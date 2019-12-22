Какие съедобные грибы растут зимой в лесу? (фото)

Котбус • Грибной сезон в Германии прошлой осенью выдался так себе - из-за длительной засухи и прочих капризов погоды. Однако съедобные грибы в немецких лесах растут не только осенью, но и зимой, как отмечает немецкое агентство dpa. Здесь сейчас можно найти устричные грибы, они же - обыкновенные вёшенки (нем. Austern-Seitling), а также зимние опята (нем. Samtfußrübling) и уховидные аурикулярии, они же - иудины уши (нем. Judasohr).

Уховидные аурикулярии

Где растут зимние грибы?

Например, устричные грибы растут с поздней осени до ранней весны преимущественно на ветках мертвых лиственных деревьев - буков и дубов. После жарки они приобретают пикантно-ореховый вкус. В свою очередь, иудины уши предпочитают бузину - именно на этом дереве, согласно библейской легенде, повесился Иуда Искариот, предавший Иисуса Христа. В пищу годятся в сыром виде. В Китае этот гриб называют "черным древесным ухом" (хэй му эр), в Японии -"древесной медузой" (кикурагэ). Не только называют, но и охотно используют в самых разных видах и рецептах.

Зимние опята

Советы грибникам-любителям

Как отмечает эксперт из Бранденбурга Лутц Хельбиг (Lutz Helbig), хотя у зимних съедобных грибов нет ядовитых двойников, при возникновении сомнений неопытным грибникам-любителям рекомендуется обращаться за консультациями в специальные центры - нем. Pilzberatungsstelle, а также принимать участие в специальных семинарах-экскурсиях.

По данным Немецкого общества микологии (Deutsche Gesellschaft für Mykologie), на территории Германии встречается более 11700 видов грибов. Около 200 видов грибов считаются съедобными. Примерно еще полсотни видов также можно употреблять в пищу, однако при соблюдении особенных правил приготовления. Кроме того, грибы из второй группы могут вызывать неприятные реакции организма у некоторых людей, поэтому мнения экспертов по их поводу расходятся, то есть однозначные рекомендации отсутствуют.

Смотрите также:

Немецкий лес в цифрах