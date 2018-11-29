Какими нежными бывают мужчины (фотогалерея)

Послушные художники Гитлера

Детство на войне

Фотография Джона Флориа и картина Пауля-Матиаса Падуа висят в выставочном зале рядом. На картине дети не сводят с отца глаз, в то время как он, одетый в военную форму, рассказывает, очевидно, про войну. Реальность была другой, как показывает снимок американского фотографа, на котором видно, в каком отчаянии находится взятый в плен солдат - еще совсем ребенок.

Автор: Сабине Ольце, Ольга Солонарь