Какими нежными бывают мужчины (фотогалерея)

Идеал мужчины менялся со временем. Берлинский музей показывает скульптуры утонченных в телесном и духовном плане мужчин начала 20-го века.
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