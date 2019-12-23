Какие профессии любят немцы

Преградили дорогу карете "скорой помощи", накричали на сотрудника ведомства социальной помощи, избили полицейского - время от времени в немецких СМИ сообщают об инцидентах, свидетельствующих о неподобающем обращении с представителями той или иной профессии. Фонд имени Конрада Аденауэра решил выяснить, какие специалисты пользуются в немецком обществе уважением, и опросил более тысячи жителей страны в возрасте от 18 лет и старше.

Кто у немцев в почете

Участникам исследования нужно было указать, к какой групе профессий они испытывают "очень большое", "большое ", "некоторое" , "слабое" и "очень слабое" уважение. Выяснилось, что хуже всего немцы относятся к политикам: лишь у 7 процентов немцев они пользуются очень большим и у 18 процентов - большим уважением. Похожая ситуация с журналистами. Работники профсоюзов, учителя, служители церкви заслуживают уважения в глазах чуть более трети респондентов. Солдаты и полицейские пользуются признанием у менее чем половины опрошенных. Несколько выше позиции в рейтинге почтения у предпринимателей и спасателей. Ну а самые уважаемые профессии - это врач общей практики и профессор - три четверти участников опроса испытывают пиетет перед ними. Хорошая репутация в немецком обществе и у судей.

28 процентов респондентов признались в том, что раньше испытывали большее уважение к учителям. Почти каждый пятый стал хуже относится к врачам, 18 процентов изменили в худшую сторону свое отношение к полицейским. Зато работники профсоюзов повысили свой рейтинг - пять процентов опрошенных стали относится к ним лучше.

Профессии для женщин и мужчин

Ну а какие же профессии жители Германии предпочитают для себя? Это уже данные исследования Федерального статистического ведомства. И они говорят о существовании мужских и женских специальностей. Так, мужчины доминируют среди тех, кто работает с техникой. В 2018 году в автомобиле- и машиностроительной отраслях было занято 89 процентов мужчин, а в сфере информационных и коммуникационных технологий их 85 процентов. Количество сотрудниц в этих отраслях за последние годы практически не изменилось. Информатикой профессионально занимаются 15 процентов женщин, а автомобиле- и машиностроением - 11 процентов. Зато среди полицейских, работников уголовного розыска и системы правосудия женщин стало больше - сегодня это четверть всех сотрудников.

В то же время обучение и воспитание детей остается преимущественно женским делом. Лишь четверть учителей в общеобразовательных школах - мужчины. В младших классах их и того - 9 процентов. И в детских садах мужчины явно в меньшинстве - таких сотрудников лишь 6 процентов. Зато в вузах в 2018 году был численный перевес в пользу мужчин: среди преподавателей и исследователей их больше половины.

В сфере ухода за престарелыми ситуация постепенно меняется. За последние шесть лет количество мужчин выросло на 16 процентов. Теперь соотношение примерно 1:5.

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