 Какие приключения ожидают Деда Мороза в России? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 30.12.2019

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Россия

Какие приключения ожидают Деда Мороза в России?

Кому - новогодний утренник, а кому - массовое мероприятие. И его организатору Деду Морозу не избежать тщательного досмотра, шутит карикатурист Сергей Елкин.

Деда Мороза обыскивают с металлодетектором - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 13:07

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