 Какими нежными бывают мужчины (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 29.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

Какими нежными бывают мужчины (фотогалерея)

Идеал мужчины менялся со временем. Берлинский музей показывает скульптуры утонченных в телесном и духовном плане мужчин начала 20-го века.

  • Август Краус, Игрок в бочче, 1904

    Нежные мужчины в скульптуре

    Скульптура в революционную эпоху

    Музей имени Георга Кольбе (Georg Kolbe) в Берлине показывает выставку "Нежные мужчины в скульптуре модернизма" (Zarte Männer in der Skulptur der Moderne). В экспозиции представлены около 80 произведений. Выставка приурочена к столетию Ноябрьской революции в Германии 1918 года. На фото: "Игрок в бочче", Август Краус,1904 год.

  • Зал экспозиции

    Нежные мужчины в скульптуре

    Утонченность тела и духа

    В начале 20-го столетия многие скульпторы обратились в своих произведениях к мотиву здорового, но в то же время нежного, ранимого молодого человека. Этих художников, большинство из которых были мужчины, интересовала тема утонченности тела и духа.

  • Георг Кольбе, Гнев, 1923

    Нежные мужчины в скульптуре

    Культ молодости

    Идеал нежного мужчины, модный в начале 20-го века, восходит к культу молодости, процветавшему как среди пацифистов, так и в воинственно настроенных кругах. На фото: "Гнев", Георг Кольбе, 1923 год.

  • На фото: Эскиз скульптуры юноши I, 1919

    Нежные мужчины в скульптуре

    В скульптуре и литературе

    Необычно нежные, кроткие мужские фигуры интересовали не только скульпторов, но и писателей того времени, например, Томаса Манна, Райнера Марию Рильке, Стефана Георге. На фото: "Эскиз скульптуры юноши I", Георг Кольбе, 1919 год.

  • На фото: Жорж Минне, Стоящий на коленях, 1906

    Нежные мужчины в скульптуре

    В противовес идеалу героя

    Идеал хрупкого мужского тела культивировался сознательно в начале 20-го века в противопоставление концепции сильного в физическом и духовном плане, героического мужчины. На фото: "Стоящий на коленях", Жорж Минне,1906 год.

  • На фото: Герман Блументаль, Сидящий юноша, смотрящий вверх

    Нежные мужчины в скульптуре

    Традиция со времен античности

    Идеал нежного мужского тела вошел в моду еще в 18-м веке в эпоху классицизма, который возвращал к идеалам античности и эпохи Возрождения. На фото: "Сидящий юноша, смотрящий вверх " (или "Смотрящий на звезды"), Герман Блументаль, 1936 год.

  • На фото: Вильгельм Лембрук, Голова мыслителя, 1918

    Нежные мужчины в скульптуре

    Устремления юности

    Скульптура эпохи модернизма искала пути выразить в телесности стремления и желания современников. На фото: "Голова мыслителя", Вильгельм Лембрук, 1918 год.

  • Зал выставки

    Нежные мужчины в скульптуре

    Тень сомнения

    "Нежные мужчины", запечатленные в скульптурах художников начала 20-го века, воплощают в себе момент пробуждения, свойственного молодости, и, в то же время, отражают значительную долю скептического отношения к современности.

  • Вильгельм Гледен, Двое мужчин, смотрящих на море, 1899 год.

    Нежные мужчины в скульптуре

    Нацистам не по вкусу

    Новые представления о телесности, которые гармонично вписались в плюралистическую картину мира художников в Веймарской республике, были отвергнуты национал-социалистами и утратили свое значение в с укреплением гитлеровского режима. На фото: "Двое мужчин, смотрящих на море", Вильгельм Гледен, 1899 год.

    Автор: Ольга Солонарь


  • Август Краус, Игрок в бочче, 1904

    Нежные мужчины в скульптуре

    Скульптура в революционную эпоху

    Музей имени Георга Кольбе (Georg Kolbe) в Берлине показывает выставку "Нежные мужчины в скульптуре модернизма" (Zarte Männer in der Skulptur der Moderne). В экспозиции представлены около 80 произведений. Выставка приурочена к столетию Ноябрьской революции в Германии 1918 года. На фото: "Игрок в бочче", Август Краус,1904 год.

  • Зал экспозиции

    Нежные мужчины в скульптуре

    Утонченность тела и духа

    В начале 20-го столетия многие скульпторы обратились в своих произведениях к мотиву здорового, но в то же время нежного, ранимого молодого человека. Этих художников, большинство из которых были мужчины, интересовала тема утонченности тела и духа.

  • Георг Кольбе, Гнев, 1923

    Нежные мужчины в скульптуре

    Культ молодости

    Идеал нежного мужчины, модный в начале 20-го века, восходит к культу молодости, процветавшему как среди пацифистов, так и в воинственно настроенных кругах. На фото: "Гнев", Георг Кольбе, 1923 год.

  • На фото: Эскиз скульптуры юноши I, 1919

    Нежные мужчины в скульптуре

    В скульптуре и литературе

    Необычно нежные, кроткие мужские фигуры интересовали не только скульпторов, но и писателей того времени, например, Томаса Манна, Райнера Марию Рильке, Стефана Георге. На фото: "Эскиз скульптуры юноши I", Георг Кольбе, 1919 год.

  • На фото: Жорж Минне, Стоящий на коленях, 1906

    Нежные мужчины в скульптуре

    В противовес идеалу героя

    Идеал хрупкого мужского тела культивировался сознательно в начале 20-го века в противопоставление концепции сильного в физическом и духовном плане, героического мужчины. На фото: "Стоящий на коленях", Жорж Минне,1906 год.

  • На фото: Герман Блументаль, Сидящий юноша, смотрящий вверх

    Нежные мужчины в скульптуре

    Традиция со времен античности

    Идеал нежного мужского тела вошел в моду еще в 18-м веке в эпоху классицизма, который возвращал к идеалам античности и эпохи Возрождения. На фото: "Сидящий юноша, смотрящий вверх " (или "Смотрящий на звезды"), Герман Блументаль, 1936 год.

  • На фото: Вильгельм Лембрук, Голова мыслителя, 1918

    Нежные мужчины в скульптуре

    Устремления юности

    Скульптура эпохи модернизма искала пути выразить в телесности стремления и желания современников. На фото: "Голова мыслителя", Вильгельм Лембрук, 1918 год.

  • Зал выставки

    Нежные мужчины в скульптуре

    Тень сомнения

    "Нежные мужчины", запечатленные в скульптурах художников начала 20-го века, воплощают в себе момент пробуждения, свойственного молодости, и, в то же время, отражают значительную долю скептического отношения к современности.

  • Вильгельм Гледен, Двое мужчин, смотрящих на море, 1899 год.

    Нежные мужчины в скульптуре

    Нацистам не по вкусу

    Новые представления о телесности, которые гармонично вписались в плюралистическую картину мира художников в Веймарской республике, были отвергнуты национал-социалистами и утратили свое значение в с укреплением гитлеровского режима. На фото: "Двое мужчин, смотрящих на море", Вильгельм Гледен, 1899 год.

    Автор: Ольга Солонарь


Смотрите также:

  • На выставке Послушное искусство в Бохуме

    Послушные художники Гитлера

    Безупречность бодибилдинга

    Арно Брекер был любимым скульптором Гитлера. На выставке "Послушное искусство" в Бохуме встречаются его скульптура "Десятиборец" и картина "Рурский бассейн" Конрада Феликсмюллера, которую нацисты считали "дегенеративной". Как объясняет искусствовед Макс Имдаль, в отличие от "безупречности бодибилдинга", которую отражают работы Брекера, картина "Рурский бассейн" показывает изможденные тела рабочих.

  • Выставка Послушное искусство в Бохуме

    Послушные художники Гитлера

    Ужасы реальности и нацистская пропаганда благополучного мира

    Маленький мальчик идет мимо человеческих трупов, лежащих на краю дороги. Фотография была сделана в 1945 году, вскоре после освобождения американцами концентрационного лагеря Берген-Бельзен. В выставочном зале рядом с этой фотографией висит пропагандистский плакат "Здоровые родители - здоровые дети" и "Картина семьи", которую написал художник Ханс Шмиц-Виденбрюк.

  • На выставке Послушное искусство в Бохуме

    Послушные художники Гитлера

    Фальшивая идиллия

    Картина "Крестьянки, возвращающиеся с поля" Леопольда Шмуцлера, "Пахота" Пауля Юнгханса и "Крестьянская трапеза" Хермана Отто Хойера демонстрируют лживый образный язык национал-социалистов, который не имел ничего общего с реальностью. "Настоящая" сельская жизнь была одним из главных мотивов нацистов, которые восхваляли аграрное общество.

  • На выставке Послушное искусство в Бохуме

    Послушные художники Гитлера

    Борьба в открытом море

    Картина Клауса Бергена "В районе военных действий в Атлантике". Этот художник был включен Адольфом Гитлером в список наиболее ценных для Германии деятелей искусства. Бушуют волны, корабль пробивается через морскую пену напрямик к освещенному небу. Облака подчеркивают драматизм и романтичность сценария. Смысл картины ясен: море - это не место для сражений, а одиссея для настоящих героев.

  • На выставке Послушное искусство в Бохуме

    Послушные художники Гитлера

    Приукрашенное искусство

    Можно ли назвать искусство национал-социализма прогрессивным? Искусствоведы считают, что оно было далеко позади актуальных течений своего времени. В то время как художники-модернисты ставили под вопрос живопись как копию реальности, Херман Отто Хойер обрашался к грубому реализму. "Крестьянская трапеза" 1935 года показывает один из любимых мотивов нацистов: немецкую семью.

  • На выставке Послушное искусство в Бохуме

    Послушные художники Гитлера

    Детство на войне

    Фотография Джона Флориа и картина Пауля-Матиаса Падуа висят в выставочном зале рядом. На картине дети не сводят с отца глаз, в то время как он, одетый в военную форму, рассказывает, очевидно, про войну. Реальность была другой, как показывает снимок американского фотографа, на котором видно, в каком отчаянии находится взятый в плен солдат - еще совсем ребенок.

    Автор: Сабине Ольце, Ольга Солонарь


Контекст

Искусство как чувственный опыт

21 июля в Художественно-выставочном зале ФРГ в Бонне (Kunst- und Ausstellungshalle Bonn) откроется выставка работ из коллекции Соломона Гуггенхайма. Интервью с соавтором экспозиции Кайем Хаймером. (20.07.2006)  

Трагическая судьба талантливого скульптора - музы и любовницы Родена

Полжизни она провела в тени Мастера, тридцать лет - в психиатрической больнице. Историческую несправедливость пытается исправить новый музей во Франции. (03.04.2017)  

Как выбирают женщины: 100 лет женскому избирательному праву в Германии

Ровно 100 лет назад женщины в Германии официально получили право избирать и быть избранными наравне с мужчинами. (12.11.2018)  

Как современное искусство работает с историей

В Художественном музее Бонна открывается персональная выставка "Запечатленное время" Нади Кааби-Линке. DW публикует первое интервью художницы на русском языке. (26.10.2017)  

Эволюция скульптуры в Музее Лембрука

Музей имени Вильгельма Лембрука в немецком Дуйсбурге отмечает 50-летие. Его уникальная коллекция наилучшим образом отражает развитие современной скульптуры. (08.08.2014)  

Нежные мужчины в скульптуре

В начале 20-го века идеал чувствительного и кроткого мужчины сосуществовал с культом сильного героя. Выставка в Берлине показывает нежных мужчин в скульптуре. (29.11.2018)  

Послушные художники Гитлера

Работы близких национал-социализму художников Гитлер использовал в целях пропаганды. Экспозиция в Бохуме показывает их рядом с теми произведениями, которые нацисты называли "дегенеративными". (14.11.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Где ты, идеал красоты?  

Легендарная выставка скульптур в Мюнстере  

Ткацкая фабрика как центр искусства  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера