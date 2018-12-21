Какими будут приоритеты внешней политики Германии в 2019 году

Потенциальный кризис в еврозоне из-за пришедших к власти в Италии правых популистов, эскалация конфликта между Россией и Украиной из-за инцидента в Керченском проливе, а также возвращение сирийцев к мирной жизни - ожидается, что эти темы станут приоритетами внешней политики ФРГ в 2019 году. DW предлагает пристальнее взглянуть на каждую из них.

Впереди - еще один кризис еврозоны?

После драматической операции по спасению стран-должников - в частности, Греции, будущее евро снова оказалось под угрозой. Во всяком случае, в таком ключе недавно высказался председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. На этот раз повод для беспокойства, в первую очередь, дает происходящее в Италии.

Италия занимает второе место в ЕС по объему госдолга

В данный момент объем госдолга этой страны превышает 130 процентов ВВП. По этому показателю Рим занимает второе место в еврозоне: хуже дела обстоят только у Греции. Однако в середине октября новое итальянское правительство представило свой первый проект бюджета на 2019 год, запланировав в нем дефицит в размере 2,4 процента - в три раза выше, чем при прежнем кабинете.

Таким способом правительственная коалиция в составе правой партии "Лига" и правопопулистского "Движения "5 звезд" намерена профинансировать свои дорогостоящие предвыборные обещания о введении гарантированного базового дохода, понижении пенсионного возраста и другие. Брюссель отверг этот план как нарушение действующих в ЕС правил и пригрозил Италии штрафными мерами.

Впрочем, в итоге Брюсселю и Риму все же удалось уладить этот вопрос: Италия обещала, что в 2019 году ее бюджетный дефицит не превысит 2,04 процента ВВП. "Согласованное решение не является идеальным. Оно не обеспечивает долгосрочного решения экономических проблем в Италии. Однако на данный момент мы можем отказаться от штрафных мер за превышение допустимого дефицита госбюджета", - заявил заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис, курирующий европейские финансы.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

Несмотря на достигнутый компромисс, в руках у итальянского правительства по-прежнему остается мощный рычаг давления на ЕС. В случае если Еврокомиссия введет против Италии штрафные меры, это приведет к еще большему росту влияния правых популистов во всей Европе. За несколько месяцев до выборов в Европарламент это последнее, чего хотят в Брюсселе. Если же Еврокомиссия пойдет на уступки, то это ослабит ее авторитет.

Как бы то ни было, нынешний конфликт между Брюсселем и Римом должен четко показать, насколько серьезно ЕС относится к своим собственным правилам. Стоит отметить, что президент Франции Эмманюэль Макрон также пошел на уступки протестному движению "желтых жилетов" и пообещал выполнить ряд их требований. В результате дефицит бюджета страны в 2019 году может возрасти до 3,2 процента ВВП, что превышает установленный Брюсселем предел. А это, в свою очередь, также может привести к разногласиям с Еврокомиссией.

Эскалация конфликта между Россией и Украиной

Петр Порошенко

Разрешение конфликта между Россией и Украиной после аннексии РФ Крыма в 2014 году по-прежнему остается для Берлина приоритетом. Германия и Франция неоднократно призывали стороны к диалогу даже после инцидента в Керченском проливе в конце ноября. Незадолго до саммита ЕС в середине декабря в Брюсселе президент Украины Петр Порошенко обратился к ЕС с призывом усилить международное давление на Россию.

Однако в Евросоюзе пока нет консенсуса по вопросу возможного расширения санкций против РФ. В то же время Брюссель высказался за единогласное продление уже существующих санкций: по словам главы Европейского совета Дональда Туска, такое решение принято из-за "нулевого прогресса в имплементации минских соглашений". Похожего мнения придерживается и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel).

Маршрут "Северных потоков"

Между тем, несмотря на усиливающееся международное давление, Германия пока не планирует сворачивать строительство газопровода "Северный поток-2". Как заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier), он не намерен уступать призывам США и Украины, а также некоторых своих однопартийцев из Христианско-демократического союза (ХДС) отказаться от проекта - даже после обострения конфликта между Москвой и Киевом. По словам министра, газопровод может быть проложен при условии, что "будут сохранены ключевые интересы Украины". К ним он отнес, в частности, сохранение транзита газа через территорию страны после 2019 года, когда "Северный поток-2" должен быть введен в эксплуатацию.

Мир в Сирии с Асадом в роли президента?

После гражданской войны, продолжавшейся более семи лет, Сирия находится в руинах. Миллионы людей были вынуждены бежать из страны или же стать внутренними переселенцами. Между тем президент Сирии Башар Асад при поддержке России и Ирана смог вернуть под свой контроль практически все районы, удерживаемые повстанцами. А террористическая группировка "Исламское государство" потеряла большую часть некогда завоеванных территорий.

На этом фоне некоторые в Германии задались вопросом, могут ли сотни тысяч сирийских беженцев вернуться на родину. Однако в МИДе ФРГ по-прежнему считают, что в Сирии пока находиться опасно, поэтому запрет на выдворение беженцев в эту страну остается в силе.

Впрочем, в Европе уже устали от тщетных попыток добиться мирного урегулирования сирийского конфликта. Некоторые политики - в основном за закрытыми дверями - говорят о возможном сотрудничестве с Асадом, несмотря на все опасения. Немецкий эксперт по Ближнему Востоку из берлинского фонда "Наука и политика" Гидо Штайнберг (Guido Steinberg) не в восторге от действий правительства ФРГ. В частности, немецкий Кабмин легкомысленно "делал ставку на то, что режим Асада вскоре падет. Если бы (в Берлине - Ред.) действительно хотели свергнуть этот режим, то нужно было бы в той или иной форме оказывать повстанцам военную поддержку. Сегодня Германия уже не играет в этом конфликте совершенно никакой роли", - резюмирует эксперт.

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