 Какие цели преследуют рождественские байкеры (фото) | Кадр дня | DW | 10.12.2018

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Кадр за кадром

Какие цели преследуют рождественские байкеры (фото)

Такую картину можно было наблюдать на улицах Гамбурга в прошедшее воскресенье.

Гамбург

10.12.2018, Гамбург • В ганзейском городе Гамбурге состоялся предпраздничный заезд на мотоциклах - Santa Claus Tour. В этом году в нем приняло участие около полусотни Рождественских-Дедов-Морозов-Санта-Клаусов. Цель акции - сбор пожертвований для детской больницы в гамбургском районе Альтона.

Декабрьские кадры из Германии

  • Бернкастель-Кус

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Фахверковое Рождество

    09.12.2018, Бернкастель-Кус • Девятое декабря - время открывать девятые дверки на рождественских календарях - маленьких, больших, покупных, самодельных... Такой рождественский календарь сейчас можно увидеть в городе Бернкастель-Кус на Мозеле - популярном туристическом и винодельческом регионе. В него превратили фасад одного из здешних фахверковых домов.

  • Фридберг

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Элвис Пресли на светофоре

    08.12.2018, Фридберг • Такие пешеходные светофоры можно теперь увидеть в немецком городе Фридберге около Франкфурта-на-Майне. В 1958-1960 годах "король рок-н-ролла" проходил в этих местах срочную военную службу на здешней американской военной базе. Жил Элвис Пресли в это время на соседнем курорте Бад-Наухайм, где сейчас ежегодно проводится музыкальный фестиваль, посвященный его памяти.

  • Берлин-Фридрихсфельде

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Белый мишка

    07.12.2018, Берлин • Этот медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде около недели назад и растет под бдительным присмотром медведицы Тони, видеокамеры и немецкой общественности. Особо критическими в жизни новорожденных белых медведей считаются первые 10 дней. В целом их смертность в зоопарках Германии составляет почти 60 процентов. Желаем здоровья маме и малышу.

  • Экспонат выставки в Штутгарте
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    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Жизнь в янтарном лесу

    06.12.2018, Штутгарт • Личинка богомола, попавшая в древесную смолу много миллионов лет назад. В немецком городе Штутгарте открылась выставка "Жизнь в янтарном лесу" ("Leben im Bernsteinwald"). Она проходит в земельном Музее естественной истории (Naturkundemuseum Stuttgart) до 28 июля 2019 года. Особое внимание организаторы экспозиции уделили инклюзам - ископаемым останкам живых организмов.

  • Бургберг

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Время прогонять злых духов

    06.12.2018, Бургберг • Эта фотография была сделана в баварском Альгое, где в эти дни проходят шествия - Klausentreiben, традиционные для этих альпийских регионов. Молодые люди в одеждах из шкур после наступления темноты устраивают шумные процессии, цель которых - изгнать злых духов.

  • Кельн
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    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Cамые красивые рождественские рынки

    05.12.2018, Кельн • В Европе ищут лучшие рождественские рынки. Германию среди двадцати финалистов конкурса на сайте www.europeanbestdestinations.com представляют Кельн (фото), Ахен, Нюрнберг, Дрезден, Лейпциг и Эрфурт. Принять участие в голосовании можно до десятого декабря. В последние три года победителем становился Загреб.

  • Урсула Ванецки

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Двойник Ангелы Меркель

    05.12.2018, Аттендорн • На этой неделе будет избран преемник или преемница Ангелы Меркель на посту лидера ХДС. Ранее она также заявила, что не будет больше выдвигаться на пост канцлера. Двойник Меркель - Урсула Ванецки, много лет выступающая в образе самой сильной женщины в мировой политике, в связи с этим заявила, что сама уже немного устала от этой роли и рада будет более спокойным временам.

  • Ринтельн

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Мировой рекорд

    04.12.2018, Ринтельн • Сюзанна и Томас Йеромин из Нижней Саксонии очень любят Рождество и наряжают дома целый рождественский лес. В этом году они установили 316 рождественских елок и стали обладателями мирового рекорда по их количеству в одном месте, что подтвердил представитель Института рекордов Германии (RID). Для создания праздничной атмосферы использовали 300 гирлянд и 42 тысячи шаров.

  • Малек речного угря

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Бэби-угрей выпустили в Рейн

    04.12.2018, Франкфурт-на-Майне • Килограмм мальков речного угря (ангулас), считающихся деликатесом в Испании, стоит около тысячи евро. Немецкая таможня в аэропорту Франкфурта недавно изъяла партию такого товара - две тысячи живых экземпляров, которых пытались вывезти во Вьетнам. Теперь их выпустили в Рейн в районе Майнца. Популяция угрей здесь сильно сократилась. Они находятся под особой охраной.

  • Любек

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Рождественские рынки отказываются от пластика

    03.12.2018, Любек • Эта фотография была сделана в ганзейском городе Любеке - на родине сладостей из марципана, где в этом году объявили последовательную борьбу пластиковому мусору на рождественских рынках. Глинтвейн и пунш здесь теперь разливают только в такие керамические кружки, а покупки кладут в бумажные пакеты с надписью: "Любек - рождественская столица Северной Германии".

  • Замок Мариенбург

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Замок за один евро

    03.12.2018, Ганновер • Неоготический замок Мариенбург считается своего рода нижнесаксонским "Нойшванштайном". Он был возведен в середине XIX века для последнего царствовавшего короля Ганновера Георга V. До сих пор находился в собственности рода Вельфов. Сейчас замок нуждается в ремонте стоимостью в 27 млн евро, поэтому нынешний глава рода принял решение продать его Нижней Саксонии за один евро.

  • Регенсбург

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Рождество в княжеском замке

    02.12.2018, Регенсбург • Князья фон Турн-и-Таксис считаются самым богатым из бывших владетельных домов Европы. Их предки сыграли важную роль в становлении и развитии европейской почтовой службы. Графиня Глория фон Турн-и-Таксис уже много лет устраивает во дворе родового дворца Санкт-Эммерам в Регенсбурге рождественский рынок - один из более чем 2500 таких рынков в Германии.

  • Дрезден

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Золотой гость

    01.12.2018, Дрезден • В начале декабря в Германии повсюду открылись рождественские рынки. Один из самых древних находится в Дрездене - Striezelmarkt. А эта фотография сделана на рынке Augustusmarkt, названого в честь саксонского курфюрста Августа Сильного, памятник которому изображен на этой фотографии на фоне колеса обозрения, на котором там можно прокатиться.


Смотрите также:
Ноябрьские кадры из Германии

  • Нойбранденбург

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Старый Маркс на новом месте

    30.11.2018, Нойбранденбург • Эта статуя Карла Маркса пролежала на складе 17 лет и сейчас вновь была установлена в Нойбранденбурге (Мекленбург - Передняя Померания). Сделано это на пожертвования, а в качестве нового места была выбрана улица Фридриха Энгельса. Во времена ГДР он стоял в центре города. Напомним, что в мае этого года в Трире был установлен новый памятник Марксу, подаренный Китаем.

  • Курсантка школы земельной полиции в Саксонии во время занятий в летней форме

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Татуированные полицейские?

    30.11.2018, Рейнланд-Пфальц • Разрешено ли немецким полицейским делать татуировки? Да, если они во время службы скрыты одеждой, в том числе, летней формой, а сами изображения не противоречат принципам демократического устройства и другим правовым нормам. Власти одной из земель - Рейнланд-Пфальца - сейчас решили закрепить подробные правила на этот счет в законе и готовят соответствующий проект.

  • Штутгарт

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Рождественский "Мерседес"

    29.11.2018, Штутгарт • Одновременно с открытием рождественского рынка в центре столицы Баден-Вюртемберга началась выставка световых инсталляций, посвященных городским достопримечательностям. Одна из них - музей "Мерседеса". Также здесь установлены маленькая копия телевышки, светящийся слон - представитель зоопарка и так далее. "Порше" тоже не забыли, а увидеть все можно до 29 декабря.

  • Нордхайм-ам-Майн

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Елка из винных бутылок

    29.11.2018, Нордхайм-ам-Майн • Нордхайм - самая большая винодельческая община Франконии. В этом году она отметила свой 1100-летний юбилей. В 918 году король Конрад I подарил два здешних виноградника одному из монастырей. По случаю юбилея в Нордхайме установили такую рождественскую елку, собранную из 1099 бутылок боксбойтель и увенчанную бутылкой игристого вина, на что потратили 7000 евро.

  • Ульм

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Бетонные воробьи

    28.11.2018, Ульм • После теракта в Берлине в 2016 году на рождественских базарах в Германии ввели дополнительные меры безопасности. Крупные рынки оградили прочными блоками. Но в Ульме решили поступить креативнее. Там установили бетонных воробьев, которые закрывают въезды на рождественский базар.

  • Мюнхен

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Небесная покровительница Баварии

    28.11.2018, Мюнхен • Башни собора Фрауэнкирхе и колонна Девы Марии в центре Мюнхена. Мариинскую колонну возвели здесь в 1638 году по распоряжению курфюрста Максимилиана I в знак благодарности за то, что город не был разрушен во время шведской оккупации в ходе Тридцатилетней войны (1618-1648). Дева Мария считается небесной покровительницей Баварии - Patrona Bavariae.

  • Фихтельберг

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Ноябрьский туман

    27.11.2018, Фихтельберг • Туманный ноябрьский день на Фихтельзе - искусственном озере в баварском регионе Верхняя Франкония. Первое письменное упоминание пруда в этом месте датировано 1607 годом. Сейчас здесь есть пляжи, детские и спортивные площадки, а вокруг проложены пешие маршруты, по которым можно гулять в любую погоду.

  • Дрезден

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Барочное сердце Дрездена

    26.11.2018, Дрезден • Фрауэнкирхе возвели в столице Саксонии по воле курфюрста Августа Сильного в 1726-1743 годах. В конце Второй мировой войны храм был разрушен в результате налетов британской и американской авиации. Восстановлен лишь в конце 1990-х - начале 2000-х годов на пожертвования со всего мира, став символом примирения народов. Сейчас в нем ежегодно бывает два миллиона туристов.

  • Шмиттен

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Дымчатый закат на Большом Фельдберге

    25.11.2018, Шмиттен • Эта фотография деревьев, покрытых инеем, была сделана в конце ноября. Гора Большой Фельдберг находится в гессенском регионе Верхний Таунус.

  • Тюрингия

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Отшельники около замка Вартбург

    24.11.2018, Тюрингия • В Германии обнаружены жуки сразу двух редчайших видов. Один - из семейства веероносцев, другой - обыкновенный отшельник, изображенный на фотографии. Первый объявился в Тюрингском лесу после полуторавекового отсутствия. А жука-отшельника нашли около замка Вартбург. Считается, что представители этого вида обитают лишь в первозданных лесах.

  • Рождественский рынок в городе Шлиц

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Самая большая в мире рождественская свеча

    23.11.2018, Шлиц • Рождественский рынок в этом гессенском городе работает только по выходным. В этом году он откроется 1 декабря, но уже сейчас в СМИ сообщают о достопримечательности, впервые появившейся в Шлице более четверти века назад. Здесь можно увидеть самую большую в мире рождественскую свечу, в которую превращают башню на Рыночной площади. Высота с пламенем - 42 метра.

  • Братский поцелуй - граффити Дмитрия Врубеля в East Side Gallery

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    "Истсайдская галерея" спасена

    23.11.2018, Берлин • 1,3-километровая "Истсайдская галерея" (East Side Gallery) является самым длинным сохранившимся отрезком Берлинской стены. В конце ноября власти города решили передать фонду "Берлинской стены" участки вдоль галереи и тем самым исключить их использование в будущем под строительство. Это стало реакцией на протесты в связи с возведением по соседству элитной недвижимости.

  • Ашаффенбург

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Бесплатный проезд

    23.11.2018, Ашаффенбург • Жители и гости Ашаффенбурга в ближайшие два года один день в неделю смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом - по субботам. Расходы покроют из бюджета - 285 тысяч евро в год. Цель проекта - сделать общественный транспорт более привлекательным для широких масс. В феврале аналогичную акцию стартовали в Тюбингене.

  • Ганновер

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Кому в Германии вредят американские еноты

    22.11.2018, Ганновер • Американские еноты выглядят мило, но сильно размножились в Германии и наносят вред экосистеме - особенно птицам, гнезда которых разоряют. Поэтому в одной лишь Нижней Саксонии ежегодно отстреливают 16 тысяч этих заокеанских хищников. Енотихе Бербель повезло. Она обитает в приюте, а в этом боксе отправилась на пресс-конференцию по случаю охотничьей выставки в Ганновере.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Будет ли в Германии снег на Рождество?

    22.11.2018, Берлин • Немцы любят, когда на Рождество идет или уже лежит снег. "Белое Рождество" в последние годы случалось редко. Согласно данным метеорологов, вероятность снежного покрова на праздники в равнинных регионах составляет 20-30 процентов. Возможно, снег, порадовавший берлинцев в среду, перед приближающимся открытием рождественских базаров, - предвестник снежного Рождества.

  • Фридрихског

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Детский дом для тюленей

    21.11.2018, Фридрихског • Знакомьтесь: Элвис. Этому осиротевшему или потерявшемуся бельку - около четырех недель. В новом сезоне он стал первым тюлененком, поступившим в один из двух приютов для бельков в Германии - во Фридрихскоге на Северном море. О нем будут заботиться и позже выпустят на свободу - в числе около двухсот других найденышей, которых выхаживают и выкармливают здесь каждый год.

  • Тиммендорфер-Штранд

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Настоящий супермен (фото)

    20.11.2018, Тиммендорфер-Штранд • Немецкий Дед Мороз (он же - рождественский дед) вновь демонстрирует свои разносторонние способности, которым может позавидовать любой супермен. Эта фотография была сделана в аквариуме SeaLife на курорте Тиммендорфер-Штранд, куда он нырнул, чтобы покормить черепаху Speedy. Всего здесь насчитывается более 2500 обитателей, включая грозных на вид акул.

  • Елена Фишер

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Елена Фишер вошла в десятку Forbes

    20.11.2018, Нью-Йорк • Родившаяся в Сибири популярная немецкая певица Елена Фишер в 2018 году вошла в десятку самых высокооплачиваемых женщин-звезд музыкальной индустрии в мире. В рейтинге журнала Forbes она заняла восьмое место (32 млн долларов США). На первом месте оказалась Кэти Перри (83 млн), далее следуют Тейлор Свифт (80 млн) и Бейонсе (60 млн).

  • Монастырь Мариенталь

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Кот Оли - любимец монашек

    19.11.2018, Остриц • Монастырь Мариенталь (Kloster St. Marienthal ) был основан в саксонском регионе Верхний Лаузиц в 1234 году. Сейчас в нем живет четырнадцать сестер-цистерцианок, а также обитают этот монастырский кот Оли и утка, оставшаяся за кадром. Летом на здешних крышах выводят птенцов аисты. Кстати, в этом монастыре можно даже остаться переночевать за отдельную плату.

  • Херингсдорф

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Заливное из рыбы

    19.11.2018, Херингсдорф • Это гигантское заливное из рыбы, изготовленное на балтийском острове Узедом, весит 182,4 килограмма. По данным Института рекордов Германии, оно стало самым тяжелым в мире. После взвешивания рекордсмен был съеден публикой вместе с жареной картошечкой и майонезным соусом. Чтобы рекорд был признан, заливное не должно было развалиться при опрокидывании из формы.

  • Нюрнберг

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Замок Кайзербург в Нюрнберге

    18.11.2018, Нюрнберг • Замок Кайзербург был заложен в Нюрнберге еще при Фридрихе Барбароссе. На протяжении пяти столетий он являлся одной из важнейших императорских резиденций в немецких землях. Так называемые пфальцы образовывали своего рода сеть королевских постоялых дворов. Они располагались на расстоянии однодневного конного перехода - около 30 километров.

  • Гамбург

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Костница в квартале красных фонарей

    17.11.2018, Гамбург • Так выглядит крипта храма Святого Иосифа в районе Санкт-Паули, восстановленная несколько лет назад. Здесь находится единственная в Гамбурге костница. Она была разрушена во время Второй мировой войны, позже засыпана и обнаружена в 2011 году. В крипте хранятся останки 350 человек, скончавшихся в 1719-1886 годах. Костницу можно посетить по средам после службы с 12:15 до 13:00.

  • Гёрлиц

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Чертовски красивый мост

    16.11.2018, Гёрлиц • Парк Кромлау находится в немецкой земле Саксония на границе с Польшей. Он был заложен в 1844 году и знаменит своей коллекцией азалий и рододендронов. Любимый здешний мотив для фотографов - "Чертов мост", он же - Ракотцбрюкке (Rakotzbrücke), возведенный из базальта примерно полтора века назад.

  • Радебойль

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Саксонское вино

    15.11.2018, Радебойль • Первое письменное упоминание виноградников в Саксонии датировано 1161 годом. Сейчас этот винодельческий регион является самым восточным и самым небольшим в Германии. Здесь специализируются на игристых винах. Центром саксонского виноделия считается замок Ваккербарт, расположенный между Дрезденом и Мейсеном. Эта беседка в парке замка была построена в эпоху барокко.

  • Гросэберсдорф

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Полицейское пугало

    14.11.2018, Гросэберсдорф • Через этот городок проходит оживленная автомобильная трасса федерального значения. Поток - интенсивный, и на ограничение скорости далеко не все обращают внимание. Жители требуют построить объездной путь, а пока для острастки установили манекен. Многие водители считают его незаконным, но "пугало" стоит на частой территории, так что имеет полное право здесь находиться.

  • Энгельскирхен

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Рождественский почтамт

    13.11.2018, Энгельскирхен • В Германии вновь заработал рождественский почтамт. На письма детей отвечают немецкий Дед Мороз - Рождественский Дед, Рождественское Дитя, Святой Николай и ангелы-помощники. Письма приходят со всего мира. С этого года на них впервые отвечают также на русском и белорусском языках. Название Энгельскирхена в Северном Рейне - Вестфалии можно перевести как "Ангело-Церковск".

  • Вернигероде

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Город советского Мюнхгаузена

    13.11.2018, Вернигероде • Он входит в число самых красивых фахверковых городов Германии, но на этой фотографии фахверковые достопримечательности окутаны живописным осенним туманом. В здешнем замке снимался советский фильм "Тот самый Мюнхгаузен", главную роль в котором сыграл Олег Янковский. Расположен Вернигероде на окраине региона Гарц в земле Саксония-Анхальт.

  • Санкт-Петер-Ординг

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Норвежский омар в Ваттовом море

    12.11.2018, Санкт-Петер-Ординг • В Ваттовом мелководье Северного моря встречается 3200 видов животных, но для норвежских омаров здесь слишком тепло, то есть это не их среда обитания. Поэтому находка, сделанная в земле Шлезвиг-Гольштейн, не могла не привлечь к себе внимание. Живого норвежского омара здесь увидели впервые, о чем сообщили в национальном парке Ваттовое море, подкрепив новость снимком.

  • Штутгарт

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Штутгартская телевышка

    11.11.2018, Штутгарт • Длинная тень от 216-метровой телевизионной вышки в столице Баден-Вюртемберга Штутгарте падает на осенний лес в один из ноябрьских дней. Башня была возведена более 60-ти лет назад и стала первой в мире телебашней из железобетона. Вход на смотровую площадку для взрослых стоит 9 евро, для детей - 5 евро, семейный билет - 26 евро.

  • Бохум

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Монастырский джин

    10.11.2018, Бохум • Считается, что немецкие монахи умели и умеют прекрасно  варить пиво, но они могут предложить и что-то покрепче. Например, отец Юстинус Пех из цистерцианского монастыря в Бохуме наладил производство джина по собственному рецепту. Приобрести бутылочку-другую "Monastic Dry Gin" можно в монастырской лавке или через интернет - 39,50 евро за 0,5 литра. Prost!

  • Потсдам

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Овцы в Сан-Суси

    09.11.2018, Потсдам • Про этих овец, как раз тогда коротко подстриженных, мы рассказывали в начале лета. Так они выглядят сейчас после нескольких месяцев, проведенных в потсдамском парке Сан-Суси, где это стадо, так сказать, заменяло газонокосилки. В ноябре с чувством выполненного долга они отправились зимовать в родную овчарню, напоследок попозировав приглашенным по этому поводу корреспондентам.

  • Люббенау

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Немецкая капуста

    09.11.2018, Люббенау • Типичная немецкая кухня - это не только колбаски, рульки и шварцвальдский торт, но и квашеная капуста (Sauerkraut). Очень вкусную делают в "Немецкой Венеции" - Шпревальде. По традиции в начале сезона сюда приглашают корреспондентов, чтобы все узнали: процесс пошел! Нашинкованную капусту утрамбовывают в чанах, посыпают солью и добавляют экстракт из семян тмина (Kümmel).

  • Большой Фельдберг

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Франкфурт в тумане

    08.11.2018, Большой Фельдберг • Эта фотография была сделана ранним ноябрьским утром на вершине горы Большой Фельдберг (Großer Feldberg, 879 м) - самой высокой точке горного массива Таунус, расположенной примерно в 30 километрах от Франкфурта-на-Майне. Этим утром из тумана выглядывали лишь верхушки самых высоких здешних банковских небоскребов и телевышки.

  • Альт-Тухебанд

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Ушастые совы в дельте Одера

    08.11.2018, Альт-Тухебанд • Ушастые совы (нем. Waldohreule) широко распространены в Европе. В Германии они очень любят зимовать в районе внутренней дельты Одера - в бранденбургском Одербрухе. В этих местах водится много мышей, на которых совы охотятся - так что им готов и стол и дом. Протяженность этого болотистого ландшафта вдоль реки составляет 60 километров, ширина - до 20 километров.

  • Мюльхайм-ан-дер-Рур

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Ноябрьская клубника

    07.11.2018, Мюльхайм-ан-дер-Рур • Клубничный сезон в этом году в Германии выдался превосходный, но летом мало кто мог предположить, что в некоторых местах клубника здесь продолжит созревать под открытым небом до начала ноября - например, в земле Северный Рейн - Вестфалия, где была сделана эта фотография. Пусть не очень крупная, но все же своя!

  • Лидия Смуда (Lydia Smuda) и Петер Ченчер (Peter Tschentscher)

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Самая старая жительница Гамбурга

    07.11.2018, Гамбург • Лидия Смуда родилась в 1906 году в Рейнской области. Сейчас она является самой старой жительницей Гамбурга и всего лишь на один год моложе самого старого жителя Германии - Густава Гернета из Саксонии-Анхальт. На этой фотографии 112-летнюю долгожительницу во вторник, 6 ноября, поздравляет первый бургомистр Гамбурга Петер Ченчер.

  • Нюрнберг

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    "Золотой ноябрь" в Нюрнберге

    06.11.2018, Нюрнберг • Жителям Германии, судя по всему, придется привыкать к новой природной реальности - золотому ноябрю. В любом случае, нынешний октябрь на этот статус во многих местах претендовать не мог - погода стояла почти летняя, многие деревья оставались зелеными. Так ноябрь выглядит сейчас в Нюрнберге около средневековой церкви Святого Лаврентия.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Реликт холодной войны

    06.11.2018, Берлин • 120-метровый холм Тойфельсберг состоит из обломков зданий, разрушенных во время Второй мировой войны. В 1950-х годах здесь обосновались американские спецслужбы. После воссоединения Германии шпионский комплекс пришел в запустение и стал популярным среди любителей заброшенных мест. В начале ноября власти Берлина присвоили этой территории статус исторического памятника.

  • Люнебургская пустошь летом во время цветения вереска

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Субботник в среду

    05.11.2018, Зольтау • Немецкие пустоши сформировались в результате многовековой деятельности человека на месте вырубленных лесов. Чтобы они не зарастали, их надо либо использовать в качестве пастбищ, либо регулярно очищать от поросли деревьев - например, берез или сосен. В среду, 7 ноября, свой вклад в это дело внесут школьники в Люнебургской пустоши - чтобы было, где расти и цвести вереску.

  • Хунсрюкская веррукария

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Хунсрюкская веррукария

    05.11.2018, Рейнланд-Пфальц • Первые описания лишайников содержаться в трудах "отца ботаники" - древнегреческого ученого Теофраста. Группа насчитывает более 25 тысяч видов. Недавно немецким ученым из Кобленца удалось открыть новый вид - на этом кварците из национального парка Хунсрюк-Хохвальд. Назвали лишайник по месту находки - хунсрюкской веррукарией (Verrucaria hunsrueckensis).

  • Кельн

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Кельнские овцы

    04.11.2018, Кельн • Чтобы полюбоваться на овечек, жителям Кельна не надо далеко ездить. Это стадо часто можно увидеть здесь на одном из рейнских заливных лугов. На противоположном берегу возвышаются готические башни Кельнского собора - самой посещаемой архитектурной достопримечательности Германии.

  • Франкфурт-на-Майне

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Где эта ратуша, где этот дом?

    03.11.2018, Франкфурт-на-Майне • Старая ратуша и другие достопримечательности исторического центра Франкфурта-на-Майне в земле Гессен отражаются в медном раструбе во время выступления музыкантов на площади Рёмерберг. Старая ратуша Рёмер - одна из самых красивых в Германии. На протяжении многих столетий она была местом избрания и коронации немецких императоров.

  • Штутгарт

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    "Земляные человечки"

    02.11.2018, Штутгарт • Два маленьких суриката осматриваются в большом вольере под присмотром заботливой родительницы. Они появились на свет в Штутгартском зоопарке восемь недель назад и сейчас впервые вышли на прогулку. "Земляные человечки" (Erdmännchen), как их называют немцы, относятся к числу самых популярных животных в зоопарках Германии.

  • Кельн

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    "Толстый Петр"

    01.11.2018, Кельн • "Толстый Петр" ("Dicker Pitter") - так жители города называют самый большой колокол Кельнского собора, посвященный Апостолу Петру. Он был отлит в 1923 году и весит 24 тонны. Полтора года колокол молчал. Сейчас здесь завершили монтаж новой подвески языка и провели, так сказать, первую репетицию. Всего в соборе насчитывается 11 колоколов. Самые старые были изготовлены в XIV веке.


Контекст

Популярные рождественские рынки в Германии

За четыре недели до праздника в Германии вновь открылись рождественские базары, всего по стране - более двух с половиной тысяч. Представляем некоторые из них.  

Как не стать жертвой карманников - не только на рождественских базарах

Особую бдительность следует проявлять в людных местах - например, на вокзалах, а сейчас в Германии - также на многочисленных рождественских рынках.  

Рождественские почтамты в Германии, или Куда писать немецкому Деду Морозу

В Германии работает девять рождественских почтамтов и отделений. На письма отвечают немецкий Дед Мороз - Рождественский Дед, а также Кристкинд, Святой Николай и помощники.  

Где пробовать колбаски, или Вкусные достопримечательности Германии

В Германии можно попробовать очень много разных региональных вкусностей и типично немецких блюд. Популярный путеводитель Lonely Planet выбрал шесть из них, половина - колбаски.  

Рождественский сад - новая достопримечательность Берлина

Берлинский ботанический сад до седьмого января по вечерам превращается в  "Christmas Garden" - Рождественский сад.  

Самая большая в мире рождественская свеча

Эту гигантскую рождественскую свечу можно увидеть в небольшом гессенском городе Шлиц.  

Фахверковое Рождество, или Рождественский фахверк

Две типично немецкие традиции, архитектурная и праздничная, в одном месте - фахверк и рождественский календарь под одной крышей в уютном городишке на Мозеле.  

Мировой рекорд: 316 рождественских елок под одной крышей

Этот дом в небольшом нижнесаксонском городе похож на магазин по продаже елок и рождественских украшений.  

10 причин любить Гамбург

Прогулка по вольному и ганзейскому городу от Эльбской филармонии до Репербана.  

Кадр за кадром - Декабрь 2018  

Кадр за кадром - Ноябрь 2018  

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