед

    Самое любимое мороженое в Германии

    Фруктовый лед

    Тот, кто следит за калориями, предпочитает "мороженое из воды" - Wassereis. Фрукты, ягоды, сок - из этих компонентов в Германии изготавливают множество вариантов мороженого. А главное - его можно легко приготовить самостоятельно, причем на любой вкус.

  • Сорбе из манго

    Самое любимое мороженое в Германии

    Со вкусом манго

    Еще один легкий вариант - нежный сорбе (также сорбет) из манго с добавлением земляничной мяты. Эксперты отмечают в Германии рост популярности безмолочных сортов мороженого.

  • Мороженое страчателла

    Самое любимое мороженое в Германии

    Страчателла

    Ванильное мороженое с кусочками шоколада (молочного или горького) - тоже любимец сладкоежек в Германии. Подчеркнуть шоколадность вкуса поможет шоколадная стружка, которой дополнительно посыпают быстро тающее лакомство.

  • Мороженое Князь Пюклер

    Самое любимое мороженое в Германии

    Князь Пюклер

    Всегда удачный десерт с историческим прошлым - "Князь Пюклер" (Fürst-Pückler-Eis). Под таким названием в Германии известно "неаполитанское мороженое", состоящее из трех горячо любимых немцами сортов - шоколадного, ванильного и клубничного. Особенность трехцветного мороженого, названного так в XIX веке в честь князя Германа фон Пюклер-Мускау, - все сорта замораживают совместно.

  • Мороженое-спагетти

    Самое любимое мороженое в Германии

    Мороженое-спагетти

    Любимая классика - мороженое-спагетти, которое подают под клубничным соусом. Изобретателем этой оригинальной формы десерта считается мороженщик из Мангейма Дарио Фонтанелла, в 1969 году удививший любителей мороженого своей имитацией итальянского блюда из макарон.

  • Шоколад и вишня со сливками - фаворит 2018 года из Шварцвальда

    Самое любимое мороженое в Германии

    Сорт 2018 года

    Объединение итальянских производителей мороженого в Германии (Uniteis) объявило сорт "German Black Forest" мороженым 2018 года. Шоколадное мороженое с вишней посвящено знаменитому вишневому торту из Шварцвальда - Schwarzwälder Kirschtorte.

  • Мороженое со вкусом любистока

    Самое любимое мороженое в Германии

    Мороженое Maggi

    А этот сорт - для любителей экспериментов. Любисток - пряное растение и обязательный ингредиент популярной в Германии приправы Maggi. Владелец кафе Favretti в Саарбрюкене Уве Хоффман в 2017-м придумал из него необычное, несколько соленое на вкус мороженое. Спрос на него не снижается и в этом году.

  • Мороженое со вкусом колбасы, пива и шашлыка

    Самое любимое мороженое в Германии

    Мороженое из шашлыка

    Новые творения Уве Хоффмана в этом летнем сезоне - на любителя: мороженое со вкусом популярной в регионе лионской (из французского Лиона) колбасы Lyoner, с привкусом пива Pils или мяса, приготовленного на гриле.

    Автор: Инга Ваннер


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