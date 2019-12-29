Какие приключения ожидают Деда Мороза в России?

Кому - новогодний утренник, а кому - массовое мероприятие. И его организатору Деду Морозу не избежать тщательного досмотра, шутит карикатурист Сергей Елкин.
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