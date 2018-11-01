Какими будут кибердружинники "Единой России"

Депутаты-единороссы подготовили законопроект о создании кибердружины, которая поможет искать экстремистов в интернете. Сергей Елкин - о новой роли для Труса, Балбеса и Бывалого.
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