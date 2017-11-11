Какое значение имеют Голанские высоты для Израиля, США и Сирии

Голанские высоты являлись сирийской территорией до 1967 года, когда в ходе Шестидневной войны они были захвачены Израилем и позже аннексированы. Аннексия, произошедшая в 1981 году, не была признана международным сообществом - соответствующая резолюция Совета Безопасности ООН отказала Израилю в суверенитете над Голанами.

В ходе арабо-израильской войны 1973 году Сирия попыталась вернуть себе Голанские высоты, но потерпела поражение. Между израильскими и сирийскими войсками была создана нейтральная демилитаризированная полоса, контролируемая силами ООН. С тех пор Дамаск называет возврат части или всех Голанских высот условием любого мирного договора с Израилем. Попытки прямых сирийско-израильских переговоров - как и переговоров с участием посредников - окончились безрезультатно.

Голанские высоты населяют около 40 тысяч человек. Примерно половина из них - еврейские поселенцы, остальные - друзы и небольшое число алавитов. Друзы относятся к арабским народам и исповедуют одно из ответвлений ислама. Многие из них считают себя сирийцами. Алавиты - религиозная группа в рамках ислама, к которой принадлежит и нынешний президент Сирии Башар Асад.

Стратегическое значение Голан

Голанские высоты представляют собой горное плато общей площадью около 1200 квадратных километров. Обладание ими позволяет доминировать над значительными территориями Ливана, Сирии и Израиля.

С Голан военные могут контролировать значительные территории

От сирийской столицы - Дамаска - Голаны расположены всего в 60 км, что позволяет израильским военным контролировать передвижение военных на части сирийской территории. С другой стороны, в случае возвращения сирийцами Голанских высот такой же контроль они смогут осуществлять и за территорией Израиля.

Военно-стратегическое значение Голанских высот вновь подчеркнула гражданская война в Сирии, в ходе которой Иран и его шиитские союзники из ливанского движения "Хезболлах", поддержавшие сирийского диктатора Асада, могли действовать непосредственно рядом с границами Израиля. Это было еще одним аргументом израильской стороны, указывавшей на исходящую от Ирана и "Хезболлах" угрозу и на важную роль Голан как буфера безопасности.

Ключевое значение для Израиля Голанские высоты имеют и как источник снабжения пресной водой. Вода с высот стекает в Иордан и Тивериадское озеро, являющиеся главными источниками водоснабжения страны. На Голанах хорошо развито сельское хозяйство и виноделие. Здесь же располагается единственный в стране горнолыжный курорт.

Причины и последствия признания суверенитета Израиля над Голанами

В случае признания израильского суверенитета на Голанскими высотами возникнет прецедент признания легитимности захвата части территории одного государства другим во время войны. России это, например, позволит обвинять в "двойных стандартах" Запад, который уже в течение 5 лет не признает аннексию Крыма в 2014 году.

На сегодняшний день резолюции 242 и 497 Совета Безопасности ООН, которые были поддержаны и США, являются основной нынешнего правового режима и четко устанавливают, что аннексия Израилем сирийских территорий является нарушением международного права.

Гражданская война в Сирии значительно ослабила сирийское государство, подкрепив претензии Израиля на Голанские высоты. Кроме того, правоцентристское правительство Израиля чувствует сейчас поддержку администрации Дональда Трампа, которая уже признала Иерусалим столицей Израиля и перенесла туда из Тель-Авива посольство США.

Наконец, призыв президента Трампа признать суверенитет Израиля над Голанами пришелся крайне вовремя для израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Накануне назначенных на 9 апреля в Израиле парламентских выборов призыв из Белого дома может отвлечь внимание от звучащих в адрес Нетаньяху обвинений в коррупции.

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