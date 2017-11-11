 Какое значение имеют Голанские высоты для Израиля, США и Сирии | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 22.03.2019

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Мир

Какое значение имеют Голанские высоты для Израиля, США и Сирии

Чем объясняется призыв президента США Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами и какие последствия он может иметь? DW собрала основные факты.

Танки на Голанских высотах

Танки на Голанских высотах

Голанские высоты являлись сирийской территорией до 1967 года, когда в ходе Шестидневной войны они были захвачены Израилем и позже аннексированы. Аннексия, произошедшая в 1981 году, не была признана международным сообществом - соответствующая резолюция Совета Безопасности ООН отказала Израилю в суверенитете над Голанами.

В ходе арабо-израильской войны 1973 году Сирия попыталась вернуть себе Голанские высоты, но потерпела поражение. Между израильскими и сирийскими войсками была создана нейтральная демилитаризированная полоса, контролируемая силами ООН. С тех пор Дамаск называет возврат части или всех Голанских высот условием любого мирного договора с Израилем. Попытки прямых сирийско-израильских переговоров - как и переговоров с участием посредников - окончились безрезультатно.

Голанские высоты населяют около 40 тысяч человек. Примерно половина из них - еврейские поселенцы, остальные - друзы и небольшое число алавитов. Друзы относятся к арабским народам и исповедуют одно из ответвлений ислама. Многие из них считают себя сирийцами. Алавиты - религиозная группа в рамках ислама, к которой принадлежит и нынешний президент Сирии Башар Асад.

Стратегическое значение Голан

Голанские высоты представляют собой горное плато общей площадью около 1200 квадратных километров. Обладание ими позволяет доминировать над значительными территориями Ливана, Сирии и Израиля.

Вид с Голанских высот

С Голан военные могут контролировать значительные территории

От сирийской столицы - Дамаска - Голаны расположены всего в 60 км, что позволяет израильским военным контролировать передвижение военных на части сирийской территории. С другой стороны, в случае возвращения сирийцами Голанских высот такой же контроль они смогут осуществлять и за территорией Израиля.

Военно-стратегическое значение Голанских высот вновь подчеркнула гражданская война в Сирии, в ходе которой Иран и его шиитские союзники из ливанского движения "Хезболлах", поддержавшие сирийского диктатора Асада, могли действовать непосредственно рядом с границами Израиля. Это было еще одним аргументом израильской стороны, указывавшей на исходящую от Ирана и "Хезболлах" угрозу и на важную роль Голан как буфера безопасности.

Контекст

Лига арабских государств предупредила, что признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами подорвет позиции США на Ближнем Востоке. Россия опасается, что этот шаг спровоцирует новый виток кризиса в регионе. (22.03.2019)

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14 мая официально открылось посольство США в Иерусалиме. К чему может привести решение США перенести посольство в город, являющийся яблоком раздора между Израилем и Палестинской автономией? (14.05.2018)

Сирийская война давно перестала быть лишь противостоянием президента Башара Асада и вооруженных группировок. И за тем, и за другими стоят интересы региональных и мировых лидеров. (12.04.2018)

Ключевое значение для Израиля Голанские высоты имеют и как источник снабжения пресной водой. Вода с высот стекает в Иордан и Тивериадское озеро, являющиеся главными источниками водоснабжения страны. На Голанах хорошо развито сельское хозяйство и виноделие. Здесь же располагается единственный в стране горнолыжный курорт.

Причины и последствия признания суверенитета Израиля над Голанами

В случае признания израильского суверенитета на Голанскими высотами возникнет прецедент признания легитимности захвата части территории одного государства другим во время войны. России это, например, позволит обвинять в "двойных стандартах" Запад, который уже в течение 5 лет не признает аннексию Крыма в 2014 году.

На сегодняшний день резолюции 242 и 497 Совета Безопасности ООН, которые были поддержаны и США, являются основной нынешнего правового режима и четко устанавливают, что аннексия Израилем сирийских территорий является нарушением международного права.

Гражданская война в Сирии значительно ослабила сирийское государство, подкрепив претензии Израиля на Голанские высоты. Кроме того, правоцентристское правительство Израиля чувствует сейчас поддержку администрации Дональда Трампа, которая уже признала Иерусалим столицей Израиля и перенесла туда из Тель-Авива посольство США.

Наконец, призыв президента Трампа признать суверенитет Израиля над Голанами пришелся крайне вовремя для израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Накануне назначенных на 9 апреля в Израиле парламентских выборов призыв из Белого дома может отвлечь внимание от звучащих в адрес Нетаньяху обвинений в коррупции.

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    Автор: Дагмар Брайтенбах, Илья Коваль


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