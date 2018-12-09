Какие цели преследуют рождественские байкеры (фото)

Такую картину можно было наблюдать на улицах Гамбурга в прошедшее воскресенье.
10.12.2018, Гамбург • В ганзейском городе Гамбурге состоялся предпраздничный заезд на мотоциклах - Santa Claus Tour. В этом году в нем приняло участие около полусотни Рождественских-Дедов-Морозов-Санта-Клаусов. Цель акции - сбор пожертвований для детской больницы в гамбургском районе Альтона.
Декабрьские кадры из Германии
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