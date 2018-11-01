 Какими будут кибердружинники ″Единой России″ | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 02.11.2018

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Россия

Какими будут кибердружинники "Единой России"

Депутаты-единороссы подготовили законопроект о создании кибердружины, которая поможет искать экстремистов в интернете. Сергей Елкин - о новой роли для Труса, Балбеса и Бывалого.

карикатура СЕргея Елкина о кибердружинах

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    Автор: Сергей Елкин


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